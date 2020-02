Paolo Fox, Oroscopo 27 febbraio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 27 febbraio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai Venere e Luna a tuo favore: approfittane, l’amore ne guadagnerà, cerca di di essere dolce e non polemico, molti problemi potrebbero risolversi.

Sul lavoro potrebbero uscire fuori alcune situazioni che non conoscevi.

Oroscopo Toro

La situazione astrale per quanto riguarda i sentimenti è ancora molto positiva: entro la fine del mese potrebbe esserci qualche bella sorpresa o un incontro emozionante.

Per quanto riguarda il lavoro se sei in crisi non pensare più al passato ma guarda al fuori, vedrai che avrai il successo che meriti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Bene i sentimenti: chi è single ha ottime possibilità di trovare l’amore, gli incontri sono favoriti in questi giorni, fino alla prossima settimana.

Esci, fai programmi. Sul lavoro cerca di non fare passi azzardati.

Oroscopo Cancro

In amore abbiamo un bel cielo, che favorisce gli incontri: esci e mettiti in gioco, potresti trovare la persona giusta per te. Sei in un periodo di recupero, a marzo vivrai un momento di forza. Sul lavoro potrebbe esserci un problema da risolvere

Oroscopo Leone

Luna e Venere favorevoli ti permettono di avere qualcosa in più in amore, cerca solo di evitare le tensioni.

Sul lavoro c’è una certa stanchezza, cerca di riposare un po’, hai bisogno di rilassarti.

Oroscopo Vergine

Oggi serve un po’ di prudenza in amore. Dosa le parole, cerca di stare calmo e tranquillo e non reagire male.

Anche sul lavoro sei un po’ confuso, meglio rimandare alla prossima settimana le decisioni più importanti.

Oroscopo Bilancia

Oggi è il caso di evitare complicazioni in amore: cerca di evitare le discussioni e rimandare eventuali chiarimenti, sei troppo confuso e stressato.

Anche sul lavoro è una giornata sottotono, sei stanco, meglio fare solo l’indispensabile, avresti bisogno di staccare un po’ la spina.

Oroscopo Scorpione

Giornata interessante, se devi parlare con qualcuno meglio farlo entro venerdì, le stelle ti favoriscono.

Sul lavoro ci sono stati alcuni cambiamenti anche nei rapporti tra colleghi, è probabile che nel prossimo futuro dovrai fare delle scelte, specie se lavori in proprio.

Oroscopo Sagittario

In questa giornata ti senti meglio, sei in una fase di recupero in amore, approfittane per liberarti da situazioni che possono provocarti stress o da rapporti che per te sono diventati inutili.

Sul lavoro se c’è qualcosa che non riesci a fare, fatti consigliare da chi è più esperto.

Oroscopo Capricorno

Chi è in coppia potrebbe fare progetti importanti, mentre chi è da solo deve guardarsi intorno.

Sul lavoro arrivano delle conferme, anche se potrebbe esserci più fatica del solito a mandare avanti certi progetti.. Cerca però di non pensare solo ai problemi!

Oroscopo Acquario

Le stelle sono dalla tua parte in amore, ma tu cerca di non approfittarne troppo: non lasciarti prendere dalle tentazioni!

Sul lavoro c’è la tentazione di cambiare qualcosa, di abbandonare la routine e dare una svolta

Oroscopo Pesci

Le stelle sono favorevoli in amore: qualcosa si muove per quel che riguarda i sentimenti, sicuramente ci saranno delle novità positive in questi giorni, cerca di cogliere i particolari.

Non devi però però essere aggressivo, le cose non si pretendono, in amore. Sul lavoro potrebbe esserci un po’ di agitazione

