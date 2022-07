Oroscopo Paolo Fox di sabato 16 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete vissuto un momento piuttosto agitato attorno a mercoledì perché vorreste che alcune cose si sviluppassero a tamburo battente. Da Maggio potrebbe esserci stata una riconferma anche sul lavoro, dall’anno scorso ci sono stati molti blocchi ma poi con il passare dei mesi anche se in maniera faticosa tutto sta ripartendo. Cercate di essere meno critici in amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata è nel segno della ripresa e della rinascita. Infatti avete attraversato una fase complessa secondo vari aspetti. Adesso potete rialzare la testa. Attenti però alle troppe spese di questo periodo: il portafoglio potrebbe risentirne. Siate parsimoniosi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarà una giornata da sfruttare per rilassarvi e recuperare le energie perdute. Siete infatti particolarmente stressati e questo nervosismo potrebbe riversarsi sulla coppia. Non siate polemici inutilmente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Una giornata nella quale sarete alle prese con cambiamenti importanti nella vostra vita: potreste chiudere definitivamente qualche rapporto con le persone che vi circondano. Questo può valere sia per il partner che per qualche amicizia storica. Sul lavoro siete stanchi e provati.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Finalmente arrivano per voi le giuste soddisfazioni dopo un periodo complicato. L’estate vi vede assoluti protagonisti. Non c’è più quella Luna opposta che ha creato disagi giovedì e venerdì. Tuttavia siate cauti a livello finanziario: non spendete oltre le vostre disponibilità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Inizia un periodo molto interessante con grandi soddisfazioni nel periodo estivo e soprattutto in autunno, il meglio infatti arriverà per voi tra ottobre e dicembre. Abbiate solo un altro po’ di pazienza, tra oggi e domani non lambiccatevi il cervello con inutili complicazioni mentali, fate qualcosa di divertente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si prevede una giornata sottotono. Questo non è certo il miglior weekend della vostra vita, soprattutto in amore. Possibili problemi specie nelle relazioni di lungo tempo, con strascichi che si protraggono anche in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente potreste risolvere qualche acciacco fisico che vi portate dietro da tempo. Dedicatevi di più all’amore, soprattutto se c’è una persona che davvero vi piace. Coloro che sono soli o che vogliono anche fare una scelta importante avranno in quest’ultima parte di Luglio una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa è per voi una giornata e in generale un periodo particolarmente stressante, con tanta tensione e nervosismo. Se avete avuto discussioni con qualcuno, potreste sentirvi molto limitati nella vostra vita quotidiana, attenzione alle polemiche che potrebbero nascere per motivi banali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete chiamati a prendere una decisione su cosa volete fare e che strada intraprendere. Potreste avere dei grossi ripensamenti, pentendovi di qualcosa che avete detto o fatto ultimamente. Avete bisogno solo di tranquillità nel lavoro dove forse dovete cambiare qualcosa. Dedicate più spazio all’amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questa fase non sapete bene che strada intraprendere, vi sentite spaesati e, più in generale, state attraversando un momento di forte stress. Siete insomma alla ricerca della vostra vera identità. Approfittate del weekend per rilassarvi e riflettere sul da farsi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le tensioni e i problemi ultimamente non sono mancati. Un periodo di stress che prosegue anche in questi giorni. Possibili problemi economici e indecisioni in amore. Sarà bene fermarsi e capire un attimo da che parte è bene andare.

