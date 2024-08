Oroscopo Paolo Fox del giorno, venerdì 16 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna in quadratura causerà inevitabilmente un po’ di stanchezza e di spossatezza. Forse avete esagerato un po’ nel Ferragosto e per questa ragione adesso state pagando dazio. Ecco perchè dovreste approfittare di questa giornata, soprattutto se non lavorate, per riposare un po’ di più e recuperare le energie. Solo in questo modo potrete affrontare il fine settimana con la giusta carica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Qualcuno ha sperato ultimanente in un vostro crollo o in una vostra defaillance, forse perchè prova invidia nei vostri confronto o solo perchè vorrebbe vedervi in difficoltà. Ma non tutti sanno che è proprio la resilienza la vostra capacità più spiccata. Anche dopo un crollo, non vi perdete mai d’animo e riuscite a rialzarvi e rimettervi in piedi, nonostante tutto e tutti. E anche stavolta sarà così, alla faccia di chi vi vuole male.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il fatto di non avere più la Luna opposta potrebbe rappresentare un punto a vostro vantaggio. Forse la giornata di Ferragosto non è stata proprio al top per molti di voi, ma in questo weekend ci sarà ampiamente modo di recuperare. Ci sono dei dubbi e delle perplessità in amore che dovete ancora sciogliere, soprattutto se ultimamente la vostra relazione si è un po’ raffreddata. Va decisamente meglio alla coppie più fresche, che potrebbero vivere una seconda parte di agosto davvero coinvolgente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna in opposizione non depone a vostro favore in questo inizio di weekend, Oggi sarebbe meglio dedicarsi di più alla famiglia evitando strapazzi o attività troppo stancanti. Se qualcuno volesse imporvi un programma troppo impegnativo, abbiate il coraggio di dire di “no”. La vita sociale per voi è troppo importante, ma in questo momento occorre preservare le energie e la salute.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Uno dei protagonisti dello zodiaco di oggi siete sicuramente voi, con il vostro entusiasmo e la grande forza interiore che vi contraddistingue anche nei momenti più complicati. Venere sarà in aspetto favorevole sotto ogni punto di vista e vi renderà particolarmente carismatici e attraenti. Ecco perchè sarà più facile per voi riuscire a fare conquiste. L’amore per voi tornerà ad essere fondamentale come non mai.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Luna e Venere in ottimo aspetto illuminano il vostro percorso in questa fase un po’ movimentata della vostra vita. La vostra vita pratica e professionale sono davvero al top in questo momento, soprattutto se siete giovani e intraprendenti. Siete animati da buone intenzioni in vista dell’autunno che si prospetta ricca di intuizioni e di nuovi progetti. In questo momento state dando la priorità alle cose pratiche e alla vostra vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna dissonante vi invita a fare molta cautela in amore, anche perchè ultimamente c’è stato qualche dissidio con il vostro partner, che non sarà facile appianare soprattutto se ha radici molto profonde. Cercate di non trascurare la vostra forma fisica che ultimamente avete messo all’ultimo posto nelle vostre priorità. Ricordatevi il detto “mens sana in corpore sano”. Prendersi cura di sè stessi, vuol dire anche volersi bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Qualche momento di vuoto o di tristezza sta affiorando in questo Ferragosto. Forse anche perchè pensate con malinconia ai tempi andati e alla vostra gioventù che sta sfiorendo. Per i più giovani, il discorso è ovviamente diverso. Soprattutto chi si è accoppiato da poco, sta vivendo dei momenti esaltanti di pura passione, arriveranno presto anche delle belle soddisfazioni a livello professionali.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Spesso finite per essere troppo critici proprio con quelle persone che vi vogliono più bene e che vi stimano, creando dei problemi anche tra le quattro mura domestiche. Forse dovreste contare fino a dieci prima di parlare e dire cose delle quali potreste pentirvi. Non tirate troppo la corda con il vostro partner per non dovervene pentire poi. Non è questo il momento di esasperare i toni e gli animi, soprattutto in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le stelle vi indurranno a ridurre i giri del vostro motore per non rischiare di fondere. Forse ultimamente vi siete spesi troppo, non solo per voi stessi ma anche per gli altri. In vista dell’autunno dovreste cercare di affilare le armi e organizzare il vostro lavoro per non trovarvi impreparati. La vostra professionalità e la serietà nel lavoro, vi indurranno a preparare ogni cosa con scrupolo, soprattutto se c’è un progetto che vi sta a cuore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cercate di approfittare di queste vacanze per organizzare qualcosa di interessante insieme ai vostri amici e alle persone alle quali tenete di più. Potrebbero subentrare delle tensioni con il partner. Forse siete stati criticati troppo di recente e questo vi ha causato qualche piccolo grattacapo o un po’ di nervosismo di troppo. Forse vi siete sentiti trascurati e questo non vi sta piacendo affatto. Fate capire al vostro partner che non vi piace essere trattati in questo modo, ma senza esagerare nei toni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il fatto di avere davanti a voi troppi impegni e troppe responsabilità, vi atterrisce un po’. Vorreste vivere il vostro rapporto col futuro con più leggerezza. Ci sarà da rinnovare o dare nuova linfa ad un nuovo progetto. Oggi l’iter di un progetto che avete a cuore potrebbe subire un forte rallentamento. Cercate di essere più intraprendneti e più determinati se volete raggiungere il vostro obiettivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.