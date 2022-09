Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 9 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata di venerdì nasce con una Luna interessante ma il punto massimo di questa settimana si toccherà domenica, quando il pallido astro sarà nel segno. Questo è un fine settimana in cui possono arrivare buone soluzioni nonostante, come ricordavamo di recente, ci sono state alcune problematiche di soldi, spese impreviste che ancora pesano. L’opposizione di Mercurio può portare preoccupazioni di questo genere anche se momentanee, quindi meglio fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le ultime due giornate sono state pesanti, ecco perché adesso bisogna ritrovare un po’ di serenità. La Luna è favorevole e annuncia un weekend migliore per quanto riguarda i sentimenti, consigliamo coloro che sono soli di guardarsi attorno. Venere favorevole è di ottimo auspicio persino per le coppie che hanno avuto grossi problemi e che vogliono cercare di trovare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cari gemelli, oggi meglio essere cauti nelle relazioni ed evitare contrasti, perché sono ore un po’ particolari, è come se ci fosse una prova da superare. Probabile anche che venerdì e sabato siano due giornate un po’ più intense sul piano psicofisico e quindi che comportino uno stress maggiore. Quando ci sono stelle del genere è meglio fare un passo indietro prima di innervosirsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana è partita in maniera sbandata perché lunedì e martedì una Luna opposta ha determinato una sorta di disagio che è presente parzialmente anche adesso. Avete necessità di trovare nuovi accordi, strategie per andare avanti, è talmente forte questa esigenza che molti si sentono davvero sotto pressione. Bisogna rimettersi in gioco e non sempre è facile trovare la giusta sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo cielo è interessante in vista di domenica, però ci chiediamo che cosa sia accaduto tra mercoledì e giovedì, non ci meravigliamo se qualcuno avesse alzato la voce o se tra mercoledì e giovedì fosse nata una sorta di conflitto in casa ancora irrisolto, o solo una piccola delusione perché avreste voluto concludere un affare che è ancora in ballo. Giove favorevole indica che alla fine non mancherà un buon esito favorevole per eventuali questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vorremmo raccomandare ai nati sotto il segno della Vergine oggi e domani di fare le cose con molta calma, non sono giornate difficili ma sappiamo che quando ci sono troppi impegni o si cerca anche id mantenere e ottenere la perfezione in tutto si rischia di andare nel pallone. Vergine perfezionista ma in questo periodo occuparsi troppo dei particolari potrebbe rivelarsi un errore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non crediamo che in questo momento convenga a nessuno rispolverare vecchie tensioni se riguardano l’amore e la famiglia. Venere sarà presto nel vostro segno zodiacale, quindi Settembre è un mese valido. Siamo convinti che tante persone abbiano voglia di recuperare il tempo perduto per un problema personale o fisico, magari semplicemente per una condizione di disagio che è stata vissuta di recente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi la Luna favorevole non fa altro che aumentare la capacità di azione. Voi sapete di essere una persona esigente, sia nel lavoro che in amore, talvolta in privato criticate persino voi stessi senza concedervi attenuanti. Dal punto di vista sentimentale forse più che rimproverare bisognerebbe ritrovare un po’ di serenità. Lo diciamo in modo particolare a coloro che sono stati soli da tempo e che ora, con Venere favorevole, potrebbero fare un incontro piacevole, non bisogna rovinare tutto con la diffidenza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa è una giornata da prendere con le pinze. Quando diciamo così non vogliamo dare l’idea che ci siano tanti problemi irrisolvibili, più che altro sarete proprio voi a prendere le distanze da persone che vi infastidiscono. Sentite una forte tensione che arriva dall’ambiente circostante, una giornata faticosa e forse carica di pensieri, piccoli ritardi. In amore adesso è importante trovare una vena creativa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Un momento di forza ci sarà nella primavera del prossimo anno, quindi anche se entro la fine del mese arriva una bella conferma sappiate che sarà solo l’inizio di un periodo di apprendistato, di pratica, che vi porterà ad avere un ulteriore cambiamento e una trasformazione entro otto mesi. Il percorso tra questo mese e Aprile serve ad affinare le vostre armi, a entrare in un ambiente nuovo, a cercare di fare il possibile per mantenere il vostro ruolo senza dare adito a critiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario è il segno del futuro, sarebbe sbagliato chiudersi in una serie di pensieri che fanno male. Gli unici ricordi consentiti sono quelli non nostalgici, ad esempio se è stato abbandonato negli anni un hobby o un progetto e adesso si intende recuperarlo. E’ il momento di sviluppare idee innovative visto che Giove e Marte sono favorevoli, anche di ritrovare il contatto con la natura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il fatto che la Luna si trovi nel segno è importante perché sviluppa una bella dose di istintività, e voi sapete che con l’istinto avete un rapporto speciale. A volte addirittura riuscite a capire le persone prima solo dallo sguardo! Questa vostra capacità di leggere nel cuore e negli occhi della gente spesso è più utile agli altri che a voi stessi, perché siete un ottimo consigliere per chi vi circonda ma quando si tratta di dare consigli a voi stessi vi lasciate prendere dalla foga e dalla passione del momento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.