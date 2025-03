Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 16 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete la Luna opposta ma questo non significa che qualsiasi cosa facciate debba essere in salita… sicuramente siete un po’ stanchi, questo è indubbio, e fareste bene a riposare così come dovreste fare attenzione nei rapporti con fratelli, sorelle e parenti. Marte in quadratura, invece, rappresenta un problema e il motivo per cui ultimamente avete dovuto affrontare davvero troppe sfide. Siete grintosi e determinati, tirate fuori gli artigli e lottate!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Novità in arrivo! Un cambiamento potrebbe sorprendervi a breve in quello che è il mese delle novità, rafforzando lo spirito e spingendovi ad intraprendere “battaglie” importanti. Se ci sono delle questioni in sospeso o contenziosi in corso questo è il momento buono per trovare un accordo a vostro favore. Ok anche in amore, nel migliore dei casi non ci sono grandi sussulti nelle coppie e si continua a procedere serenamente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna in ottimo aspetto e Giove nel segno rendono positiva questa domenica, oltre che vi chiarisce un po’ le idee riguardo alcune situazioni particolari. Non esitate a giocare le vostre carte perché potreste avere quelle vincenti specialmente in amore… Mercurio e Venere in ottima posizione, infatti possono aiutarvi a “spingere” una relazione e creare bei momenti. Sul lavoro qualcuno potrebbe dover rivedere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Evitate assolutamente conflitti e situazioni “pericolose” in queste 24 ore, specialmente in casa! La situazione emotiva non è delle migliori quindi meglio rimandare ad altri momenti la risoluzione dei problemi più spinosi.Occhio anche alla gelosia che potrebbe indurvi a dire o fare cose di cui vi pentireste subito dopo. Siate realisti, calmi e pazienti, il che non è sempre facile ma necessario in periodi come questi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

State vivendo un periodo di grande forza, come fosse una rinascita, e a metterci lo zampino sono sicuramente la Luna, Mercurio e Venere in ottimo aspetto; con questa meravigliosa situazione astrale potete recuperare terreno e lasciarvi andare a qualche incontro, visto che avete bisogno di sensazioni speciali. Da sottolineare, sempre riguardo l’amore, anche Venere in posizione interessante che stimola le nuove frequentazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non tutti i nodi sono stati sciolti ma finalmente si sta aprendo un mondo di possibilità! É vero che volete tenere sempre tutto sotto controllo ma da qualche mese state vivendo la vostra vita giorno per giorno, il che anche se non è semplice da accettare vi sta dando una nuova sensazione di libertà. Giornata buona per divertirsi e rilassarsi con le persone preferite, d’altronde avevate bisogno di distogliere la mente che lavora senza sosta ogni giorno!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna nel segno vi porta inevitabilmente qualche vantaggio ma vi invita anche ad essere meno pignoli in amore! Non rovinate questa buona situazione astrologica e non abbiate paura di aprirvi ai nuovi sentimenti perché questo è il momento giusto per rinascere anche in questo senso! É vero che tanti, dopo una separazione, tendono a diffidare delle nuove storie e hanno paura ma il tempo aiuterà a sciogliersi. Venere poi vi fa avere anche altri tipi di titubanze!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Anche voi, come gli amici della Bilancia, in questa domenica potete contare sulla Luna nel segno che fa chiudere questa settimana in maniera molto interessante, oltre che apre le porte ai prossimi sette giorni molto vivaci! Da qui a giugno, grazie all’ottimo lavoro che avete fatto, potrebbero arrivare proposte interessanti. É vero che marzo è il mese dell’amore, grazie al transito attivo di Venere, ma in ogni caso non aspettatevi grande passionalità… potreste dovervi accontentare di qualcosa in meno!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete circondati da persone che vi vogliono bene e vi incoraggiano, è importante in questo momento ascoltare le loro parole che possono darti coraggio e quella scossa di cui magari avreste bisogno… soprattutto perché negli ultimi tempi Saturno in opposizione e Giove “pesante” vi hanno creato un po’ di problemi sul lavoro, tra rallentamenti e insoddisfazioni. La ruota gira però, quindi sappiate che ciò che finora non è stato possibile a breve diventerà realtà! Anche l’amore tornerà presto protagonista!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Abbiate più fiducia negli altri, visto che quando avete delegato incarichi ad altre persone non siete rimasti delusi! Di solito lavorate in autonomia e pianificate tutto senza coinvolgere gli altri, cercate di fidarvi di più di chi vi circonda e di essere più accomodanti! La Luna contraria potrebbe aver provocato alcuni tensioni perciò cercate di calmare gli animi soprattutto in amore. Evitate anche di essere eccessivamente critici!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Finalmente la Luna non è più opposta e chi vuole portare avanti un progetto può farlo senza intoppi! Lunedì e martedì saranno giornate ancor più positive ma presto sarete chiamati a fare scelte significative. Non curatevi di Giove che provoca alcuni rallentamenti fastidiosi, oppure state tranquilli se in questa settimana volete prendervela un po’ più comoda: da luglio avrete totale campo libero per fare tutto ciò che desiderate!

