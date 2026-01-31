Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 31 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 31 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Attraversate una fase ricca di energia, che va però gestita con attenzione. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni rapide, evitando di imporre le vostre idee con troppa irruenza: la determinazione funziona meglio quando si accompagna all’ascolto. In amore cresce il desiderio di chiarezza, soprattutto se una relazione ha vissuto momenti ambigui; chi è solo sente il bisogno di emozioni autentiche. La salute è buona, ma lo stress può farsi sentire se non vi concedete pause rigeneranti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si fa sentire con forza l’esigenza di stabilità emotiva. In amore emerge il bisogno di certezze: i legami solidi si rafforzano attraverso dialoghi sinceri, mentre chi ha vissuto tensioni è chiamato a rimettere ordine nei sentimenti. Il lavoro richiede pazienza, soprattutto di fronte a rallentamenti o a persone poco collaborative; non tutto è sotto il vostro controllo. Dal punto di vista fisico conviene prestare maggiore attenzione all’alimentazione e al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è particolarmente attiva e curiosa. Il settore professionale beneficia di idee brillanti e contatti stimolanti, anche se serve maggiore concretezza per trasformare i progetti in risultati reali. In amore c’è voglia di leggerezza, ma attenzione a non inviare segnali contraddittori: qualcuno potrebbe chiedere più affidabilità. La salute migliora se riuscite a scaricare la tensione mentale con movimento o attività creative.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vivete emozioni profonde e talvolta contrastanti. I sentimenti occupano un ruolo centrale, con il desiderio di sentirvi compresi e protetti; chi è in coppia può riscoprire una forte complicità, mentre chi è solo guarda al passato con meno nostalgia. Sul lavoro è necessario avere più fiducia nelle vostre capacità, evitando di sottovalutarvi. La salute risente dell’umore, perciò è importante circondarsi di persone positive.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete voglia di emergere e di farvi notare, soprattutto sul lavoro. Le occasioni non mancano, ma è fondamentale evitare scontri di orgoglio con superiori o colleghi. In amore il bisogno di attenzione è forte: se vi sentite trascurati, è meglio parlarne apertamente invece di chiudervi. La vitalità è buona, anche se qualche eccesso andrebbe tenuto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sentite il bisogno di rimettere ordine, prima di tutto dentro di voi. Il lavoro richiede precisione e metodo, qualità che vi appartengono, ma attenzione a non diventare troppo critici. Nei rapporti affettivi cresce il desiderio di autenticità: meno parole e più fatti. La salute trae beneficio da una routine regolare e da piccole attenzioni quotidiane.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ricercate equilibrio tra doveri e piacere. In amore emerge la necessità di armonia: chiarire una questione rimasta in sospeso può riportare serenità. Il lavoro offre spunti interessanti, ma serve maggiore decisione per non restare in attesa delle mosse altrui. Dal punto di vista fisico, concedervi momenti di relax aiuta a sciogliere tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vivete una fase intensa, soprattutto sul piano emotivo. I sentimenti sono profondi e coinvolgenti, ma è importante evitare gelosie o atteggiamenti troppo controllanti. Sul lavoro emergono intuizioni valide, utili per affrontare una sfida complessa. La salute richiede attenzione ai ritmi: rallentare non significa perdere il controllo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete bisogno di movimento e nuovi stimoli. Il lavoro può riservare occasioni interessanti, soprattutto per chi desidera ampliare i propri orizzonti o cambiare prospettiva. In amore torna la voglia di spontaneità e condivisione, anche se non tutti riescono a seguire il vostro stesso ritmo. L’energia è buona, ma va incanalata in modo costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete concentrati sugli obiettivi concreti. La sfera professionale richiede impegno costante, ma i risultati arrivano grazie alla vostra tenacia. In amore è il momento di abbassare le difese e mostrare anche il lato più sensibile: chi vi è accanto lo apprezzerà. La salute migliora se riuscite a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Si fa sentire forte il desiderio di libertà. Sul lavoro emergono idee fuori dagli schemi, che vanno però spiegate con chiarezza per essere comprese dagli altri. In campo sentimentale cresce il bisogno di autenticità: i rapporti troppo rigidi vi stanno stretti. La salute è buona, ma l’irrequietezza mentale va gestita con calma.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vivete una fase di grande sensibilità. In amore l’empatia è una risorsa preziosa, capace di rafforzare i legami più sinceri; attenzione però a non idealizzare eccessivamente chi avete davanti. Il lavoro richiede maggiore concentrazione, evitando distrazioni o continui ripensamenti. La salute beneficia di momenti di tranquillità e di ascolto interiore.

