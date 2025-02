Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 21 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento avete una grande voglia di fare e di realizzare progetti. Ci sono delle belle opportunità da sfruttare anche se molto dipenderà da voi, dalla vostra intraprendenza e dalle vostre ambizioni. Con queste stelle siete voi ad avere sempre l’ultima parola. È vero che avete qualche pianeta contro e quindi sarà meglio non tirare troppo la corda con qualcuno. Quindi cercate di essere prudenti soprattutto quando usate le parole.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Adesso che avete il Sole dalla vostra parte non vi mancano di certo le energie e la voglia di fare. Ultimamente vi siete tolti delle belle soddisfazioni. Mercurio è entrato in aspetto favorevole dal 14 febbraio, quindi adesso sarebbe meglio aspettare se avete in ballo una causa in corso. Non prendete iniziative che non vi competono ma attendete che maturino i tempi per prendervi le vostre rivincite. In amore ci sarà qualcosa da definire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna in opposizione non rende giustizia a questa giornata in cui potranno presentarsi degli ostacoli o potreste dover affrontare un ritardo. Se dovete concludere un accordo o portare avanti un affare, sarebbe meglio attendere le giornate del 25 e del 26 febbraio. Sarà necessario anche fare qualcosa in più in amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La vostra sensibilità è alle stelle, cercate di fuggire dalle persone che tendono a provocarvi o che non ve la raccontano giusta. Alcune coppie sono in bilico soprattutto se non c’è stata chiarezza. Forse avete a fianco un partner che non capisce le vostre esigenze o che non vi rispetta a dovere. Questi momenti di disagio potranno essere superati soltanto con il dialogo aperto e sincero. Non nascondete le vostre ansie e le vostre preoccupazioni al vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Queste stelle vi permetteranno di potere finalmente realizzare un bel progetto legato all’amore. Siete persone ambiziose e non vi accontentate di un ruolo di secondo piano, ma adesso sono i sentimenti che occupano un ruolo di primo piano. Se in passato avete avuto dei problemi legali, adesso potrete ripartire con un passo da vincitori. La seconda parte di febbraio risulterà sicuramente migliore della prima soprattutto per chi ha progetti importanti da portare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento sono i pensieri legati al passato quelli che vi danno più problemi. Nessuna persona nata sotto questo segno deve accusarsi di qualcosa o sentirsi in colpa. Questi pianeti in opposizione aumenteranno un po’ i vostri sensi di colpa, ma spesso le cose che avete lasciato da parte non vi interessavano più oppure eravate fragili fisicamente, ecco perché non ha senso assumervi delle responsabilità che in realtà non avete. Anche il fatto di aver rinunciato ad un incarico non deve essere vissuto come una sconfitta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna a favore rappresenta per voi un bell’elemento di forza. Questo cielo mette in secondo piano l’amore per dare priorità al lavoro. Adesso ci sarà modo di sbloccare quelle situazioni che in passato si erano incancrenite forse perché non avete avuto la forza di portarle avanti. Adesso avete dentro una maggiore energia e una maggiore voglia di riscatto a livello personale e professionale. Le coppie di lunga data dovrebbero cercare di ravvivare il rapporto, altrimenti rischiate di sprofondare nella monotonia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo fine settimana maturerete delle buone idee da portare avanti. Alcuni pianeti favorevoli come il Sole vi aiuteranno a risolvere delle dispute a vostro favore con collaboratori o con persone che in passato hanno cercato di crearvi dei problemi. In questo momento i problemi che hanno a che fare con la casa e con il lavoro sono quelli che occupano un ruolo di primo piano nella vostra vita. Le relazioni che nascono in questi giorni saranno più legati ad un’attrazione mentale piuttosto che ad una vera attrazione fisica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Adesso c’è più voglia di aprirvi e di vivere la socialità con più coinvolgimento. Qualcuno si sente scarsamente appagato a livello lavorativo forse perché fa sempre le stesse cose e vorrebbe cambiare un po’. Non ci sono vette irraggiungibili per voi, ecco perché non dovrete porvi limiti. Per togliervi vere soddisfazioni dovrete attendere che Saturno torni attivo e dovrà anche finire l’opposizione di Giove. Siete molto passionali ma dovrete trovare qualcuno adeguato a questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

È un periodo particolare soprattutto per quanto concerne i sentimenti. Ci sono state di recente alcune interferenze che non avete gradito affatto. Oppure avete dedicato poco tempo al vostro partner, perché avete messo il lavoro in primo piano. Da venerdì scorso è iniziato un transito positivo a livello astrologico che porterà una ventata di belle novità nel lavoro. Alcune situazioni potrebbero sbloccarsi a breve consentendovi di fare bei passi in avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le relazioni che nascono in questi giorni avranno delle belle prospettive di crescita. Venere vi darà una bella mano anche a livello di relazioni interpersonali. In questo momento avete una voglia di viaggiare e di evadere per conoscere nuove realtà. Questa Luna favorevole vi mette in condizione di poter vivere l’amore con maggiore coinvolgimento o anche essere attratti dall’idea di tradire il partner per infilarvi in una storia parallela che dovrà essere gestita con grande attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le prossime 48 vanno gestite con grande attenzione. State godendo di un quadro astrologico molto favorevole, ma potreste andare incontro a giornate da prendere con le pinze ma che non metteranno in discussione le vostre capacità e le vostre potenzialità. Avrete delle idee che alla lunga potrebbero risultare vincenti. Potrebbero anche arrivare delle belle conferme a livello professionale. Nel weekend la stanchezza si farà sentire, cercate di riposare di più.

