Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 14 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo cielo vi aiuta a portare avanti i vostri progetti e a realizzare nuove strategie per guadagnare di più. Venere e Mercurio nel segno vi aiutano anche a vivere l’amore con più leggerezza e ad ampliare la vostra sfera di conoscenze e di contatti. Chi ha maturato una certa competenza potrà davvero togliersi delle belle soddisfazioni facendo progressi importanti nel lavoro. Con Venere nel segno, anche l’amore riesce finalmente a decollare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Al segno del Toro non mancheranno le iniziative ma neanche le belle risposte che potrebbero riguarda i lavoratori autonomi. L’amore in questo momento occupa un posto di secondo piano nella vostra vita, anche perchè siete troppo impegnati a far quadrare i vostri conti. Il fine settimana porterà consiglio ma anche una bella ventata di entusiasmo soprattutto se avete accanto la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giove nel segno porterà forza e determinazione fino a metà giugno. Adesso c’è tempo per risolvere questioni legate al passato. I prossimi due mesi saranno molto propizi anche per via di Giove che protegge il vostro segno. Mercurio in ottimo aspetto vi aiuterà ad allargare la cerchia delle vostre amicizie e ad ampliare le collaborazioni con persone importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per il vostro segno sarà una giornata piuttosto attiva anche grazie alla Luna che vi aiuterà a ritrovare una certa armonia in famiglia. Ci sarà modo di affrontare anche delle discussioni che avete rimandato per lungo tempo. Venere in aspetto dissonante non aiuta le relazioni in crisi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non dovrete fermarvi proprio adesso visto che c’è una Luna favorevole. Sarete bravi ad emergere nei lavori di gruppo grazie ad una bella proposta. Venere in ottimo aspetto parla di belle emozioni soprattutto per chi ha già una bella storia. Anche quelle coppie che ultimamente hanno discusso molto, adesso potrebbero ritrovare un certo afflato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per il vostro segno sono in arrivo giornate frenetiche. Non c’è più quella fase di stallo dei due mesi precedenti e questo vale sia per chi svolge un lavoro autonomo che per coloro che svolgono un lavoro dipendente. Entro aprile potrebbero arrivare risposte importanti su questioni che vi stanno molto a cuore. Non ci dimentichiamo che l’amore avrebbe bisogno di ulteriori protezioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per il vostro segno è importante affidarsi al buon aspetto di Giove che è associato alla fortuna e alle belle occasioni. Un blocco è stato superato da tempo e quindi ci saranno molte più opportunità per progredire nel lavoro. Le coppie che si vogliono bene magari stanno facendo fatica a vedersi con continuità, ma anche i separati che si sono lasciati da poco adesso non avranno voglia di concedersi. Proprio l’amore sarà il tasto dolente del prossimo weekend.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State attraversando una fase di grande interesse, fra l’altro la prossima settimana inizierà con la Luna nel vostro segno. Avrete a che fare con persone invidiose che hanno sempre cose da ridire, dovrete quindi essere bravi a farvi scivolare le cose addosso. Il fine settimana porterà qualcosa di meglio anche per quelle coppie che hanno discusso molto recentemente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Anche oggi dovrete cercare di non strapazzarvi anche perchè in questo momento tutto sembra più faticoso anche a causa dell’opposizione di Giove. Il vostro è il segno del futuro quindi non abbandonatevi alla malinconia e ai pensieri nefasti. Date un taglio alle riflessioni malinconiche e tirate dritti per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento avete una bella forza anche, ma non mancano i motivi di nervosismo e disillusione. Qualcuno potrebbe veder crollare i propri progetti non per proprie colpe. Ogni giorno vi capita di combattere contro coloro che si oppongono ai vostri progetti anche per via dell’opposizione di Marte. Dovrete cercare di avere le spalle larghe per tenere testa a tutto e a tutti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questa fase della vostra vita potrebbe capitarvi di innamorarvi o di iniziare nuovi progetti importanti. L’unico tasto dolente saranno i soldi. Chi guadagna molto potrebbe essere tentato dall’idea di spendere altrettanto. Cercate di contenere le spese per non rischiare di rimanere al verde. Da domani avrete una bella Luna con weekend propizio per fare esperienze nuove, quindi non chiudetevi in casa!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il vostro segno è ancora afflitto da una Luna in opposizione. Più ci avvicineremo all’estate e più le cose miglioreranno, quindi cercate di rimanere positivi e di non farvi prendere dalla malinconia. Se avete a che fare con persone che non vi capiscono, potreste avere un duro scontro. In genere siete comprensivi, ma quando perdete la pazienza non siete mai teneri con le parole.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.