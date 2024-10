Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 23 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si può certamente dire che questa giornata di mercoledì sarà l’ultima in cui avvertirete questo clima di confusione nell’aria, anche perchè negli ultimi giorni di ottobre non avrete più l’opposizione del sole, Anche in questa giornata servirà un po’ di pazienza ma non mancheranno i motivi di ottimismo. Se attorno a voi ci sono persone che non vi capiscono, pian piano però ritroverete il bisogno di amare e di essere amati. Già da stasera potrete uscire fuori da una situazione di nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore è importante per voi ma con l’opposizione del Sole sarà importante recuperare soldi o chiarire qualcosa con qualcuno. L’orgoglio dovrà essere messo da parte e dovrà indurvi ad affrontare gli altri con la giusta determinazione, senza troppa presunzione, ma con il giusto piglio. Se avete qualche rivendicazione da fare, meglio farla adesso con i dovuti modi e senza filtri. In questi ultimi giorni di ottobre l’amore sarà neutrale. Non ci saranno grandi slanci, ma nemmeno quei contrasti di inizio mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovrete cercare di non abbandonare il buonumore anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Questo rimane un periodo interessante per il vostro futuro. Ultimamente vi siete stressati troppo dal punto di vista lavorativo perchè avete puntato verso obiettivi ambiziosi. Giove vi guiderà verso un futuro importante. Chi gestisce un’attività in proprio, potrà contare su buone opportunità o avrà la possibilità di concludere un affare vantaggioso.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con la Luna nel segno e Giove e Mercurio in aspetto favorevole, questa giornata di mercoledì premierà soprattutto coloro che hanno belle iniziative o grandi progetti in ballo. Chi inizia adesso un progetto riuscirà ad ottenere grandi risultati. Anche chi deve superare un esame, chi sta programmando una gravidanza o vuole togliersi una bella soddisfazione, avrà via libera dalle stelle. Sarete piuttosto ispirati quindi, il consiglio delle stelle, è quello di seguire il vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nel weekend avrete Luna e Venere in ottimo aspetto e questo rappresenta sicuramente un motivo di ottimismo per chi è nato sotto il segno del Leone. E’ vero che vi impegnate molto in ambito lavorativo, ma in questo momento avete bisogno di amore e di affetto. C’è bisogno di un supporto morale. Questo cielo privilegia proprio i sentimenti, ecco perchè dovrete cercare di uscire di più e conoscere gente nuova. Nel lavoro potrebbe accadere qualcosa che vi farà arrabbiare. Magari qualcuno potrebbe tirarvi un colpo basso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

A differenza di quanto si possa pensare, siete persone molto romantiche anche se non amate manifestare in pubblico le vostre emozioni, a differenza di altri segni zodiacali. Non amante l’esibizionismo quando si parla di sentimenti. Se in amore ultimamente ci sono stati motivi di tensione, sarebbe meglio non rivangare dei tristi trascorsi. Meglio guardare al futuro con più fiducia dimenticando qualche sgarbo subito in passato. Dal punto di vista lavorativo c’è ancora tanto caos e questo vi disorienta un po’.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La giornata odierna sarà un po’ fiacca ma questo non deve spaventarvi anche perchè in futuro vi attende un cielo molto propositivo che esalterà e premierà le vostre iniziative. Questo cielo suggerisce le parole giuste e porta anche incontri vivaci. Il vostro umore non è stabile anche a causa di Marte contrario che porta un po’ di agitazione. Cercate di non strapazzarvi troppo e di fare le cose perbene. Dedicate più tempo al riposo e al relax, anche perchè non si vive di solo pane.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo è decisamente un periodo importante dal punto di vista personale. Siete molto propositivi, state anche cercando l’amore anche perchè ci saranno tutte le condizioni per ritrovare la passionalità e il desiderio di innamorarvi. Oggi con Sole e Mercurio in aspetto positivo, non mancheranno di certo le novità interessanti. Dovrete essere voi – consiglia Paolo Fox – a stimolare gli eventi magari cercando fare leva sul vostro spirito di iniziativa. La vostra autostima sarà al top.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento dovreste dedicarvi di più alla persona amata e alle relazioni interpersonali. Nonostante la vostra generosità e la vostra disponibilità, non sempre chi vi circonda riesce ad apprezzarvi come meritereste. In questo mercoledì sarete un po’ irrazionali e impulsivi, ma questo fa parte del vostro carattere. Serve un po’ di attenzione con Gemelli e Pesci con i quali potrebbero sorgere dei dissidi. Nel lavoro occorre trovare la quadratura del cerchio, anche perché non vi sentite valorizzati nella maniera giusta e vorreste ritagliarvi per voi uno spazio più importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa luna in opposizione vi rende particolarmente intolleranti nei confronti di quelle persone oppositive che stanno cercando di mettervi in difficoltà. Questo è un periodo particolarmente complesso soprattutto per chi sta lottando per ritagliarsi uno spazio importante, soprattutto a livello lavorativo o per coloro che devono affrontare un esame. Non è la giornata giusta per chiedere spiegazioni o chiarimenti in amore. Meglio cercare di agire con diplomazia facendo buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dal punto di vista lavorativo ci saranno delle complicazioni. Quando vi trovate a fronteggiare avversari poco leali o poco trasparenti, finite per diventare particolarmente aggressivi e irritabili. Per voi le relazioni interpersonali valgono più di tutto. Il denaro per voi è importante, ma spesso finisce in secondo piano quando ci sono di mezzo le relazioni con gli altri. Oggi le stelle vi raccomandano di non fare le ore piccole e di non strapazzarvi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata odierna potrebbe essere particolarmente spigolosa anche perchè potrebbero sorgere dei contrasti con dei familiari, soprattutto con persone anziane. Oggi qualcuno potrebbe chiedervi aiuto o potrebbe costringervi a dover essere presente nella vita degli altri. Se settembre è stato un mese pesante, la fine di ottobre vi permetterà di raggiungere un buon equilibrio, anche se in amore ci saranno delle ostilità che non vi consentiranno di centrare i vostri obiettivi. Si troveranno decisamente meglio coloro che si accontentano di relazioni part time.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.