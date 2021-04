Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di martedì 27 aprile 2021

Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’é qualcuno che é stato davvero male, che si trascina questa fatica e che deve cercare di liberarsi di un peso! Poi bisogna dire che con Saturno e Giove attivi, comunque i progetti non sono finiti. La cosa bella di te é che anche quando cadi, ti rialzi prontamente!

Oroscopo Paolo Fox Toro

A volte ti senti davvero spiazzato, ti senti davvero stanco! Questa é una giornata che parte in maniera pesante ma voglio darti comunque quattro stelle di forza perché sei una persona non solo molto attiva e creativa, ma in questi giorni anche molto desiderosa di concordare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Credo che in questi giorni tu debba mantenere i nervi sotto controllo, non tanto perché ci sono situazioni difficili da gestire quanto perché non stai nella pelle, hai una grande voglia di recuperare il tempo perduto, di mettere in gioco le tue qualità migliori!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ vero che Aprile é iniziato in maniera pesante, é vero che se reduce da due anni pesanti, da questioni burocratiche e legali persone, da che ti hanno messo in mezzo anche se tu non volevi. Tutto questo é stato una costante degli ultimi mesi pero’ é come se ti liberassi di un peso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Senti che c’é qualcosa di strano! In realtà è già dalla scorsa settimana che qualcosa non funziona, che ci sono dei piccoli contrasti, che bisogna cercare di mantenere tutto sotto controllo. Il tuo é un segno molto generoso ma quando ti senti messo sotto accusa per motivi inesistenti, puoi anche andare in escandescenze!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Di solito sei sempre molto costruttivo, e quando non sei ordinato in prima persona vuol dire dire che hai qualcuno che ti aiuta. Ora ci vorrebbe una visione creativa della vita proprio per ripartire, visto che siamo quasi ad una svolta importante che puo’ riguardare anche i contatti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giorno dopo giorno ritrovi una gran voglia di metterti in gioco! Sappiamo che sei una persona che ha bisogno di stimoli, che ha bisogno di conferme, forse anche di una persona a fianco che dia delle direttive. In realtà, con Marte dissonante, in quadratura, da qualche tempo non ti senti proprio al meglio della forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi giorni devi mantenere la calma e non é facile perché ci sono situazioni private, personali, familiari, che già dalla settimana scorsa hanno messo a ferro e fuoco il tuo segno! In realtà queste sono giornate in cui non e’ facile trattenersi, in cui magari anche in famiglia e nei rapporti con gli altri ti ritrovi ad essere piuttosto scontroso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Tu sai come comportarti quando la noia supera un certo limite, vuoi evadere! Per fortuna, da questa settimana pare ci sia un po’ più di libertà per tutti, o comunque si inizia ad assaporare una fase di recupero che potrebbe diventare una costante nella prossima estate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa é una settimana importante per fare progetti, per avere rassicurazioni, per iniziare a garantirti qualcosa di più: abbiamo Sole, Mercurio e Venere in aspetto valido, quindi questo é un momento in cui molti si ritroveranno a fare scelte importanti in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo periodo sei veramente fuori di testa! Ho spiegato che questo é un anno importante: quando ci sono delle rivoluzioni da fare bisogna agitare le acque, e questo non é sempre facile. Senti di avere le mani legate, non vuoi fare quello che fanno gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Puoi sfruttare quest’onda favorevole che porta verso un periodo di maggiore soddisfazione! Non dico che tutto si possa risolvere nel giro di pochi giorni, pero’ quelli che nel 2020 hanno vissuto una crisi, soprattutto in amore, ora iniziano a farsene una ragione!

