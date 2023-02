Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 12 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna ancora nel vostro segno, questo sarà un grande aiuto in amore, potreste portare a casa alcuni progetti importanti. Nel lavoro invece tenetevi lontani dalle polemiche perché non portano a nulla.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna in opposizione potrebbe creare malcontento, evitate le polemiche, soprattutto in amore, non vi aiuterà creare tensione nella vita di coppia, imparate anzi a farvi scivolare le cose di dosso per una volta. Nel campo professionale le stelle vi invitano a essere cauti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarà una giornata nervosa per voi, evitate polemiche inutili. Il lavoro procede bene, potete finalmente riscattarvi agli occhi di chi non ha voluto credere in voi, sarete in grado di recuperare il tempo perso e la stima persa. Dimostrate a tutti il vostro valore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’oroscopo vede le stelle favorevoli nel vostro segno. La vita sentimentale è arrivata a un bivio, dovete prendere una decisione importante. Nel campo professionale non potete mollare proprio adesso, dimostrate di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata positiva in amore sarà per voi quella di domani, potrebbe accadere qualcosa di bello e positivo tanto da restituirvi il sorriso, avvicinatevi a chi vi interessa se siete single. Dovete risolvere qualche problema economico, evitate gli sperperi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’amore è favorito secondo l’oroscopo, le stelle vi aiutano, anche quei cuori single da un po’ potranno riscoprire le gioie dell’amore, arrivano emozioni forti, siate pronti. Attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giornata incentrata sull’amore, è lì che dovrete dare il vostro meglio, le emozioni saranno positive, potrebbe esserci qualcosa di non detto, buttate tutto fuori. Parlatevi e vedrete che riuscirete a chiarirvi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avrete un cielo favorevole ai sentimenti, anche chi è single o sta guarendo da una dura separazione sarà in grado di guardarsi di nuovo attorno con occhi curiosi. Questo è il momento giusto per ricominciare. Il lavoro invece procede a rilento, qualche intoppo per strada.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’oroscopo prevede una giornata sottotono, l’amore vi darà qualche pensiero di troppo, forse perché non volete esporvi più di tanto e tenere per voi sentimenti e pensieri. Cercate invece di aprirvi di più, anche se a volte è necessario tenersi mordersi la lingua se non volete litigare con il mondo intero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Arrivano tensioni in amore, qualcuno sta vivendo una crisi di coppia, avvertite stanchezza e nervosismo, tanto malumore e nessuna voglia di attaccar briga. Sul lavoro per fortuna sarete in grado di scendere a compromessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ultimamente l’amore non è stato il vostro punto forte, avete avuto molte discussioni e tante cose da chiarire. Adesso avete soltanto voglia di stare insieme e Venere vi aiuterà regalandovi emozioni positive.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete un po’ stanchi e annoiati, una combinazione micidiale per la vostra domenica. Chi sta vivendo crisi di coppia potrebbe cercare il pretesto di portare a galla vecchi problemi. Parlatevi e provate a chiarirvi. Inutile tenersi tutto dentro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.