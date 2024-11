Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 10 novembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 novembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’intraprendenza e la determinazione che vi contraddistinguono, vi aiuteranno ad avere una visione chiara e ottimistica del vostro futuro. Il mese di novembre potrebbe presentare alcuni profili di ambiguità per quanto concerne l’amore. Forse state dedicando troppo tempo al lavoro finendo per trascurare le persone più care. Le stelle vi consigliano di non lasciare in sospeso alcune cruciali questioni finanziarie perché potrebbero diventare molto problematiche in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Amate essere piuttosto pragmatici e concreti e non fate mai voli pindarici con la fantasia. Sfrutterete questo fine settimana per riposarvi un po’ dopo una settimana piuttosto stressante dal punto di vista lavorativo. Dall’11 novembre avrete la possibilità di ritrovare un certo feeling con il partner e sarete più intraprendenti in amore. Se c’è una persona che vi intriga, proprio da lunedì prossimo avrete il via libera dalle stelle per dichiararvi ed esporre i vostri sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il transito di Venere vi sta causando qualche problema di relazione, non solo a livello sentimentale ma anche con alcuni colleghi o collaboratori poco chiari. Non è questo il momento per dedicarsi agli amori impossbili, meglio essere concreti e pragmatici piuttosto che inseguire chimere. C’è un certo nervosismo nell’aria che potrebbe riguardare anche la sfera familiare. In questa domenica sarebbe meglio tacere piuttosto che puntare sulla vostra proverbiale loquacità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Rispetto a qualche giorno fa, avrete una Luna in aspetto interessante che vi consentirà di seguire il vostro istinto e di dire tutto ciò che pensate. Oggi se pensate che ci siano disagi in amore, sarebbe meglio esternarli piuttosto che tenere tutto dentro. Dopo giorno 11 le vostre insoddisfazioni saranno piuttosto evidenti e incontrollabili, ecco perché sarebbe meglio prevenirle mettendo le mani avanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Qualcuno che vi considera troppo supponenti potrebbe ostacolarvi o criticarvi. Cercate di gestire questa situazione con diplomazia evitando di peggiorare la situazione. Anche se cercherete di essere accomodanti, ci sarà sempre qualcuno che proverà a sfidarvi o a mettervi in difficoltà. In queste situazione serve un po’ di pazienza e di buon senso. Le prossime 48 ore vi vedranno ancora un po’ sotto pressione, cercate di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche complicazione. Magari in questo momento siete avvolti da un certo pessimismo e vedete il bicchiere sempre mezzo vuoto. Penserete alle montagne da scalare e non a quelle già scalate. La domenica potrebbe essere all’insegna dell’imbarazzo forse perché qualche persona invadente cercherà di tirarvi in ballo in una situazione che non vi convince. La Luna contraria potrebbe farvi innervosire rendendo questa giornata inconcludente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Mercurio resta in buon aspetto e Mercurio è dalla vostra parte, tutto questo renderà elettrizzante e stimolante la vostra domenica. Questo cielo vi regalerà un 2025 davvero sensazionale, ma anche amicizie nuove e nuove collaborazioni. L’importante per voi sarà stare bene con voi stessi e con le persone più care. Con Marte non più in opposizione, sarà più facile riuscire a inseguire e raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa settimana non è stata sicuramente da incorniciare per le persone nate sotto il segno dello Scorpione. Ci sono state alcune beghe da sistemare e non sempre le cose sono andate secondo le vostre aspettative. Questa domenica porterà un calo fisico ma anche qualche discussione in famiglia che sarebbe meglio prevenire con un atteggiamento più diplomatico e accomodante. Marte contrario potrebbe rendere anche l’inizio della nuova settimana molto complicato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Magari in questo momento siete veramente arrabbiati per colpa di qualcuno che si è azzardato a criticare qualche vostra scelta o qualche vostro atteggiamento. D’altronde il vostro è un segno di fuoco e vi basta poco per andare in escandescenza. In questo momento siete svagati e distratti e non avete alcuna voglia di stare con persone che non sono di vostro gradimento. Da lunedì prossimo, Mercurio nel segno vi aiuterà a piacere di più agli altri o a superare una prova importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento si trovano parecchio a disagio coloro che per lavoro si sono spostati o devono spostarsi continuamente. In genere voi amate essere stanziali e non gradite il fatto di dover cambiare spesso casa o residenza per lavorare o per altre ragioni. Siete amanti del focolare domestico e vi piace rimanere fermi sempre nello stesso posto. I cambiamenti repentini non fanno per voi e vi disorientano. In questo momento, dunque, dovreste evitare polemiche in amore. Fra poco avrete Venere nel segno e tutto potrà essere gestito con più cura e più attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Marte in opposizione vi porta a detestare le costrizioni in amore o la gelosia. Amate l’amore libero e indipendente e odiate i vincoli che vi inducono a fare sempre le stesse cose. Non sarà facile cambiare la testa a quelle persone che non la pensano come voi o che non comprendono il vostro modo di fare. A volte bisogna adattarsi alle situazioni che si vivono mettendo da parte le vostre esigenze. Nel 2025 avrete il supporto di Giove che vi aiuterà ad innovare e ad introdurre modifiche importanti alla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo momento siete alla ricerca di relax e di condizioni più agevoli per ritrovare un po’ di armonia con voi stessi. La Luna vi regalerà una grande capacità di comprensione e di tolleranza nei confronti degli altri, anche se provenite da una settimana in cui non sono mancati i contrasti con colleghi o collaboratori. Spesso, quando avvertite che tutto ciò che vi vi circonda non abbia senso, finite per dedicarvi al trascendente rifugiandovi nella spiritualità e nella meditazione. Magari questa domenica potreste dedicarla proprio a questo, anche per renderla più nutriente e rilassante.

