Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 30 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

nati sotto questo segno devono mantenere la calma, specialmente se hanno avuto discussioni. Venere opposta dal 29, quindi possono uscire fuori vari problemi. A partire dal 1 Ottobre Luna torna attiva quindi potete gestire meglio le difficoltà del periodo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo venerdì di fine Settembre dovreste cercare di andare avanti senza polemiche dato che gli ultimi due giorni sono stati particolarmente tesi. Ci sono cambiamenti in arrivo sul posto di lavoro ma state tranquilli perché le stelle sono con voi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna contraria in queste 24 ore. Una Luna che vi provoca quindi dovete essere bravi e attenti a non diventare nervosi. Il weekend sarà particolare per quanto riguarda il lato affettivo. Attenti alla giornata di sabato, se siete tormentati in coppia il dialogo è l’unica via di uscita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo è un mese di verifica per quanto riguarda l’amore, soprattutto per chi ha vissuto un periodo di crisi. Se avete amato qualcuno in partenza non vuol dire che non vi rivedrete più. Sul lavoro il periodo non è dei migliori, ottenete poco ma arriva il weekend per riposare e riordinare le idee.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Queste stelle premiano il versante sentimentale e l’amore ma solo per quelle coppie che riescono a mantenersi solide e hanno la voglia di stare insieme per tutta la vita. Se c’è qualcosa che non funziona nel rapporto, dovreste parlarne e cercare di risolvere con il dialogo. Siate più comprensivi nei confronti degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le stelle sono al vostro fianco in questa fase della vostra vita molto particolare e delicata, soprattutto per quanto riguarda le scelte sul posto di lavoro. Dovete approfittarne soprattutto se avete richieste o volete stringere nuove alleanze e collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Luna è con voi e premia ogni vostro desiderio e ogni vostra presa di posizione. Quello che è importante in questo momento è capire dove volete andare in futuro e soprattutto cosa volete fare. Non è sempre facile capire dove spira il vento e cosa conviene fare. Alleanze in vista con Sagittario e Leone.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il mese di Ottobre che sta per arrivare rappresenta una autentica svolta per i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Secondo l’Oroscopo della settimana, Venere sta per entrare nel segno e vi regala belle emozioni. Sul posto di lavoro si parte da zero e quindi dovete cercare di farvi venire nuove idee e intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La prima parte di questo mese è stata piena di dissidi e ripensamenti, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La noia e la monotonia hanno preso il sopravvento ma ad Ottobre le cose cambieranno. Nel lavoro le incomprensioni sono state tante ma la situazione nel complesso va in miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ultimamente siete stati ricchi di polemiche con il vostro partner, spesso anche senza una valida ragione. I troppi impegni vi tolgono lucidità e vi rendono nervosi. Secondo queste stelle occhio alle finanze che possono subire qualche colpo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Oroscopo di oggi vi regala Marte, Giove, Sole e Venere che saranno al vostro fianco per regalarvi soddisfazioni. Chi sta cercando l’anima gemella deve muoversi ed impegnarsi di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’Oroscopo di domani prevede stelle molto buone soprattutto per quanto riguarda l’amore, tenuto conto che non avrete Venere in opposizione. Potete finalmente mettervi alle spalle malumori con il partner che hanno contraddistinto le ultime settimane, ritrovando armonia.

