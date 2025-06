Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 28 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stelle ottime in questo weekend. Avete una grande voglia di riallacciare rapporti con persone che n0n vedete da tempo o di conoscere gente nuova. Nel lavoro ancora forti perplessità e forse un progetto al quale state lavorando non ha preso la piega desiderata. Giove vi invita ad anticipare i tempi soprattutto se ci sono questioni legali o burocratiche in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sono delle tensioni che vi stanno turbando e vi rendono particolarmente pensierosi in questo weekend. Non tutte le problematiche che state vivendo provengono dall’ambiente esterno, ma è inutile piangere sul latte versato. Sarebbe meglio concentrarsi sul futuro evitando di rimuginare su ciò che è stato. Dovreste essere più indulgenti verso voi stessi e perdonarvi qualche errore commesso in passato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’atmosfera di questo fine settimana è carica di una bella energia. In genere siete persone attive che hanno bisogno di stimoli nuovi. Se avete accanto una persona pigra o pantofolaia, non sarete affatto contenti. Vorreste avere accanto una persona che sia complice delle vostre scorribande e che assecondi il vostro desiderio di socialità e di stare in mezzo alla gente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ arrivato il momento giusto per fare il punto della situazione sui tuoi progetti. I nati di fine giugno sono i più vigorosi e quelli più determinati ad emergere. Non sprecate le belle opportunità che questo cielo vi offre. E’ arrivato il momento di osare e di fare qualcosa in più. Dovreste anche cercare di organizzare una bella vacanza anche per ricaricare le pile e staccare un po’ la spina!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Luna e mercurio nel segno rimangono un elemento di grande forza in questo periodo della vostra vita. In arrivo una bella carica di energia dovrà essere distribuita sia nel lavoro che in amore. Luglio sarà un mese di grande recupero anche per quelle coppie che ultimamente hanno discusso molto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dovreste cercare di rallentare un i ritmi, cercando di essere cauti e prudenti. Siete alla ricerca di calma e di relax dopo una prima parte di anno piuttosto frenetica e carica di tensioni. Le stelle vi consigliano di concedervi un weekend di tranquillità per staccare la spina. Luglio sarà un mese che potrebbe creare dei disagi soprattutto se avete a che fare con persone che non riescono a comprendere o a condividere il vostro modo di pensare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ una fase di rinascita dal punto di vista relazionale. Ci sarà anche modo di riallacciare un sentimento. Siete alla ricerca di una nuova complicità con gli altri dopo una fase caratterizzata da tensioni e dissidi. Questo fine settimana sarà positivo anche perchè avete una bella Luna che vi consentirà di mettere da parte qualche triste trascorso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avete davanti a voi un bel periodo di crescita a livello personale ed emotivo. Oggi non dovreste consentire a qualche piccolo problema quotidiano di rovinare questa fase astrologica che invece si preannuncia ricca di belle opportunità di crescita. Non lasciatevi travolgere dai piccoli problemi quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dopo una fase in cui avete rimesso in discussione alcune certezze della vostra vita, adesso state pian piano recuperando anche dal punto di vista emotivo. Non è un caso visto che siete considerati nello zodiaco uno dei più resilienti proprio per la vostra capacità di recupero. Già dal 7 luglio ritroverete quella positività che per lungo tempo vi è mancato!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo giorni di grande tensione, questo fine settimana porterà una bella boccata d’ossigeno. Provenite da una settimana frenetica caratterizzata da viaggi, spostamenti, impegni improcrastinabili e altre peripezie che vi hanno messo ko dal punto di vista delle energie. Adesso avete solo voglia di rilassarvi e di ritrovare il benessere interiore. Dovrete fare attenzione alle questioni legali o burocratiche che dovranno essere gestite con molta prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ci saranno piccoli o grandi ostacoli in questo weekend. Dovrete guardarvi le spalle da persone invidiose che cercano solo di mettervi in cattiva luce. Da ieri c’è stato un piccolo calo fisico che potrebbe proseguire anche in questo fine settimana. Nei rapporti che non funzionano, sarebbe meglio cercare delle soluzioni anzichè puntare sugli antagonismi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa bella posizione di Venere vi consentirà di vivere un weekend interessante. Nel lavoro non sono mancate le polemiche con alcuni colleghi o soci. Attenzione ad un progetto che avevate iniziato con grande slancio: ora sta perdendo forza e questo vi sta facendo venire meno gli stimoli. L’amore avrà bisogno di conferme che potrebbero arrivare solo a luglio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.