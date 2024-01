Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 12 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non sarete molto pazienti con le persone, ma anche nei rapporti d’amicizia e d’amore. Se vedete che qualcuno resta contro di voi, o ci sono delle persone che mettono alla prova la vostra resistenza fisica, cerca di trattenerti. La fine del mese sarà di prova per chi ha una crisi in corso da tempo. Dovrai capire se ami davvero una persona.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi è una giornata produttiva. Tra due mesi dovrai fare una scelta importante sul lavoro dopo un mese, quello di dicembre, che è stato molto duro per i liberi professionisti. Novità in arrivo e nuovi progetti. Per chi ha chiesto un aiuto economico presto lo riceverà.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è qualche piccola tensione nella tua vita sentimentale. E’ consigliabile prudenza nelle relazioni, visto che sei amante della libertà e quando vedi che qualcuno cerca di manipolarti sfuggi e ti allontani. Venere opposta potrebbe creare qualche problema nei rapporti di coppia, soprattutto in quelli di lunga data, ma prima di dare per scontato che un rapporto non sia più recuperabile dovrai aspettare la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il 2024 è un anno che rimette in pista, ma non mancheranno giornate in cui è preferibile stare ben lontani dalle provocazioni. Ecco, oggi è una di quelle giornate visto che la Luna è opposta. Il mese di gennaio si conclude con qualche problema in amore, ma attenzione chi ha chiuso una storia di recente può ancora cercare di recuperare. Da curare l’aspetto fisico, l’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dopo una crisi d’amore e una situazione di grande incertezza qualcuno potrà riscoprire i sentimenti. Chi da tempo vive con una persona che non ama più può anche pensare al tradimento. Molti di voi stanno per vivere un periodo innovativo nell’ambito del lavoro con nuovi progetti da portare in avanti e realizzare entro la fine di maggio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Eventuali perplessità in amore potranno essere risolte alla fine del mese, ma possono nascere delle discussioni anche banali; ad esempio accettare o no un progetto di lavoro, come risolvere una questione economica, temi che possono portare a una disputa nella coppia. Successo da febbraio. Questo momento resta interessante per iniziare a valutare le situazioni che devi spingere per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo periodo è di grande interesse. In amore chi vuole confermare un sentimento può farlo in questo giorni, chi è single potrebbe incontrare la persona che ama. Rapporti un po’ più complicati con Toro e Capricorno. Per i nati Bilancia dal 23 al 31 ci sarà un cambio di scena.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’amore va alla grande e nella giornata di oggi puoi anche fare colpo su qualcuno che ti piace davvero. E’ importante anche programmare dei progetti per il futuro visto che recentemente hai avuto problemi per qualche parola di troppo. A volte per tensioni e nervosismo rischi di parlare e sbottare nel momento meno indicato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi è un gran bel giorno e ci sono sono stelle promettenti grazie anche alla presenza di Venere. Chi è felicemente fidanzato o è impegnato da tempo con persona può iniziare a pensare ad un progetto di coppia. progetto. Attenzione solo nei legami con Gemelli e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ultimamente stai vivendo un po’ troppo per il lavoro. In amore chi ha vissuto una crisi sentimentale o un momento di grande disagio dovrà cercare di rimediare! È un bel cielo per i sentimenti dopo un mese non facile e pieno di pensieri sul lavoro e altre situazioni, tra cui una persona di famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Quando sei stanco invece di dormire preferisci polemizzare! Sei una persona che ama stare nel sociale, circondarsi amici, ma non dimenticare che il tuo segno è governato da Saturno e non ti farebbe male stare un po’ da solo. Domenica sarà una giornata migliore, ma cerca per le prossime 48H di non strapazzare il tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sono giorni altalenanti per, alcuni sei al top e in altri pensi di essere prossimo a fare degli errori. Oggi sei supportato da buone stelle, ma tra stasera e domani potrebbe subentrare un momento di tensione. In amore non ci sono ancora ottime stelle, ma a fine mese le cose migliorano, visto che dal 23 avrai una Venere molto attiva.

E anche per oggi è tutto.