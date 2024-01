Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 21 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Da diversi giorni è tornata una sorta di preoccupazione, non ti fidi di una persona e attendi il rinnovo di un contratto. Sei una persona molto impulsiva, ma cerca di non rovinare un rapporto perchè se tiri troppo la corda poi si spezza! Potresti essere messo alla prova in amore. A livello fisico si noterà più tensione per questo motivo è consigliabile recuperare le energie perse.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tra novembre e dicembre scorso sei stato al centro di situazione complesse da gestire, ma tra fine gennaio e inizio febbraio puoi recuperare. Se ti trovi in una condizione di disagio sarà possibile non dico uscirne alla grande. Per coloro che hanno un’attività in proprio è necessaria una revisione dei contatti e delle situazioni di carattere economico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi la Luna si trova nel tuo segno, ma ti consiglio di fare piccoli passi per ritrovare la serenità perduta. Nei rapporti d’amicizia e con eventuali soci e collaboratori è un momento di crisi e potresti rimettere tante cose in discussione. Chi lavora come dipendente deve inevitabilmente cercare un punto di equilibrio. Nuovi progetti in ballo e tanta curiosità verso il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei tra i segni che dovranno attuare verifiche tra fine gennaio e inizio febbraio. Dovrai tagliare alcuni rami secchi visto che il 2024 è un anno di conferme. Le prossime due settimane non saranno facili, dovrai respingere un attacco, ma forza! Oggi, ma anche nei prossimi dieci giorni, molti di voi dovranno rivedere il proprio modo di vivere i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Da febbraio dello scorso anno molti di voi hanno rimesso in discussione tutto lanciandosi in nuove sfide. Dal punto di vista economico è importante prestare attenzione alle finanze per la presenza di Giove opposto. Novità anche in amore: le coppie che hanno attraversato una crisi possono ricominciare a ritrovare l’intesa, chi è in dubbio tra due storie dovrà far chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi inizia con qualche problema e anche un interrogativo su come impiegare le prossime ore. Questo cielo non rappresenta però un limite alle tue potenzialità che con l’arrivo delle fine del mese saranno ancora più forti per la presenza di stelle creative. Anche Venere dal 23 gennaio inizia un transito interessante e quindi novità anche in amore per chi è single o deve consolidare qualche. Gli inizi di febbraio possono portare una bella affermazione. Chi è rimasto senza amore si guardi attorno, un’amicizia può diventare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ un periodo di tensioni e provocazioni e anche in famiglia qualcosa non va, ma non temere nelle prossime due settimane ci sarà un bel recupero. Nei rapporti tra genitori e figli, nei legami d’amore, si sente costrizione, bisogna essere cauti. Oggi inizia un momento di piccole o grandi rivoluzioni nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

A breve ci saranno tanti pianeti attivi. Mercurio già lo è, poi avremo Venere e Saturno, mentre dalla fine del mese avrai una maggiore capacità e forza di azione. Non solo sarai più creativo e propositivo e ritorna quella spinta a volersi rimettere in gioco non solo nel lavoro, ma anche dal punto di vista sentimentale. Le coppie che hanno avuto una seria crisi possono cercare di superarla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il transito di Venere nel segno porta una grande capacità di azione e un fascino particolare. Attenzione a come esprimi i tuoi pensieri perchè quando dici la prima cosa che ti passa per la testa puoi sbagliare e metterti contro qualcuno. Oggi abbiamo una Luna in opposizione che mette in guardia proprio da ogni tipo di eccessi. Sono giorni positivi per chi è single ed è alla ricerca di un amore, mentre chi è impegnato dalla seconda metà di febbraio potrebbe pensare a progetti importanti sulla casa, convivenze e figli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Mercurio è già attivo, Venere dalla tua parte e Marte aiuta la tua capacità di azione. Per alcuni di voi la fine di un amore segna l’inizio di un periodo di pausa, ma c’è anche chi potrebbe perdonare una persona che nell’autunno del 2023 non è stata leale. Non solo per chi è innamorato e impegnato potrebbe anche ufficializzare una storia, sposarsi o convivere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il Sole da oggi è nel segno e ti darà molta più forza. Hai voglia di cambiare vita e fare cose diverse dal passato. Se lavori a chiamata o a provvigione per ora non ci sono novità, ma da metà febbraio arriveranno novità che si protrarranno per tutti i prossimi mesi. Del resto i cambiamenti in fondo ti piacciono ed è quello che stai cercando.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna dissonante negli ultimi giorni ti ha fatto vivere giornate malinconiche, ma questa domenica è meno libera da tensioni. Tutti i nati sotto questo segno zodiacale hanno dovuto affrontare una revisione dei rapporti sentimentali e familiari. Oggi è una giornata di riflessione più che di azione. Per il lavoro ci sono novità, ma è importante studiare nuove strategie. Cerca di non stressarti troppo visto che la prossima sarà una settimana impegnativa.

