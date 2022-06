Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 17 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è una giornata interessante, questo è un venerdì che premia tutti gli Ariete che vogliono fare delle scelte. Crediamo che siano tanti quelli che hanno in testa cose da fare, anzitutto rispetto all’anno scorso di questi tempi potreste già avere avuto una ricompensa o comunque una riconferma. Qui si apre la pagina dei sentimenti e chi ha una bella storia da anni la conferma, chi cerca un nuovo amore potrebbe essere coinvolto da sensazioni speciali.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sono due giornata di prudenza, potrebbero tornare delle vecchie ruggini in famiglia o piccole incomprensioni, oppure semplicemente dopo un periodo di grande impegno sentite tanta stanchezza, se lavorate tra venerdì e sabato preparatevi a qualche intralcio o qualche ritardo ma non sarà un problema. Domenica sarà giornata premio per quanto riguarda le relazioni e quindi sarebbe un peccato in queste 48 ore sollevare problemi inesistenti, o mettervi contro qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna molto interessante venerdì e sabato. Possiamo dire che questo è un Oroscopo che non ha un solo pianeta contrario, quindi chi si sente triste è perché non ha il coraggio di uscire fuori da quella sorta di bozzolo protettivo che si è creato negli ultimi tempi, tutti noi da due anni stiamo facendo una vita riservata. Questo è un periodo in cui dovete ottenere riscontri di lavoro o magari dopo una situazione che è terminata c’è necessità di fare altro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi state meglio, d’altronde questo è un fine settimana che veleggia verso una domenica migliore, quindi buone speranze per chi non è stato bene. Buone speranze per chi vuole vivere un sentimento a tutto tondo, anzi speriamo che queste siano le giornate che riportano in auge l’amore, e se c’è una persona che vi interessa Luglio sarà un mese importante. Incontri belli domenica per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vorremmo dire ai nati Leone che non bisogna per forza in pochi giorni ottenere tutto. Giove è favorevole quindi siamo convinti che tanti hanno già ricevuto una bella conferma o magari rispetto ad un esame che avevano paura di affrontare stanno meglio ma in questi due giorni può sfuggire qualcosa. Ci si può sentire un po’ giù di corda. Questo non indica assolutamente una incapacità di andare avanti ma solo la necessità di prendere il giusto tempo per se stessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se c’è qualcosa da risolvere o di cui parlare è meglio farlo oggi o domani non perché domenica sarà una giornata sottotono ma perché secondo noi tra oggi e domani le idee saranno migliori, nonostante quello che avete impostato nel passato vada bene, da qualche tempo potreste notare una scarsa capacità di concentrazione oppure che ci sono talmente tante cose da fare che anche una persona come voi, impegnata e realizzata nonché pronta a risolvere problemi, si sente improvvisamente navigare nel buio, un po’ di attenzione ci vuole per risolvere problemi che a Luglio saranno gestiti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non è escluso che oggi arrivi una buona notizia. Avreste bisogno di un momento di conforto, non solo da parte di queste stelle ma anche da parte delle persone che amate di più. Sole e Mercurio in aspetto buono rappresentano anche la necessità o la capacità di immaginarsi altrove, se il partner ultimamente vi vede più superficiale, forse è perché voi non volete più prendere di petto la vita, volete vivere in maniera più leggera, non ci scordiamo che la Bilancia è un segno d’aria quindi capace di assumersi tante responsabilità ma ogni tanto ha bisogno di una valvola di sfogo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata un po’ strana, pensiamo che fin dal mattino vi sentirete sul sentiero di guerra. Probabilmente tra oggi e domani qualche piccola provocazione dalla famiglia, dalle persone che avete attorno arriverà, cosa fare in questi casi? Visto che domenica sarà una giornata positiva e visto che dalla prossima settimana Venere torna neutrale, diremmo di lasciarsi scivolare le cose addosso o quantomeno di iniziare a pensare a ciò che c’è stato di potenzialmente sbagliato nella vostra vita, sappiamo negli ultimi mesi hanno portato qualche dubbio in amore, domani c’è qualcosa di strano. Forse anche semplicemente un po’ di stanchezza da recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non escludiamo che tra oggi e domani questa Luna favorevole porti un aumento della vostra percezione positiva della realtà. Questa situazione astrologica è importante, pensiamo che Luglio sarà un mese da dedicare al lavoro. Già dalla fine di Giugno molti ripartiranno con un grande progetto, l’amore sarà dimenticato? Certamente no! Tutto quello che vi porta a contatto con persone che comunque come voi amano la passione, la vita, e il lavoro è importante. Meglio risvegliare qualche passione di tipo pratico, nuovi programmi in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dicevamo qualche giorno fa che questo fine settimana sarà in crescendo, lo rivela anche questo venerdì, domenica avremo anche la Luna favorevole. Venere è molto interessante, certo che ultimamente è proprio l’amore che è stato l’amore che è stato di riferimento per la vostra vita, in bene o in male, tutto il resto è andato in secondo piano. Abbiamo spiegato che c’è un po’ di amarezza e molti Capricorno pensano che stanno facendo troppe cose, che vorrebbero prendersi un po’ di libertà, quando si perdono riferimenti, il Capricorno si scoraggia ma poi vuole subito ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa giornata è creativa con la Luna nel segno, rappresenta una sorta di identificazione migliore con la realtà, perché spesso voi con la realtà vi scontrate o pensate di essere prigionieri di un certo ruolo, volete iniziare a fare cose nuove, le riflessioni sono positive, dalla prossima settimana c’è Venere importante, non avete paura di quello che pensate. L’Acquario cerca persone che impegnano ma non del tutto, il vostro desiderio di libertà si esprime anche con il desiderio di trasgressione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei Pesci deve ricordare che Domenica sarà una giornata molto più limpida per capire come vanno le cose in amore o per parlare se c’è qualcosa di strano da dire, venerdì e sabato comunque sono due giornate che impegnano molto. Di recente c’è stato un problema di lavoro oppure avete dovuto affrontare difficoltà ma andate avanti! Più ci si impegna soprattutto sul lavoro e più le difficoltà arrivano. Fa parte del gioco.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.