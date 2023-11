Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 3 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi sentite molto agitati ultimamente e, soprattutto, tutto ciò che state facendo ora costa più fatica del previsto: c’è qualcosa che vi blocca o vi limita ma voi non vi fermate e continuate sulla vostra strada, trascinati dalla determinazione ma anche dall’irruenza che a volte fa capolino! Chi vuole vivere una bella storia d’amore, o sistemare una relazione nella quale c’è stata maretta, deve darsi da fare entro sabato: ore buone per verificare un sentimento o rapportarsi con gli altri nella maniera più tranquilla possibile. Attenzione al ritorno di qualche dubbio d’amore, specialmente se volete imporre le vostre idee a chi non le accetta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete reduci da un mese, quello di ottobre, che ha rimesso in gioco parecchie questioni soprattutto in ambito familiare: dove non c’è chiarezza sarebbe opportuno mettere a posto alcuni contenziosi aperti altrimenti potrebbero nascere problemi. Sul lavoro potreste aver bisogno di un partner o un collaboratore. Nella seconda parte di novembre arriveranno soluzioni interessanti, tenete duro e non fatevi sopraffare! Siete sempre pronti a fare una mano agli altri ma non volete che il vostro ruolo sia messo da parte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata senza novità anche se l’amore rischia di essere “il problema del momento” per voi. Le coppie che non hanno parlato per mesi potrebbero vivere silenzi imbarazzanti, urgono chiarimenti per evitare che una relazione diventi sterile o irrecuperabile sotto certi aspetti. I nuovi rapporti, invece, potrebbero ritrovare un po’ di quella spinta iniziale ma dipenderà da voi… Dall’8 novembre, intanto, Venere tornerà favorevole portando vantaggi e soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

É ora di risolvere un problema d’amore o semplicemente dedicare più tempo alle persone che amate e che vi stanno accanto. Favoriti gli incontri in questa giornata particolare ma da non sottovalutare… i single non devono per nessun motivo chiudere le porte a feste o a situazioni in cui poter socializzare, bisogna sfruttare al meglio questa buona indole di novembre che promette tranquillità e buone cose.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata potenzialmente pesante e nervosa: state vivendo esperienze o competizioni particolari, sfide strane o tensioni d’amore, in alcuni casi invece siete stati proprio voi a far star male qualcuno con il vostro modo di fare un po’ troppo scherzoso e a tratti irritante. Sicuramente non avete bisogno degli altri per stare bene ma vi piace essere ammirati e stare sempre al centro dell’attenzione, bisognerà quindi trovare una via di mezzo per soddisfare la vostra fame di consensi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

C’è grande voglia di dire tutto ciò che si pensa e di riaccendere una passione, è vietato chiudersi in casa perché le stelle vi aiuteranno proprio a soddisfare tali esigenze! Con questa carica di energia niente è impossibile, avete imparato a vivere alla giornata senza pretendere sempre troppo da voi stessi, il che tuttavia a volte cozza con la vostra voglia di programmare sempre tutto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Periodo buono per ritrovare equilibrio e risolvere qualche problema, fate solo attenzione a tenervi lontani da ambienti che possono provocare disagi: siete reduci da prove affrontate comunque con coraggio, situazioni utili a capire chi sta dalla vostra parte e chi invece è meglio non considerare. Qualcuno ha “rotto” con un socio o un collaboratore ma niente paura, ora si volta pagina e ci sono altre persone attorno da prendere come riferimento!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Qualcuno di voi potrebbe svegliarsi con il dente avvelenato ma paradossalmente sarà un bene, sfogarvi e dire tutto ciò che vi siete tenuti dentro servirà a liberarvi di un peso e magari a dare una scossa a qualcuno… Giove vi aiuterà, in questo mese, ad ottenere risultati importanti nonostante di recente abbiate cambiato riferimenti, gruppo o ruolo! Siete sempre attenti ed esigenti, questa è la chiave del vostro successo!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovete separare le questioni di lavoro da quelle sentimentali. La sfera professionale è promettente, con vantaggi e piccoli successi in arrivo, mentre in quella amorosa c’è ancora qualche dubbio da risolvere o in generale una situazione che non vi convince granché. Qualcuno in realtà pensa che non è ancora giunto il momento di lasciarsi andare ai sentimenti, l’ultima parte del 2023 però sarà favorevole in questo senso!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se dovete fare una scelta non fatevi condizionare troppo, dovete essere voi i protagonisti delle vostre vite! Le stelle stanno rafforzando l’idea di non lasciarvi influenzare. Innovazioni in arrivo portate da Saturno in buona posizione, sarete più disponibili ma maggiormente determinati e intolleranti… volete dire “basta” alle ambiguità e alle persone che non sopportate più!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se alcuni progetti, nati di recente, non hanno portato i risultati sperati evitate di arrivare subito alle conclusioni e di bloccare tutto. Cercate di mantenere la calma e portate pazienza, proseguite nel lavoro e proiettatevi verso una seconda metà di novembre in cui registrerete un recupero totale! Fate attenzione al lato economico, cautela nella gestione del denaro e rimandate le spese superflue all’ultimo mese dell’anno. Tenete sotto controllo anche la tensione in casa!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questi giorni sentite una forte voglia di esprimervi, di dar spazio alle vostre potenzialità e regalare agli altri un bel sorriso. Le stelle premieranno quest’ottimismo con un incontro speciale! Se avete già incontrato una persona che vi piace, e le vostre sensazioni sono ricambiate, si risveglierà la passione e vivrete interessanti momenti d’erotismo! Situazione di recupero e di riscatto per chi cerca idee e buone intuizioni in ambito lavorativo, i risultati alla fine saranno ancora migliori rispetto ad ottobre quindi continuate così!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.