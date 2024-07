Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 29 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Lunedì ci sarà una Luna interessante, con Venere a vostro favore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox.​ Siete molto energici e questi sono giorni utili per farvi valere in diversi aspetti della vostra vita. Non sprecare questa possibilità, non stare fermo con le mani in mano, c’è bisogno di azione, di sfruttare stelle favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi la Luna sarà nel vostro segno, ciò significa buone notizie. Inoltre, ci sarà anche Venere che tornerà attiva e forte anche in agosto, portando con sè maggiore slancio per l’amore. Dovreste mettere in rodine i vostri conti, perché la seconda metà dell’anno avrà più risorse e attività.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovreste sfruttare questi giorni per chiarire tutto ciò che non va, perché ad agosto ci saranno Venere e Mercurio dissonanti che potrebbe creare problemi in più. Non potete sedervi e cambiare le cose. Nel mese di agosto dovreste stare molto attenti nelle vostre relazioni amorose.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Gli aspetti della Luna di oggi riporteranno in primissimo piano i sentimenti. Inoltre, Venere sarà di nuovo forte in agosto e migliorerà la vostra vita amorosa e professionale. Inoltre, avrete una nuova opportunità che potrete sfruttare velocemente, e non è detto che si tratti solo di una.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Anche oggi non verranno meno fascino, carisma e forza, la vostra bellezza e forza sono sotto gli occhi di tutti e sei sempre più al centro dell’attenzione. Venere in questo segno tende a essere più romantica e accattivante. A settembre vincerai un’importante sfida.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi sarà forte la Luna. D’ora in poi dovreste provare a mettere a posto i vostri conti. Ve lo impone Giove. Adesso è importante mettere in ordine la vostra vita mentre cercate di organizzarla già per le prossime settimane. Possibili discussioni in famiglia. Mantenete la calma per non creare ulteriori polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Marte sarà di buon umore lunedì, vi incoraggia a reagire e a risvegliarvi dall’incertezza. In passato c’erano tanti problemi, scontri, conflitti anche sul lavoro e non dipendenti dalla vostra volontà. In agosto e a settembre avrete modo di recuperare anche dal punto di vista relazionale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi vi attende la Luna in opposizione, motivo per cui bisognerà stare molto attenti, soprattutto a casa. Serve cautela in famiglia. La stanchezza potrebbe farsi sentire. Evitate discussioni e scontri che nascono spesso da cose futili. In ogni caso, rimandate le discussioni alle prossime giornate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove si oppone alla vostra vita professionale, mettendovi dei vincoli. Se cercate di intraprendere qualcosa di complesso rischierete di avere difficoltà non dipendenti da voi. Dovete concentrarvi sull’amore, Venere è molto attiva fino al 5 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi la Luna e Mercurio saranno in segno amico, ci si attendono 24 ore molto interessanti. Più si avvicina agosto e più avrete l’opportunità di iniettare nuova energia nella vostra vita, cercate di sfruttarla per tentare anche delle imprese folli in amore o nella professione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Luna in quadratura non porta buone notizie. Potreste vedere la vostra tensione salire alle stelle. Attenzioni agli amici, alle diffidenze, ai bugiardi che si nascondono dove meno ve lo aspettate. Tieni duro perchè Agosto aggiusterà le cose. Ma per ora pensate a Lunedì, meglio non avere a che fare con nessuno, visto la brutta giornata astrologica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Potreste essere molto sensibile in questo momento. Ad agosto, i Pesci sono insicuri riguardo all’amore e potrebbero avere problemi. Se non state attenti, la vostra relazione potrebbe andare sotto osservazione e rimetterla in discussione. Non dire cose di cui potreste pentirvene in seguito.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.