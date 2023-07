Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 3 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questi primi giorni del mese sono molto importanti, potresti ricevere una conferma che aspettavi da un po’. Sul lavoro, la fatica inizia a farsi sentire, ma la tua voglia di rimetterti in gioco è talmente tanta che ti fa dimenticare tutta la stanchezza. Mi raccomando però, cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non mancano le incomprensioni in amore e le coppie che sono rimaste in silenzio da troppo tempo, dovrebbero parlarsi con chiarezza. Sul lavoro ultimamente hai avuto qualche difficoltà, qualcuno vuole metterti i bastoni tra le ruote. Bene per la tua salute, stai avendo un buon recupero fisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se sei single, tra pochi giorni avrai dei riscontri in amore. In campo lavorativo c’è bisogno di una profonda revisione. Rispetto a ieri ti senti meglio, ma evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I nuovi incontri che farai in questo periodo si riveleranno molto importanti. La Luna è nel tuo segno e tra la giornata di oggi e quella di domani sarà possibile un riscatto. Potresti ricevere una telefonata inaspettata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi hai voglia di dialogare con il tuo partner. In campo lavorativo non fare passi azzardati, è meglio non rischiare il certo per l’incerto. Questa giornata è favorevole alle cure, mi raccomando, fatti sempre seguire da un medico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa giornata gli incontri sono favorevoli e i single stanno vivendo il loro momento di forza. Sul lavoro la situazione generale è positiva, ma cerca di non stressarti troppo, altrimenti il tuo fisico ne risentirà.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per chi ha affrontato una separazione da poco ed è in cerca di un nuovo amore, sta per cominciare una nuova fase. Questo oroscopo promette bene, quindi sii ottimista. Questa sera sarai esausto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’inizio di questa settimana porta con sé qualche perplessità. Se hai iniziato una storia da poco, oggi potrebbe esserci qualche piccola discussione. Sul lavoro fai le cose con calma, altrimenti rischi solo di perdere tempo. Sei troppo teso, dovresti rilassarti di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si prospetta una giornata favorevole in tutto, anzi oggi potresti ricevere una bella notizia Per chi lavora in proprio ci saranno dei cambiamenti, ma fai attenzione perché da un po’ di tempo i conti non tornano. Cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa mattinata c’è qualche tensione di troppo. Sul lavoro potresti ricevere una proposta di collaborazione e per chi lavora a contatto con il pubblico ci saranno delle buone opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le cose non sono così semplici da capire, se la tua storia d’amore è finita già da un po’, forse è arrivato il momento di guardarti attorno. Sul lavoro ti consiglio di non agitare troppo le acque, potresti discutere con una persona che non ti capisce. Sei molto nervoso, cerca di darti una calmata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

See sei single potresti avere molte possibilità di fare degli incontri importanti. Presto ci sarà un periodo di lavoro molto intenso, non sottovalutare le nuove proposte e le nuove collaborazioni. Ti senti più forte e questo ti aiuta in tutto.

