Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 23 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Grande cielo che fa da preambolo ad una settimana, la prossima, in cui sarete davvero in grande spolvero grazie ad un allineamento planetario pazzesco! Cercate solo di capire bene cosa fare e di non disperdere le energie in maniera disordinata o disorganizzata, programmate bene gli eventi! Se state lavorando molto, o siete alla ricerca di un nuovo impiego oppure di un progetto interessante, sarete favoriti dalle stelle e dagli eventi. Amore un po’ “intricato” ma anche intrigante, date una chance ad una persona che vi vorrebbe conoscere meglio!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Queste stelle premiano e tra qualche giorno Venere vi guiderà alla riscossa. Cielo di grandi cambiamenti ma anche di nervosismo, visto che siete spinti non tanto dall’entusiasmo quanto dalla rabbia e dalla voglia di dimostrare di essere all’altezza . Questo rimane un cielo positivo, soprattutto nel weekend: organizzate un bel viaggio o un’attività che valorizzi l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La prossima settimana in tanti avranno un appuntamento che conta, una riunione decisiva o inizieranno grandi cose: tutti i pianeti saranno attivi tra martedì e mercoledì prossimi e formeranno una sorta di scudo protettivo, agevolandovi in ciò che vi riguarda! Fino al 9 giugno potrete tracciare una nuova strada nel lavoro o di fare richieste. L’amore è vittima di un momento di indolenza, d’altronde i nati sotto questo segno hanno costantemente bisogno di nuovi stimoli perciò attenzione alla noia!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In queste 24 ore potrebbe nascere qualche tensione, questi momenti astrologici sono talmente potenti da spiazzare anche voi! Amore sotto pressione, con grandi scelte da fare che comportano responsabilità e più pensieri, lavoro invece più semplice che vi vede andare verso una conferma. Potreste non essere del tutto soddisfatti da come si metteranno le cose tra venerdì e sabato ma mantenete la calma perché già da domenica si ripartirà!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mai cielo fu più parziale di così, con tanti pianeti a favore: riuscite ad accentrare gli sguardi degli altri e a tornare al centro dell’attenzione. Le occasioni migliori si presenteranno proprio in queste 24 ore! Chi sa lavorare bene e chi ha un’attività sarà sulla cresta dell’onda… il rischio è vivere di certezze senza impegnarsi bene per il futuro. Cosa significa? É vero che questo è un cielo importante ma dare per scontato tale successo è una trappola pericolosa. Date spazio ai progetti concreti, sia sul lavoro ma anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete un po’ disorientati, visto cosa è accaduto nelle scorse settimane, ma chi è in attesa di una notizia ora sa da che parte andare! D’altronde voi non avete paura dei problemi, grazie alla razionalità che vi guida in ogni momento, ma vi sentite in imbarazzo quando non sapete contro cosa dovete lottare. Momento di grande forza invece in amore, tra sabato e domenica potrete recuperare parecchio perciò organizzate qualcosa di carino e stimolante con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Stelle decisamente importanti in un periodo comunque confuso, si potrebbero anticipare i tempi e fare in questa giornata quello che era in programma di fare sabato! Un conto sono le trasformazioni che arrivano grazie all’ingegno, un altro è il cambiamento dato dall’insofferenza. Allontanate chi ha provocato problemi, anche in amore se avete a fianco un partner non compatibile potreste avere un atteggiamento risoluto. Riflettete bene su ciò di cui avete bisogno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Meritate molto e questo cielo, governato da Plutone e Marte, vi porta verso belle soddisfazioni! Nonostante la vostra irruenza e un carattere un po’ spigoloso, infatti, chi ha seminato bene e negli ultimi anni si è dato da fare difficilmente ora vivrà dei conflitti o dei momenti di grande tensione. Anche l’amore può tornare protagonista, l’estate sarà buona consigliera per chi vuole sposarsi o iniziare una convivenza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Andate incontro ad un finale di maggio che comporterà dei tagli definitivi: qualcuno ha cambiato riferimenti in un’azienda o alcune situazioni non sono più come prima e non vi stanno più bene…. di conseguenza occorre studiare nuove strategie ed è tempo di capire da che parte stare! Giove non sarà più contrario dal 9 giugno, nel frattempo arriveranno delle novità e la scelta su come muovervi sta sempre a voi in un cielo impetuoso e un po’ disordinato. Dentro o fuori definitivo non solo sul lavoro ma anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste 24 ore sarà facile perdere la pazienza, anche per voi che siete in genere calmi e riflessivi… quando però ci sono troppi stimoli negativi è molto complicato mantenere la barra dritta e tenere tutto sotto controllo! Avete bisogno di nuovi stimoli per stare sempre bene, a maggior ragione perché siete spesso al centro dell’attenzione. Non caricatevi dei pesi altrui, anche se siete generosi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cercate di guardare al futuro con interesse: con Venere favorevole e un buon allineamento dei pianeti tra lunedì 26 e martedì 27 non potrebbe essere altrimenti, dato che avrete le condizioni per mettervi in gioco! É vero che a voi non piace la competizione e siete contenti di ciò che fate, tuttavia potreste dover tener testa a qualcuno che vi provoca o in generale superare una sfida delicata. Colpi di fulmine? Perché no grazie a questa Luna in ottimo aspetto che, tra l’altro, favorisce anche le storie d’amore che già funzionano!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Incontri importanti in queste 24 ore, siate più partecipi agli eventi e non declinate proposte a priori! La prossima settimana potrebbe generare qualche fastidio, o vi costringerà a risolvere definitivamente una questione che va avanti da tempo, ma i nodi stanno arrivando al pettine e il mese di giugno vi vedrà sicuramente più liberi dal punto di vista mentale. Possibili attrazioni a prima vista e passione pura in un giugno che riporta in auge i sentimenti e la voglia di amare.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.