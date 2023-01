Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 15 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State vivendo giornate molto interessanti, potrete raggiungere gli obiettivi di un progetto a voi molto caro. Per quanto riguarda il lavoro, a breve riceverete una chiamata importante che vi darà l’occasione di fare quel salto di qualità che aspettavate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Piano piano state uscendo da un periodo non tanto positivo dal punto di vista economico e fisico. Negli ultimi sei mesi avete dovuto fare delle scelte di cui non eravate convinti, ma erano necessarie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna entra nel vostro segno donandovi più forza. I mesi di febbraio e marzo saranno positivi. Questo recuperò però, non sarà così veloce per quanto concerne la situazione economica e il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Finalmente stanno arrivando giorni positivi dopo alcune difficoltà. I mesi di marzo e aprile saranno carichi di positività e buone notizie. Il fine settimana rafforzerà i rapporti di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questi giorni avete preso maggiormente fiducia nelle vostre qualità sia fisiche sia mentali. Negli ultimi anni vi siete dovuti scontrare sia con problematiche importanti sia con persone non tanto positive, adesso è in arrivo la vostra rivincita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il weekend vi vede giù fisicamente, per vedere miglioramenti dovrete attendere ancora un po’. Il quadro astrale attuale non è positivo per la sfera dei sentimenti: potreste avere la persona giusta accanto, ma non riuscite a vederla

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna sarà dalla vostra parte, favorendo i rapporti di coppia, quelli sociali ed anche l’aspetto economico. Alcuni di voi potrebbe avere una proposta di viaggi interessanti, sfruttate l’occasione fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il fine settimana vi donerà più energia, che se ne andrà nella direzione dell’amore… Un feeling particolare potreste averlo con i nati sotto i segni del Capricorno e della Vergine, ma anche con il Leone nonostante qualche possibile intoppo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna in opposizione può arrecare qualche fastidio e creare perplessità, ma l’importante è recuperare. Il fine settimana segnerà un aspetto più favorevole e concreto nelle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Durante il fine settimana riuscirete a risolvere un problema che vi sembrava una montagna, anche grazie all’aiuto di un familiare. Se avete questioni aperte con amici meglio chiarirvi in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo fine settimana avete voglia di riposare. Solo riposare. Non fare nulla. Possibile uno scontro con il capo, o comunque con chi limita il vostro raggio d’azione. Dovete prendere le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nutrite un grande amore per gli altri e siete generosi, al contempo siete anche molto emotivi e quando la vostra misura va oltre il limite, uscite fuori dalla realtà e perdete il controllo. Un piccolo disagio potrebbe riversarsi in amore e nei rapporti con gli altri.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.