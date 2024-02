Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 23 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 23 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Forse ultimamente vi siete trovati in una situazione imbarazzante magari legata al lavoro o a qualche incomprensione sorta con chi svolge un ruolo di comando. Questo vi ha causato dei disagi a livello interiore che vi hanno resi un po’ tristi e angosciati. In questo fine settimana cercate di mettere da parte i cattivi pensieri e di liberarvi da tutte quelle tensioni nate nel corso della settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovrete mettere al bando le tensioni eccessive anche se vi trovate ad avere a che fare con persone che non si sono dimostrate sincere nei vostri confronti. Meglio abbassare o smorzare i toni per non peggiorare la situazione. A volte fare buon viso a cattivo gioco è segno di maturità e saggezza. Evitate di prendere di petto quelle situazioni che potrebbero ritorcersi contro di voi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State avvertendo il desiderio di avere delle conferme soprattutto se state vivendo una nuova relazione di coppia. Magari siete rimasti scottati da recenti delusioni e adesso non volete lasciare nulla al caso per non soffrire più. A cavallo tra fine febbraio e inizio marzo farete degli incontri molto interessanti con persone che incideranno positivamente sulla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il fatto di non avere più Mercurio in opposizione è davvero liberatorio per voi che non amate essere condizionati da schemi prestabiliti. Adesso avrete delle belle intuizioni che vi aiuteranno ad ottenere risultati eccellenti anche nel lavoro. Volete vivere l’amore senza freni inibitori e senza preclusioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non amate quelle persone che non si impegnano o che vivono con distacco gli obblighi lavorativi. Per questa ragione vi capiterà spesso di entrare in conflitto con gli altri. Attenti a non usare parole troppo forti e a non alzare i toni, altrimenti la situazione potrebbe ritorcersi contro di voi. Adesso volete mettere tutto in ballo e avete il forte desiderio di rilanciare dei progetti che vi stanno a cuore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

I single del segno sono piuttosto restii ad iniziare nuove relazioni, forse perchè non si fidano più dell’amore a causa di recenti delusioni. Questo è il momento di venire fuori dal guscio e di rimettervi in gioco, magari potreste trovare una persona davvero speciale. Nell’ambito del lavoro siete più intenzionati che mai a fare piazza pulita e ad iniziare tutto da capo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

C’è un po’ di confusione nella vostra vita, forse a causa di qualche pianeta contrastante che vi sta causando ritardi e contrattempi. In questo momento avreste bisogno di un po’ di pazienza in più, riuscendo a fare buon viso a cattivo gioco. E’ vero che amate le storie serie e durature, ma qualche volta vi stancate se avete a che fare con una persona monotona e ripetitiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non vi piace l’idea di dover fare le stesse cose più volte a causa di errori che non sono imputabili a voi. Eppure questo potrebbe capitarvi in questi giorni e finirete per diventare nervosi e irritabili. Cercate di non perdere il lume della ragione e fatevi scivolare addosso quelle avversità che potrebbero complicarvi la vita. Oggi dovrete prendere con filosofia anche questi momenti negativi, anche da queste cose si vedono le persone mature e sagge.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con queste stelle non vi mancheranno di certo le straordinarie opportunità, non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale. Stiamo andando verso una fase in cui potrete trovare una perfetta intesa e un’armonia invidiabile con voi stessi. Cercate di sfruttare questo momento anche per migliorare l’intesa e le relazioni con le persone che amate di più.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Con Sole e Mercurio favorevoli è possibile creare qualcosa di veramente interessante non solo dal punto di vista professionale. Certe idee che vi balenano in testa potrebbero prendere forma in estate. Nella prima parte della giornata potrebbe subentrare un po’ di fatica, mentre in serata ritroverete il buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete persone che amano passare all’azione e che non amano stare con le mani in mano, ma in questo momento sarebbe meglio cercare di non esagerare e di ponderare bene ogni decisione prima di commettere degli errori. E’ un periodo in cui sarà facile cadere in contraddizione con voi stessi e rimediare una pessima figura. Meglio cercare di parlare il meno possibile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State avvertendo il bisogno di vivere dei momenti elettrizzanti in amore e di rimettervi in gioco, soprattutto se provenite da una storia finita male. Non è più il momento di rimuginare sul passato, meglio mandare in archivio le brutte esperienze e pensare al vostro futuro. Se una persona si è comportata male con voi, meglio farglielo notare piuttosto che fare buon viso a cattivo gioco.

