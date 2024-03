Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 9 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sentite un po’ di agitazione attorno a voi e c’è il rischio che possiate incappare in una discussione: ricordate però che si tratta solo di un periodo, quindi non c’è bisogno di fermarsi ed evitare di fare progetti, eliminate il prima possibile le perplessità che vi affliggono e proseguite sulla vostra strada. Il weekend potrebbe mettervi contro qualcuno solo se ritenete che alcune persone a voi vicine non stiano facendo il loro dovere, soprattutto sul lavoro. Tenete d’occhio la forma fisica e cercate di riposare il giusto, anche se non riuscite a stare fermi un attimo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questi giorni potreste dovervi accontentare sul lavoro, soprattutto perché ora non è possibile avere tutto ciò che si desidera; non è tanto il 2024 a “mettervi i bastoni tra le ruote” ma le conseguenze di ciò che avete fatto in passato, magari una scelta non proprio azzeccatissima di cui state ancora pagando le conseguenze (anche se per poco). Giove vi aiuterà a ritrovare serenità e ad illuminare gli angoli bui della vostra vita, è tempo di fare scelte in vista del futuro ed essere ottimisti. Da lunedì, inoltre, Venere contribuirà a risolvere una situazione d’amore che sembrava compromessa nelle ultime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cresce sempre di più un senso di ribellione e la voglia di mettervi in gioco: in amore entrerete in un processo di rielaborazione non facilissimo da gestire, la seconda parte di marzo vi invita quindi ad essere più cauti anche se non mancherete nel redarguire qualcuno che magari sta avendo un atteggiamento sbagliato nei vostri confronti. Proseguite nelle vostre cose, anche se magari adesso i risultati non sono come ve li immaginavate o se c’è il rischio di un ridimensionamento entro giugno. Il futuro sarà roseo, tenete duro e continuate così.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

C’è un po’ di insoddisfazione per come stanno andando certe cose, soprattutto situazioni personali delicate, ma dovete andare avanti senza fermarvi. Chi di recente ha ottenuto un premio o è stato investito da una bella novità potrebbe sentirsi un po’ spaesato perché si sta rendendo conto di aver dedicato troppo tempo al lavoro piuttosto che al resto, questo perché non vi accontentate mai e dopo aver vinto una sfida vi gettate subito in un’altra gara. Le ultime settimane sono state difficili da gestire per chi ha avuto a che fare con Toro e Scorpione, siate più comprensivi d’ora in poi

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è un po’ di insoddisfazione per come stanno andando certe cose, soprattutto situazioni personali delicate, ma dovete andare avanti senza fermarvi. Chi di recente ha ottenuto un premio o è stato investito da una bella novità potrebbe sentirsi un po’ spaesato perché si sta rendendo conto di aver dedicato troppo tempo al lavoro piuttosto che al resto, questo perché non vi accontentate mai e dopo aver vinto una sfida vi gettate subito in un’altra gara. Le ultime settimane sono state difficili da gestire per chi ha avuto a che fare con Toro e Scorpione, siate più comprensivi d’ora in poi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State uscendo da una settimana stancante, frastornata, ricca di cose da fare e nella quale non vi siete fermati un attimo: ora avete bisogno di riposare e di guardare al futuro con ottimismo. La seconda parte dell’anno, come previsto da Paolo Fox, sarà meno tonica della prima quindi bisogna decidere cosa fare, il che vi rende un po’ meno lucidi e ansiosi. Ci vorranno calma e sangue freddo soprattutto se si deve prendere una decisione definitiva. Amore un po’ sotto tono, attenzione a chi si lamenta solo per farvi sentire in colpa di qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Fareste bene a contare fino a dieci prima di parlare, alcune situazioni (complicate da gestire) potrebbero portare a dire qualcosa di male… Ciò che è stato vissuto tra fine gennaio e inizio febbraio va analizzato nel dettaglio, ad esempio le coppie che hanno avuto problemi e non si sono rappacificate dovranno ora chiarirsi per forza, non si può andare avanti così. Le prime due settimane di aprile si preannunciano parecchio agitate quindi meglio mettere tutto in chiaro subito. Difficoltà, preoccupazioni o dubbi anche nei rapporti tra genitori e figli.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Più vi avvicinerete a lunedì prossimo e minori saranno le perplessità, state avendo un atteggiamento più risoluto nei confronti di chi voleva bloccarvi e più positivo verso ciò che volete portare avanti (soprattutto le idee vincenti che vi motivano tanto). Ultimamente vi siete stressati molto per aiutare gli altri, ora siete voi ad aver bisogno di un sostegno morale e sarà fondamentale circondarvi di persone che vi vogliono bene e vi stimano. Domenica sarà una giornata intensa, da trascorrere con chi amate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Problemi irrisolti andrebbero gestiti con attenzione, forse c’è un po’ di frenesia in voi causata da Venere in transito particolare nel vostro segno: le giornate del 15 e 16 marzo saranno poi contraddittorie, dunque tutti i rapporti con problemi e difficoltà andrebbero analizzati nel dettaglio per capire cosa non va. Da lunedì invece inizierà una fase di revisione in cui sarete anche attratti da stimoli diversi, il che non è una novità visto quanto per voi siano importanti le novità e la freschezza. Cercate prima di recuperare serenità, poi capirete come superare la noia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

É importante approfondire i rapporti che interessano, in tal senso la seconda parte di marzo si rivelerà molto utile e promettente. Attenzione alle finanze se avete speso un po’ troppo, da lunedì sarebbe il caso di limitare le uscite e stringere la cinta in qualche maniera, in modo da scongiurare crisi economiche assolutamente evitabili. É tempo di affidarsi a persone di fiducia, sia emotivamente che dal punto di vista professionale. Prudenza anche nei rapporti con Leone, Scorpione e Pesci, devi veri croce e delizia della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State vivendo un weekend di riflessione, Venere tra qualche ora non sarà più nel segno ed entro fine marzo capirete come sta andando il lavoro. Fine settimana di coraggio e fantasia, non lasciate nulla di intentato per cercare di risolvere un problema (soprattutto in amore). Dimenticare sembra essere più facile di quanto possa sembrare, se quindi dovete superare una delusione o la fine di qualcosa non avrete grossi problemi grazie alla vostra determinazione e a stelle favorevoli in tal senso. Gli unici a non essere favoriti saranno coloro che rifiuteranno di esplorare nuovi orizzonti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nonostante la fatica degli ultimi giorni ora potete trovare tranquillità. Venere regalerà una nuova visione della vita e occasioni per risolvere alcuni problemi personali. Se avete iniziato da poco una storia potreste essere chiamati ad una decisione definitiva, fatevi trovare pronti e non lasciatevi scappare una persona intrigante e stimolante. Occasioni in più sul lavoro, soprattutto per i liberi professionisti, e ratificare un accordo risulterà molto più semplice.

