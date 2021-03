Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 10 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 10 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vivi sempre questa situazione di grande affaticamento: non mi meraviglierei se in questi giorni qualcuno dovesse curare un po’ di piu’ l’aspetto fisico. Questo puo’ limitare le grandi novità della primavera? Assolutamente no, é solo che ogni tanto bisogna difendersi anche dagli attacchi che arrivano dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questi giorni puoi sentirti veramente arrabbiato! Questa é una giornata che dipende un po’ dalle situazioni: c’é chi non vorrà sentire nessuno, c’é chi addirittura penserà di chiudersi e non avere contatti. E’ come se tu risentissi di tutto lo stato di grande stress che c’e’ stato in quest’ultimo periodo, soprattutto la settimana scorsa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Luna, Marte, Giove e Saturno in ottimo aspetto siete veramente pronti ad una nuova partenza! Alcuni di voi devono ancora superare piccoli fastidi di tipo fisico ma c’é una chiamata che potrebbe essere anche anticipata. Per esempio, se dovevi iniziare un certo percorso lavorativo, in uno dei prossimi mesi potresti ricevere l’agognato si prima del previsto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vivi giornate in cui ti senti particolarmente confuso. Ricordo che martedì é stata una giornata sottotono mentre queste di mercoledì sono 24 ore che premiano, poi avremo un giovedì migliore e un venerdì di conferme. Tutto questo perché soprattutto tra giovedì e sabato ci sarà un ottimo aspetto tra Luna e Venere, e questo e’ molto positivo per i sentimenti; ora bisogna capire quali sono le emozioni che contano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata mi sembra un po’ sottotono. Più che altro in questo momento non sopporti le persone sciocche, le persone agitate, le persone che non sono positive, vorresti avere attorno gente che ti dia una diversa immagine anche della realtà che vivi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei ancora un po’ confuso a livello familiare, amoroso: queste sono giornate in cui c’e’ tanto da rivedere a causa di Venere e Marte dissonanti. Non vorrei che per una banalità, per un piccolo malinteso anche a livello personale e familiare ci siano complicazioni. Poi le persone che lavorano insieme, i partner che hanno comunque un’idea in comune, in questi giorni potrebbero dover far fronte a dei ritardi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con questa Luna nel segno, in questo periodo non puoi che sperare in qualcosa di molto positivo. Sappiamo che le stelle indicano poi siamo noi a dover rimboccarci le maniche, ma é escluso che tu possa restare fermo: é proprio il caso di muoversi, fare proposte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le prossime saranno giornate molto interessanti per te; tra l’altro tra giovedì, venerdì e sabato potrai constatare una certa crescita, giovedì un po’ meno, sabato di più! Dovresti programmare fin da ora un cambiamento, un riavvicinamento in amore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Trovare la quadratura del cerchio in amore, ora é molto più complesso: un po’ perché si cerca qualcosa di nuovo, un po’ perche’ il passato potrebbe avere deluso certe tue aspettative. Fatto sta che c’é una piccola tensione anche nei rapporti con i familiari. Dal punto di vista fisico bisogna cautelarsi un pò.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Quando sei cosi produttivo ci piaci di più! Stai ritrovando la voglia di sfidare il destino. Certo, la Luna e’ dissonante, quindi c’é un po’ di stanchezza fisica, qualche fastidio particolare, ma voglio darti cinque stelle di forza proprio perché in questi giorni stai affrontando le cose in maniera molto attiva! E poi bisogna ricordare che stai per vincere delle piccole sfide.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa è una giornata importante grazie a questa Luna favorevole: potresti combinare qualcosa di bello, specie se hai amicizie dei segni Capricorno o Pesci. L’intesa con gli altri sembra migliore! Se penso alla fase di grande confusione dell’inizio dell’anno, adesso vediamo che i più volenterosi e i più capaci riescono anche a gestire meglio quelle emozioni che sembravano negative e complesse da superare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Sono proprio le emozioni che dominano l’attualità: tutto questo é molto bello ma anche molto pesante da vivere, perché quando queste emozioni sono complesse, difficili, risulta molto complicato stare sereni. Hai vissuto un inizio d’anno molto pesante, invece in questo momento c’é un po’ più di feeling con gli altri.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!