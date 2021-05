Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 16 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ dal mese di Febbraio che stai piano piano recuperando terreno, e quindi bisogna mettere a posto contenziosi legali, finanziari per qualcuno bisogna semplicemente ritrovare la voglia di amare. Questa é una domenica che nasce ancora con qualche dilemma che bisogna risolvere al più presto e con qualche fastidio fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento devi rivalutare l’amore mentre sul lavoro non é che sia un periodo difficile, pero’ é probabile che di tanti progetti che hai in mente pochi siano andati in porto! Anzi, forse qualche programma é addirittura saltato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continui ad essere uno dei segni più vitali del momento! Gli unici insoddisfatti sono quelli che hanno al proprio fianco una persona che non permette di sviluppare questa creatività.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con questa Luna importante, in questi giorni senti una forte necessità di amare! Posso dire in anticipo che Giugno sarà un mese di grande forza, perché ci sarà Venere favorevole; quindi le amicizie e gli incontri delle prossime tre settimane potrebbero risultare importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Posso immaginare che questo sia un periodo che comporta qualche piccola frustrazione dal punto di vista professionale, ecco perché non ti senti del tutto appagato. I casi sono due: o c’é un problema nella tua evoluzione lavorativa oppure hai vinto una sfida, hai avuto un grande premio ma ora devi ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa appena passata e’ una settimana da dimenticare forse, certamente faticosa, certamente agitata, non cosi chiara. Vista la tua natura piuttosto razionale, stakanovista, molto attenta ai dettagli, é normale che quando ci sono persone poco corrette tu viva delle perplessità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Quando ti senti contro qualcuno o pensi che sia stata commessa un’ingiustizia, ti ribelli! Questo fine settimana ha provocato una sorta di reazione polemica che bisogna cercare di sedare, anche perché con Mercurio e Venere favorevoli, questo resta un periodo importante, da sfruttare!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei in recupero in una domenica che appare interessante! Tra l’altro, possiamo dire che anche Marte é in aspetto buono, quindi tutto quello che stai vivendo, tutto quello che in questi giorni stai cercando, può essere piano piano ritrovato. Giugno sarà un mese efficiente con Venere favorevole: cerca di evitare complicazioni soprattutto nei rapporti con Acquario e Toro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si conclude una settimana pesante! Chissà che tra mercoledì e giovedì non sia capitato anche qualcosa che ti ha particolarmente infastidito: il fatto di dover sempre tornare alle stesse situazioni, di non fare un passo avanti, di vedere anche certi progetti bloccati, é certamente spiacevole!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ da venerdì pomeriggio che il tuo animo é piuttosto pensieroso e anche battagliero. Potresti ingaggiare una lotta anche con te stesso, specialmente se pensi che quello che hai fatto, che quello che hai detto non sia giusto. In realtà questa é una domenica che soprattutto nei rapporti privati e familiari puo’ comportare ancora qualche indecisione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai in mente tante cose da fare: Mercurio e Venere favorevoli possono aiutare ad ampliare il giro delle amicizie! Nonostante in questo periodo tu ti senta molto critico e anche molto selettivo, ricordo che sei una persona che ha bisogno degli altri per confrontarsi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non dico che tu sia per forza in crisi, pero’ soprattutto a livello sentimentale ci sono state tante obiezioni, tante problematiche. Sono giornate di test, come le chiamo io! Mercoledì e giovedì di questa settimana potrebbero averti dato l’esatta cognizione e la consapevolezza di quello che provi in amore.

