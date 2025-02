Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 14 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è ua giornata da festeggiare grazie alla presenza di Venere nel segno. Vi aspetta una festa di San Valentino all’insegna molto coinvolgente. Chi ha vissuto una delusione a livello sentimentale, dovrà superare questo momento e farsi forza. Il vostro è un segno impetuoso che sa reagire alle avversità e adesso più che mai avete un cielo che vi aiuta a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento avete in ballo qualcosa di importante soprattutto se c’è una persona che vi piace. Chi è solo dovrà guardarsi attorno e cercare di lasciarsi alle spalle il passato. Fra poco Venere tornerà nel segno e vi darà una grossa mano per diventare più ottimisti in amore. Qualcuno ha approfittato della vostra buona fede e ha provato a giocarvi un tiro mancino.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo San Valentino nasce con una Venere molto attiva. Cercate di essere più carini e più affabili con la persona che amate. Se siete single è il momento giusto per mettersi alla ricerca anche nelle prossime settimane. Sul lavoro è iniziata una fase di rinnovamento. C’è chi dovrà fare il punto della situazione e chi dovrà fare scorta dell’esperienza del passato per imporsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa festa di San Valentino vi invita a ragionare di più. Con Mercurio favorevole dovrete mettere da parte le arrabbiature per lasciare spazio all’ottimismo e alla creatività. Giove in aspetto positivo porterà successo negli studi e nella società. L’amore per qualcuno viaggia ancora su acque agitate soprattutto se proviene da una recente delusione. Chi invece è legato ad una persona un po’ frivola o particolarmente esposta potrebbe vivere dei momenti di gelosia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere è in ottimo aspetto e l’amore torna al centro della vostra attenzione. Le prossime settimane si preannunciano importanti soprattutto per chi sta cercando di aprirsi verso nuovi spazi e nuovi orizzonti. Ci sono buone notizie in arrivo anche perchè fra poco avrete Saturno dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’amore è al centro dell’attenzione di questa festa anche se non l’amate particolarmente. In genere le feste comandate non vi stimolano. Questa giornata porterà buone notizie a livello lavorativo, mentre dalla seconda parte di febbraio è prevista una fase di smarrimento.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa festa di San Valentino non sarà idilliaca per voi anche per la posizione poco convincente di Venere. Anche Marte in posizione sfavorevole potrebbe rendervi scontrosi e irritanti anche con il partner. Mettersi a discutere su qualcosa legato al passato è perfettamente inutile. E’ vero che vorreste sfogarvi e vuotare il sacco con qualcuno che vi ha deluso, ma questo non vi renderà più sereni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovrete cercare di darvi da fare e di essere più propositivi sotto tanti punti di vista. Questa giornata di San Valentino nasce sotto buone prospettive. Venere è neutrale, questo vuol dire che chi ha una buona storia la manterrà. Con Mercurio favorevole dovreste cercare di migliorare l’intesa con il partner, magari cercando di chiarire qualche aspetto del vostro rapporto che non vi convince.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avere Venere in ottimo aspetto vi aiuta a vivere i sentimenti con um maggiore coinvolgimento. Magari qualcuno potrebbe essere costretto a dover spostare i “festeggiamenti” tra Sabato e domenica per questioni dl lavoro che in questo momento hanno la priorità. Con queste stelle sarà più facile parlare di stimoli e di sentimenti nuovi. Il lavoro segna ancora il passo, ma tra aprile e maggio avrete maggiori soddisfazioni e qualcosa potrebbe sbloccarsi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Fare pace con una persona che vi ha innervosito non è facile. Voi non amate le feste comandate e questo già rappresenta un punto a vostro sfavore. Il fatto di non aver attraversato una fase idilliaca in amore, non vi aiuta a vivere questa giornata di San Valentino con la giusta enfasi. Non tutti saranno passionali e romantici come vorrebbe il partner. Attenti alle parole di troppo che potrebbero condizionare in negativo il vostro rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi sarà particolarmente favorevole anche grazie al supporto di Venere e Giove. Ecco perchè le coppie che si vogliono bene dovrebbero cercare di programmare qualcosa di buono, non solo per oggi ma anche per la prossima estate. Le coppie ufficiose potrebbero diventare ufficiali ed uscire alla luce del sole. Questo nuovo transito di Mercurio vi aiuta anche a mettere qualche soldo da parte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nonostate la vostra buona disponibilità questa Luna contraria potrebbe portare qualche dissidio. Secondo l’oroscopo del giorno potreste essere costretti a spostare di qualche giorno la vostra cena romantica con il partner a causa di qualche problema lavorativo. Mercurio entra nel segno oggi e questo vi aiuterà a vivere giornate importanti almeno fino a giorno 28 febbraio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.