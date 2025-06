Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 13 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete ancora una Luna nervosa che, insieme a Giove e Marte non in buona posizione, vi tiene ancora sotto pressione: forse un vostro gesto ha provocato un po’ di caos, il che non sarebbe strano dati i precedenti. Lasciate passare questa giornata senza accettare provocazioni né infierire nei giudizi. Rimandate qualsiasi cosa alle giornate successive, fatevi scivolare tutto addosso fino a sabato!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cielo attivo sotto tutti gli aspetti e con la Luna favorevole potete andare lontano! Venere nel segno, inoltre, favorisce l’amore: se già c’è una persona di riferimento si potrebbe pensare a una convivenza o al matrimonio. É il momento di prendersi una soddisfazione su un personaggio “losco” del passato, dopo un periodo in cui avete sofferto o nel quale comunque non siete riusciti ad imporvi o a raccogliere i risultati sperati. É un periodo di opportunità!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non avete più la Luna contraria, il che è un bel miglioramento rispetto all’inizio di questa settimana. Preparatevi ad un weekend molto interessante con la Luna favorevole! I single dovrebbero iniziare ad approcciare in maniera più positiva l’amore, coltivando amicizie che potrebbero diventare qualcos’altro ed evolversi in maniera sorprendente… e sempre a proposito di sentimenti, dal 26 giugno arriveranno belle novità. In miglioramento anche la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Attenzione alla Luna strana che può riportare alla luce situazioni difficili, magari un momento di nervosismo che invece deve essere arginato! Ora più che mai dovete essere propositivi ma anche ottimisti, lo chiedono Giove, Venere, Mercurio e il Sole. La vita sta cambiando, per chi vuole arrivare a un miglioramento, e non dovete perdere l’occasione di farcela! Cielo di buon auspicio per chi vuole sposarsi o avviare un nuovo progetto, la seconda parte del 2025 sicuramente non passerà inosservata!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete una gran voglia di farvi notare, di riscattarvi o di inserire una marcia in più, attenzione solo a non lasciarvi guidare dall’impulsività! Meglio procedere con calma e valutare bene ogni scelta, visto che in questo periodo un passo falso potrebbe costringervi a “perdere tante posizioni” o addirittura ricominciare da zero. In amore servono più ascolto e sensibilità verso chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È il momento giusto per fare chiarezza mentale e riorganizzare le priorità: evitate di sprecare energie su dettagli inutili e concentratevi sugli obiettivi concreti, mai come in questo periodo bisogna spingere sull’acceleratore e cercare di concretizzare il più possibile! Ad agevolarvi ci penseranno le stelle e sul lavoro potete ottenere davvero buoni risultati. In amore una piccola attenzione in più può ravvivare il rapporto, specialmente nelle coppie più datate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il vostro equilibrio vi permette di affrontare tutto con calma e lucidità, vi siete messi alle spalle le fatiche e le difficoltà delle settimane scorse ed è senz’altro ora di ripartire! Venerdì utile per chiarire vecchie tensioni e ritrovare la serenità. Sul lavoro, invece, lasciate spazio alla fantasia: nuove idee possono portarvi lontano e farvi esplorare orizzonti che potevano sembrarvi lontani ma in realtà non lo sono. Approfittate dei buoni influssi per creare armonia attorno a voi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete determinati e pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo vi si presenti, la vostra determinazione ora è davvero invidiabile! In amore però serve più fiducia, evitate scenate inutili o atteggiamenti troppo possessivi perché rischiereste di rovinare tutto o di peggiorare una situazione già non facilissima. La comunicazione secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà la vostra alleata migliore, favorito in generale chi lavora con il pubblico e nel settore creativo. Sul lavoro insistete senza mollare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete pieni di entusiasmo e pronti a buttarvi in nuove sfide, superate i timori con fiducia e voglia di fare! Avete le carte in regola per far bene perciò non abbiate alcuna paura! Potreste ricevere una proposta lavorativa interessante ma analizzatela con attenzione prima di decidere, non è tutto oro ciò che luccica. In amore chi sa ascoltare crea legami più profondi, non sottovalutate l’importanza del dialogo che spesso è proprio la marcia in più in un rapporto!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ci vogliono ancora pazienza e impegno ma i risultati sul lavoro arriveranno, non scoraggiatevi e continuate ad insistere perché il vostro momento finalmente si avvicina! Anche in amore si apre una fase più serena, approfittatene per rinforzare il vostro rapporto o per conoscere persone nuove o esprimere i propri sentimenti per una persona. Le stelle vi sostengono se saprete organizzarvi. Evitate di trascurare il benessere fisico e mentale!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La vostra originalità vi rende brillanti e pronti a rinnovarvi, ampio spazio alla novità e alla fantasia! Nuovi spunti potrebbero portarvi a cambiare strada, seguite l’intuito e non preoccupatevi di sbagliare perché le stelle stanno apparecchiando la strada per un bel successo! In amore è tempo di essere onesti, soprattutto con voi stessi, e capire se un rapporto può davvero proseguire o è meglio chiuderlo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità vi permette di leggere tra le righe e capire gli altri, è una caratteristica che spesso vi ha tolto da situazioni difficili regalandovi anche soluzioni cruciali! In amore la sincerità sarà fondamentale per rafforzare il legame. Sul lavoro sfruttate la creatività ma restate con i piedi per terra, potrebbe presentarsi una buona occasione ma dovrete essere bravi a gestirla al meglio!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.