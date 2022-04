Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 2 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Chiudete la settimana in modo frizzante. Finalmente sentite che sta per arrivare qualcosa di più, qualcosa che stavate aspettando da tanto tempo e che finalmente prenderà forma. Non dovete lasciarvi travolgere dalla confusione e non date fiducia a chi non se lo merita.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questi giorni potete vivere ancora momenti di agitazione interiore. Con un pizzico di prudenza in più e un dialogo migliore vedrete che le cose andranno meglio. Chi è solo da tanto tempo non dovete sottovalutare nuovi incontri e in questo mese farete nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nella giornata di domani l’amore può riservarvi momenti molto piacevoli, state attenti però a non mettere il piede in due scarpe, come dice il vecchio proverbio. Potrete fare chiarezza nel vostro cuore e andate incontro ad un periodo davvero promettente. Tenete il morale alto, Aprile vi aiuta a fare luce su tante cose.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di domani sarà interessante per le relazioni. La prossima settimana poi Venere inizia un passaggio determinante per la vostra vita. Avete voglia di fissare nuovi traguardi di lavoro e Aprile sarà il mese perfetto per fare questo e per fissare anche nuove date e obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata di domani si annuncia essere sottotono. In serata, invece, potreste accusare perfino un piccolo calo fisico. Avete avuto forse una settimana così pesante che nelle prossime ore vorrete solamente un po’ di tranquillità oppure siete assorti nei vostri pensieri. State alla larga da inutili polemiche soprattutto con i segni Scorpione, Toro e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo weekend continua nel segno della grande ripresa dopo un inizio settimana molto faticoso. Da venerdì vi sentite molto meglio e approfittatene per parlare ed esprimere le emozioni. Se avete avuto problemi legali e burocratici, a partire da Maggio le idee si faranno più chiare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata di domani sarà molto buona secondo questo Oroscopo, anche sul piano dell’amore. Ricordate di risolvere un problema questo mese, che sia fisico o personale. Aprile sarà un mese di importanti decisioni e se riceverete una proposta di lavoro dovreste accettarla. Maggio infatti si annuncia essere un mese assai meno stimolante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Fondamentale mantenere la calma per la giornata di domani e non cadere nella trappola delle discussioni come per la giornata di sabato. Nonostante voi abbiate poche ore di sonno alle spalle vi sentirete nervosi o affaticati. In Aprile sarà possibile riportare l’armonia in amore ma dovete fare la vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di domani riserva novità interessanti anche se il meglio arriverà durante le prossime settimane. Non perdete il vostro proverbiale entusiasmo e ottimismo per il futuro che vi riserva sorprese assai gradite. La vostra rinascita è in corso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di domani è l’ideale per dare spazio all’amore o fare qualcosa di bello. Nelle prossime ore avrete più lucidità e idee chiare per vivere momenti di emozioni sincere. State alla larga da contrasti sul posto di lavoro e nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Tutta la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo si farà sentire domani in modo prepotente. Dovete fermarvi e riposare, in generale comunque state vivendo un periodo particolare e molto interessante per i cambiamenti. Vi aspettano scelte decisive e anche compromessi per il bene di chi vi è vicino.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Tutti i nati sotto il segno dei Pesci devono impegnarsi per ritornare positivi. Un cielo promettente questo che caratterizza il vostro Oroscopo, sarebbe delittuoso non sfruttarlo. Nel prossimo futuro Venere entra nel vostro segno, usate il presente per seminare per poi raccogliere nelle prossime settimane e mesi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.