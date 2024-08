Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 14 agosto 2024

Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento siete alla ricerca di una storia passionale e coinvolgente, anche per finire l’estate in crescendo. Anche chi vive accanto ad un partner un po’ troppo tiepido, probabilmente si sta già guardando attorno alla ricerca di qualcosa di più intrigante. Soprattutto con le persone del Cancro e della Bilancia dovrete avere un po’ di pazienza. Con questo tipo di persone, le incomprensioni potrebbero fioccare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere ha da poco iniziato un transito molto interessante per le persone del Toro. Adesso state reclamando maggiore attenzione da parte del partner. Se vi sentite troppo trascurato, potreste reagire malamente e non è detto che qualcuno non possa trarne le dovute conseguenze, iniziando una nuova storia d’amore e mettendo da parte quel partner che vi sottovaluta o vi trascura. Una certa stanchezza interiore potrebbe minare i rapporti in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’avvio della settimana è stato piuttosto fiacco per i nati sotto il segno dei Gemelli. In amore state cercando di ritrovare smalto. Per le coppie che sono nate da poco, la fase di rodaggio sarà piuttosto complessa. Solo quelle storie realmente solide e di grande prospettiva, potranno sopravvivere a questa fase di apatia. Chi inizia un nuovo progetto lavorativo lo farà con grandi motivazioni e con un certo trasporto. Cercate di trascorrere il Ferragosto con poche e selezionate persone.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa Venere in aspetto favorevole vi aiuterà a portare avanti la vostra relazione con un certo brio. Se c’è qualcosa che vi perplime non dovrete esitare a chiedere o a cercare risposte. Se il vostro partner vi trascura, dovrete cercare di puntare i piedi per sapere quali sono le ragioni. Dopo il 20 agosto vi sarà più facile imporvi nel lavoro e dimostrare agli altri quanto valete realmente tirando fuori i vostri progetti e le vostre ambizioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo inizio di settimana avete molti pianeti a vostro favore che renderanno l’ambito sentimentale molto accattivamente. Soprattutto con persone del segno dello Scorpione e dell’Acquario, potrebbero nascere dei momenti davvero esaltanti. Anche dal punto di vista lavorativo state affrontando una fase in cui non vi manca di certo la creatività e l’ambizione. Un notevole dispendio di energie potrebbe però fiaccarvi un po’. Ecco perchè dovrete cercare di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il nuovo transito di Venere potrebbe indurvi a rimettere in discussione molte cose nella vostra vita. Cercate di prendere in mano le redini della situazione soprattutto se c’è ancora qualcosa da chiarire sia in famiglia che nel lavoro. Giove contro non deporrà a vostro favore, soprattutto se avete ancora questioni in ballo da sistemare. Cercate di evitare di lasciare il certo per l’incerto. Se qualcuno vi offre un nuovo lavoro, cercate di ponderare tutto nella maniera giusta senza prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Molti di voi potrebbero sentirsi vittime di qualcuno o di qualcosa. Magari avete subito una ingiustizia e questo vi ha un po’ fatto rodere il fegato. Cercate di non riversare in amore tutti quei problemi che possono sorgere in ambito lavorativo. Sarebbe un errore fatale per i vostri interessi. Un affare che apparentemente potrebbe sembrare vantaggioso, in realtà potrebbe contenere tante insidie. State con gli occhi ben aperto e non andate subito a conclusioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La bella posizione di Venere favorirà soprattutto i single e quelle persone che sono in cerca del nuovo amore dopo una burrascosa separazione. Secondo l’Oroscopo del giorno, chi ha già una storia importante adesso sarà tentato dall’idea di metterla alla prova. Ci sarà una questione di soldi da discutere o da sistemare. Magari il vostro datore di lavoro potrebbe cercare di rendere più gravose le condizioni lavorative e questo non lo accetterete affatto. Usate i giusti modi per fare le vostre rimostranze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi capiterà di finire spesso al centro delle attenzioni di qualcuno. La Luna nel segno vi consentirà di vivere l’amore in maniera molto più passionale e coinvolgente. Se dovete fare sempre le solite cose, potrebbero subentrare alcune preoccupazioni, soprattutto per quanto concerne la gestione del lavoro ma anche dei soldi. Questo è il momento giusto per tirare fuori anche quei progetti che per lungo tempo avete tenuto nel cassetto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se avrete accanto la persona giusta, vi sarà più facile riuscire a gestire il vostro rapporto di coppia senza dubbi o patemi d’animo. Le coppie che invece si trascinano da tempo, potrebbero discutere molto o potranno avere qualche problema nella condivisione dei medesimi spazi. Una brillante intuizione potrebbe consentirvi di tirarvi fuori da qualche problema che riguarda il lavoro o un contenzioso legale o amministrativo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

I prossimi giorni saranno decisamente molto piacevoli soprattutto se avete iniziato da poco una storia d’amore. In realtà, molti di voi non si aspettano nulla se si parla di amore. Siete molto realisti e non avete nessuna intenzione di tuffarvi a capofitto in storie che non vi convincono. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti importanti da affrontare. Ma nel complesso, soprattutto nella seconda parte dell’anno, ci sarà modo di togliervi delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se c’è una persona che davvero vi piace, questo è proprio il momento di farvi avanti e di svelare le vostre intenzioni. Nelle coppie che hanno discusso molto di recente, dovrete cercare di essere molto cauti, altrimenti rischierete di rovinare il vostro rapporto di coppia. Oggi da un po’ di tempo l’agitazione è vostra compagna di viaggio. Cercate di tenerla a bada, chiarendo con le persone interessate cosa non sta funzionando e proponendo le giuste soluzioni per venire fuori da una crisi.

