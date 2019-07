Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: domenica 14 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: domenica 14 luglio

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 14 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Pare proprio che questa domenica sia migliore rispetto al momento difficile passato ad inizio settimana. Sono 24 ore vivaci! Raccomando di non essere troppo caustici nei confronti degli altri per non creare inutili tensioni come è stato in passato. Quello che ci vorrebbe, infatti, è proprio una riconciliazione!

E’ un momento in cui devi prendere le distanze da persone che vogliono farti del male o che non sono sulla tua lunghezza d’onda. Ricorda che questo mese di Luglio regala grandi vantaggi.

Oroscopo Toro

Pare proprio che questa domenica sia una giornata in cui qualcosa non va. E’ una domenica di discussioni anche in famiglia: si discute di quello che non funziona e su eventuali spese di troppo. E il fatto di avere Mercurio e Marte dissonanti rappresenta proprio questa grossa difficoltà.

Anche per quanto riguarda il lavoro possono esserci dei ritardi, tagli, delle novità non volute: però si cade in piedi! Quello che eventualmente hai perso, potresti riguadagnarlo a breve termine.

Oroscopo Gemelli

La vera abilità del periodo deve essere quella di non trascinare in amore certe tensioni caricate sul lavoro. Il rischio c’è! Anche perché persino chi ha una buona stabilità professionale nota che ci sono persone poco serie, che remano contro, che vogliono fare apparire le cose in maniera diversa.

Insomma, è un momento in cui devi occuparti di nemici che potremmo definire quasi occulti, in cui torni a casa teso e vivo con la testa immersa in mille pensieri! Anche in amore, trovare la giusta concentrazione sembra più complicato.

Oroscopo Cancro

Quelli che hanno un’attività in proprio possono guadagnare di più, tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico o a provvigione, sono più favoriti. Chi ha bisogno di consensi in questi giorni noterà che stanno aumentando! E’ un momento importante con Sole e Venere che toccano il tuo segno e portano una sorta di agitazione positiva che riguarda tutta la tua vita.

Ogni occasione andrà valutata come interessante anche per quanto riguarda il futuro: capisco che stai combattendo da tanto tempo e che sei stanco, però dopo tanta tensione ci sarà una bella soddisfazione entro la fine dell’anno. Grandi novità!

Oroscopo Leone

Tutti quelli che hanno potere e che possono gestire la propria vita in maniera diretta, ora si trovano a dover fare una grande scelta! E’ come se le stelle ti dessero in mano il timone della tua vita; non devi cercare percorsi impossibili ma neanche essere troppo sicuro di te! Consulta sempre persone che ne sanno di più.

In amore parte una stagione di grande rinnovamento: invito tutti quelli che sono soli o separati a guardarsi attorno perchè entro la fine di Agosto possono nascere grandi passioni. Tra l’latro, c’è già chi ha a messo in cantiere un nuovo amore. Grandi progetti!

Oroscopo Vergine

Ecco un’altra giornata in cui non tutto va per il verso giusto, in cui potresti sentirti anche un pò stanco, un pò dubbioso! C’è da dire che dal punto di vista economico e contrattuale ancora non è tutto chiaro. Se c’è una disputa che riguarda un affitto, un condominio, o una questione legale di altro tipo, è probabile che prima dell’autunno non ci sia una risposta.

In ogni modo, consiglio di non affaticare troppo la mente. In amore, se nei mesi di Maggio e Giugno ci sono già stati molti ripensamenti, ora potrebbero tornare!

Oroscopo Bilancia

Ricordiamo che questo 2019 è un anno che a volte porta perplessità. Quelli che firmano un contratto di corsa o che danno un anticipo per acquistare qualcosa, potrebbero pentirsene! Quindi, in qualche modo bisogna essere molto riflessivi e fare le cose solo se c’è la volontà e la convinzione assoluta di fare.

Se vuoi dire qualcosa in amore, se vuoi fare qualcosa di importante anche nel lavoro, non agire subito ma lascia passare una settimana. Lascia decantare gli eventi ed evita le polemiche.

Oroscopo Scorpione

Cerca di staccare la spina, di vivere le passione e l’amore in maniera più tranquilla. Il fatto di avere alcuni pianeti dissonanti come Mercurio e Marte porta una grande voglia di chiedersi cosa ci riserverà il prossimo futuro. E devo dire che dal punto di vista lavorativo possono esserci ancora delle perplessità. Ma con Venere favorevole l’amore può arrivare verso una metà che sembrava lontana: chi si è separato può aver trovato un nuovo amore!

Attenzione però a non vivere relazioni parentali solo perchè hai paura di vivere qualche complicazione o qualche sofferenza che c’è stata negli anni passati. Bisogna avere il coraggio di vivere una nuova vita.

Oroscopo Sagittario

Anche chi di recente ha avuto problemi fisici o personali, nelle prossime settimane può avere un grande riscontro! Bisogna ricorda che Giove e Venere saranno presto in ottimo aspetto e adesso abbiamo Mercurio e Marte favorevoli. Quindi, se non capita nulla di nuovo e perchè tu non vuoi che capiti, perché hai paura di cambiare!

Se c’è una chiusura nel lavoro, ci sarà presto una nuova apertura: spesso gli anni buoni, anche se ce ne rendiamo conto solo dopo, si chiudono situazioni inutili e questo è il momento giusto per dare tagli netti a ciò che non sembra più ferite.

Oroscopo Capricorno

Stelle interessanti, utili per costruire un grande futuro. Alla fine di questo 2019 Giove entrerà nel tuo segno: ci sono e ci saranno elementi di forza in più! Questa è una giornata di buoni auspici, visto che da lunedì Marte sarà nel tuo segno e porterà un maggior vigore.

In amore bisogna aspettare la fine del mese per capire cosa prova il tuo cuore: tu pensi di conoscere tutta la realtà, ma c’è comunque una grande indecisione dentro di te.

Oroscopo Acquario

Non si può fare tutto! Sei un pò indecisione nell’ambito del lavoro: ora stai cercando soluzioni in maniera un pò troppo conflittuale e frettolosa, mentre invece bisogna fermarsi e capire che cosa è utile e cosa va buttato via. Giornate complesse in cui si discute, in cui ci sono polemiche che possono riguardare anche la famiglia. Attenzione anche in questa domenica che lascia il tempo che trova.

In amore stai prendendo tempo oppure non c’è più il vigore di prima, specie nelle coppie di lunga data. Sarebbe opportuno prendersi qualche giorno di relax.

Oroscopo Pesci

Questa non è la giornata migliore per mettere in discussione certe cose, per metterti contro qualcuno, per riesumare un problema legato al passato! Ed una maggiore accortezza dovranno averla tutte quelle coppie che negli ultimi tempi hanno già vissuto delle difficoltà. I nuovi amori sembrano validi, ma attenzione a non viverli contemporaneamente ad altre situazioni: il tuo segno non è traditore per nascita, ma può diventarlo per necessità!

In questi giorni la gelosia ha creato dei fastidi: e chi ha chiuso una storia ancora non riesce a dimenticare non tanto la persona ma la frustrazione e quel senso di impotenza, rassegnazione e dolore che la chiusura ha creato! Ci vuole molto coraggio!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!