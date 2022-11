Oroscopo Paolo Fox di sabato 19 novembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 novembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa Luna in opposizione non riesce a bloccare la vostra volontà, non è così insolito nella vita di un Ariete assistere a momenti di grande esuberanza alternati ad altri di grande silenzio e rassegnazione, ma ricordiamo che questo segno assomiglia molto all’araba fenice, in qualche modo capace di risorgere dalle proprie ceneri.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’opposizione dei pianeti veloci è quasi al termine anche se questo non significa che siano finiti tutti gli scontri. Tuttavia, si inizia a intravedere un Dicembre migliore; le persone che si sono separate o hanno vissuto una grave crisi riusciranno a trovare un accordo entro la fine dell’anno, coloro che si vogliono bene devono recuperare voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono tensioni che possono riguardare il lavoro e qui mettiamo in evidenza tutti quelli che per colpa di una disattenzione o semplicemente di un contrasto si ritrovano contro un’azienda, un capo o devono entrare non sono entrati, le opposizioni planetarie delle prossime settimane potrebbero anche spingere colo che hanno diritto a qualcosa a consultare un esperto o sottoscrivere un atto importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ogni tanto avete bisogno di verificare sul campo le emozioni che vivete, capire se veramente una persona è solidale con voi oppure no. Tra oggi e domani qualche piccolo intralcio o tensione potrebbe di nuovo capitare, sarete molto critici oppure non vi fiderete completamente di qualcuno. Pensiamo che rispetto ad Ottobre siano stati fatti parecchi passi in avanti, soprattutto se avete un lavoro nuovo o vi trovare di fronte ad un grande impegno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo periodo è importante, è tornata una bella Venere che aiuta anche nelle amicizie e in amore. La novità è che rispetto alle prime due settimane di questo mese di Novembre, ora si riesce persino a farsi scivolare le cose addosso, quindi eventuali presunti nemici, persone che hanno cercato di farvi del male, non possono fare più nulla.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornate particolari perché comportano necessità di rivedere compiti e obblighi, porteranno anche alla chiusura di certe situazioni che non sono più importanti. Se per troppo tempo avete dedicato spazio al lavoro e meno al vostro fisico e alla vostra forma non escludiamo che nelle prossime dieci giornate voi dobbiate ritrovare un certo equilibrio e anche pensare di affrontare una cura, un qualcosa per stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il fatto che Luna transiti nel segno è importante, abbiamo 48 ore utili proprio per risvegliare un sentimento. Non escludiamo che ci sia anche una bella notizia in arrivo, quando vi impegnate a fare una cosa volete ottenere il massimo anche se non sempre è andata come volevate voi in passato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sono giornate un po’ particolari perché rivelano una grande voglia di amare e speriamo che nei primi giorni di questo mesi di Novembre voi abbiate vissuto una bella emozione. Bene affrontare un problema in questo momento, si può parlare e cercare di stare meglio, sappiamo che il vostro segno zodiacale ogni tanto vive momenti in cui critica tutto in modo eccessivo, persino le proprie azioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Chi si è impegnato parecchio negli ultimi tempi potrà avere soddisfazioni, è un momento di buoni contatti per quanti riguarda il lavoro. La cosa che piace di più è il passaggio di Venere nel segno che aiuta a recuperare un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Piccoli dubbi in questo weekend, anche di forte stress, sarà che vi siete impegnati tanto nel corso degli ultimi tempi. E’ necessario per almeno 48 ore riprendere quota, Dicembre sarà un mese fruttuoso e gli inizi del 2023 saranno importanti per capire cosa serve per ottenere il massimo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Luna in buon aspetto, pensiamo che sia importante vivere relazioni intriganti, l’Acquario vuole avere al fianco un partner sempre stimolante, detesta le persone che dicono sempre no o che affrontano la vita guardando il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Da qui al 24 Novembre sarà necessario mettere in chiaro tante questioni rimaste in sospeso, se ci sono lamentele da fare è probabile che da qui alla prossima settimana si debba parlare con chiarezza. Non tenetevi le cose dentro altrimenti rischiate di stare male; per amore di concordia, non dite sempre quello che pensate.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.