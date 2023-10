Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 22 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 ottobre 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Reagire in maniera impulsiva è nella natura, ma ora attenzione non sollevare polveroni in amore soprattutto se ieri, l’altro ieri, ci sono state delle divergenze. Queste sono ottime stelle per le coppie che vogliono realizzare progetti in comune. Noi sappiamo che l’amore si nutre anche di progettualità, bisogna essere lungimiranti dopo un momento di grande forza può capitare un calo. Ecco in quel momento fare qualcosa insieme che sia un lavoro, fare un progetto di vacanze o altro aiuto. Questo è un anno di sblocchi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ importante che ti rilassi. Gli ultimi giorni sono stati stressanti: fatica, tensioni, forse per via anche di questioni di casa. E poi ricordo seppure in questi giorni è arrivato il massimo dello stress non direi che è colpa di questo periodo, ma del periodo estivo. Una situazione che doveva già esplodere, scoppiare, manifestarsi durante l’estate è stata risvegliata in ritardo. Quando abbiamo buone stelle l’amore non arriva al domicilio, ma si può chiarire una storia se ci sono stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ una domenica di verifiche. Alcuni rapporti sono cambiati di recenti. Oggi è utile ristabilire un buon rapporto con le persone che si hanno attorno. Poi la Luna è in ottimo aspetto, direi di sfruttare le giornate di lunedì e martedì perchè poi a metà settimana calerà un pò il desiderio e ci saranno meno certezze. I sentimenti chiamano, ma qualcuno non risponde.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un cielo da vivere senza esitazione a favore dell’amore. Molti diranno non ho un sentimento oppure sono separato e non voglio rimettermi in gioco, ma le stelle sono dalla vostra con Venere. Se c’è già un grande interesse per una persona ed è ricambiato allora questa domenica potrebbe aiutare. Sul lavoro le cose le fai bene e c’è un pò di invidia e competizioni che vanno risolte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Inutile nascondere che ti piacciono le sfide e questo è il momento giusto per farti valere. Soprattutto se tra febbraio e maggio c’è stata una chiusura nel lavoro e tu stesso hai detto stop ad una collaborazione, vuoi far vedere che sei in grado di portare avanti le cose. Non mi meraviglierei se accettassi una sfida pensate. Giove non aiuta con i soldi: qualsiasi cosa tu voglia fare conta bene i quattrini rimasti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le cose che fai tu funzionano, ma iniziano ad esserci delle interferenze. Qui parlo anche alle persone che sono a capo di una organizzazione. Se hai avuto una buona idea sviluppala. Oggi per i sentimenti è una domenica importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dal 14 di questo mese c’è stato un recupero fisico, c’è anche chi ha detto stop ad una situazione di grande stanchezza. Qualcuno potrà sanare un rapporto, chi ha vissuto una grave e profonda crisi d’amore potrà capire se è giusto andare avanti oppure no. A volte quando una crisi è impetuosa, travolgente, si capisce quanto sia importante un legame.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nelle coppie in cui c’è stata una crisi nel periodo di luglio e agosto si può superare un periodo di insofferenza sempre se ovviamente si sta ancora con la stessa persona altrimenti via libera alle emozioni. Restano perplessità che riguardano soldi, questioni legali, Giove contro. Chi ha un affitto, un contratto forse dovrà rivederlo. Qualcosa di interessante può ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il punto di vista emotivo, relazionale, del tuo cielo è un pò agitato da una Venere contraria. Posso dire che in questi giorni c’è una persona che senti lontana psicologicamente e fisicamente. Hai bisogno di nuovi stimoli, non ti accontenti facilmente e soprattutto dopo un pò hai bisogno di rinnovare i rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giove, Venere, Saturno. Tanti pianeti dalla tua. E’ probabile che in questi giorni tu faccia una scelta clamorosa, che tu dica stop ad una situazione che non ti interessa più. Questo è importante perché devi liberare la tua testa da molti problemi e fastidi. Prima di fare una scelta ci pensi e ripensi, adesso tutto è molto chiaro. Una giornata che potrebbe riavvicinare le coppie purché non ci sia stato uno stop definitivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con Giove contrario c’è la revisione di alcuni progetti, le sperimentazioni sono importanti, ma bisogna capire se ci sono problemi economici da risolvere. Non buttare all’aria un rapporto se da un pò di tempo ti senti affaticato oppure non hai capito bene come la pensa il partner.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si rischia attenzione con Venere opposta. Questa è una giornata un pò faticosa, ma c’è una bella crescita dopo il 23. Quindi attenzione, la prossima settimana tra lunedì e giovedì può portare una rassicurazione, un piccolo evento importante. Insomma si parla di una crescita che in questi giorni potrebbe essere soprattutto se un progetto era rimasto ferma. Parla d’amore, ma con cautela.

