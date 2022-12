Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 23 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questi giorni siete un po’ spenti in amore. C’è una persona lontana che amate, ma temete di non riuscire a conquistarla. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà dalla vostra parte. Prendetevi un periodo di pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere e Mercurio sono dalla vostra parte: possono ripartire tutti i progetti che ultimamente erano in stand-by. Le stelle proteggono i single, gli incontri saranno speciali. Lavoro? Se non siete contenti, cambiate aria.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Finalmente potete guardare al futuro con ottimismo. Forse c’è una persona che vi piace ma la lontananza potrebbe non aiutare affatto. Ne vale davvero la pena? Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno vi ha fatto un torto e siete un po’ giù di morale ma non temete: il 2023 sarà il vostro anno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi state abituando ad essere single. In fondo stare soli non è poi così male forse vi basta qualche avventura occasionale o forse no. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi e ci sono progetti impegnativi che non decollano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giove vi dirà da che parte state andando. I sentimenti non sono al top in questi giorni pre-natalizi. Attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’amore è in netta fase di recupero. Le ultime settimane sono state caratterizzate da momenti difficili, ma ora tutto si aggiusterà. Lasciatevi andare alla passione. Dedicate tempo e amore al partner. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti sono dalla vostra parte, sarete molto produttivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In amore siete ancora molto diffidenti e intransigenti. Avete voglia di trascorrere il Natale con le persone che amate. I sentimenti però nel corso dei prossimi giorni verranno messi a dura prova. Per quanto riguarda il lavoro, siete nervosi e a volte pensate di voler lasciar stare tutto e non pensarci più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vi siete stancati di avventure occasionali e volete ripartire alla grande. Potrebbe esserci della confusione con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni non vi mancano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete giù di morale e tendete a mettere da parte le persone che vi vogliono bene. Non fatelo! Siete poco concentrati, e forse state puntando tutto sui soldi e sul lavoro, ma c’è altro nella vita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sole, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte: a Natale potreste anche ricevere una bella sorpresa. Guardatevi intorno soprattutto se siete single da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti sono dalla vostra parte. Dopo tanta fatica arrivano le meritate soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Tenete duro ancora un po’. Gennaio sarà un mese davvero intrigante, con Venere dalla vostra parte che vi farà fare grandi cose in amore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siate aperti a nuove conoscenze che possono trasformarsi in qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto fare i conti con un po’ di tensioni, ma ora vi sentite più liberi e spensierati.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.