Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 21 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vi avvicinate al tanto atteso momento di svolta, le stelle vi stanno fortemente invitando all’azione e a risolvere tutte quelle questioni in sospeso che vi affliggono. Giove in aspetto favorevole, infatti, vi sprona a prendere di petto i problemi e ad affrontarli senza paura! Contratti, scelte di vita, dispute professionali: ormai non si scappa più, è il momento della resa dei conti e non potete rimandare oltre. Se l’amore ha subito l’influsso di preoccupazioni pratiche, ora potete concedervi momenti di pura condivisione con chi amate!

Oroscopo Paolo Fox Toro

I pianeti disegnano per voi una strada di successo, spalancandovi le porte della soddisfazione e della realizzazione: uscite dal guscio e vivete pienamente ogni momento ed emozione! Un sogno, un desiderio o un’aspirazione può diventare realtà! Giove e Mercurio vi guidano intensificando la capacità di percepire il bello e il vero. Anche in amore le ferite si rimarginano, è un periodo propizio per il rinnovamento e la freschezza perciò cavalcatelo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Quest’estate sarete al centro di incontri, scambi, parole, sorrisi… è la vostra stagione preferita e si vede! Il fulcro di tutto saranno le relazioni, sia quelle esistenti che quelle nuove in cui vivere emozioni autentiche ed intense! Un’energia quasi sfrenata esalta gli incontri e le amicizie. Anche sul lavoro le opportunità si moltiplicano e arriveranno nuove collaborazioni, proposte flessibili e persino esperienze che arricchiscono il vostro percorso!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Lasciate andare le vecchie paure e guardate al futuro con ottimismo e fiducia. Sarà inevitabile prendere qualche grande decisione, non abbiate timore! I rapporti solidi possono fare un salto di qualità mentre chi cerca una scossa o un cambiamento potrà trovarli grazie al favore delle stelle. Se dovete recuperare una situazione, e chiarire qualcosa saranno decisive le vostre capacità di ascolto e comprensione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo fine settimana porta qualche piccolo inciampo o acciacco di stagione, a causa della Luna contraria, ma nulla di grave: per il resto le stelle sono totalmente a vostro favore! Tra qualche settimana il Sole entrerà in questo segno e migliorerà le cose in generale! L’amore può ritrovare slancio, mentre chi lavora come dipendente può chiedere un aumento o un miglioramento delle sue condizioni!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ben venga questo weekend con la Luna favorevole e il Sole che torna attivo: si apre una stagione importante, in cui tagliare i rami secchi e recuperare le energie! L’amore può dare qualcosa in più perciò investite su questo weekend per fare una conoscenza particolare o far esplodere la passione. La vostra dedizione sarà privata in ambito lavorativo non abbiate paura di lasciarvi andare e sognare in grande!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

É tempo di parlare con sincerità! Il Sole dissonante e Giove non in ottima posizione vi invitano ad essere schietti e a non dire “sì” se in realtà la vostra risposta sarebbe un “no”. Siate espliciti e convincenti, anche quando magari non è semplice o rischiate di deludere qualcuno. Le persone che si stanno dedicando tanto al lavoro hanno messo in secondo piano l’amore, e questo non va bene sia in generale che in base alla posizione attuale delle stelle che ora favoriscono i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo weekend porta qualche piccolo ritardo: avete un ottimo Oroscopo ma anche la Luna contraria che rappresenta bisticci o un po’ di nervosismo, nulla di grave ma comunque qualcosa da tenere a bada. Fatevi scivolare addosso le complicazioni fino a domenica, visto che comunque rimanete tra i segni migliori del momento, e tenete presente che il Sole sta tornando attivo e rimetterà amicizie e amore al centro della vostra vita!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete pronti a riprendere il volo dopo settimane di attese e incertezze! L’estate porta con se una bella ventata di ottimismo ed energia nuova, grazie al Sole non più contrario, e vi riserverà belle sorprese! Insistete con persone che vi devono qualcosa, con questo Oroscopo potete non solo ottenere ciò che vi spetterebbe ma anche di più! In amore magari non vi sentite di dire “ti amerò per sempre” ma questo è un weekend importante per vivere belle emozioni e lasciarsi andare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete una gran lucidità mentale in questo fine settimana, si prospettano reali occasioni di riuscita soprattutto in amore! A volte vi rimproverate di non pensare troppo ai sentimenti, sia per indole che per il dovere di sistemare prima le cose pratiche, ma ora il Sole vi spinge a credere nelle belle emozioni e a mettere un attimo in stand-by le questioni pratiche. Stanno migliorando anche la forma fisica e il benessere generale quindi cavalcate l’onda!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Un piccolo acciacco di stagione condiziona quest’avvio di estate ma non temete, già da lunedì le cose torneranno a posto! Sentite il richiamo dell’amore ma Venere contraria vi “impedisce” di vivere i sentimenti appieno, possibili bisticci e provocazioni o un po’ di “lontananza”. Arriveranno tempi migliori quindi lasciate passare questo weekend, la stagione estiva è lunga. Attenzione ai conti, c’è qualcosa da mettere a posto!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete particolarmente valorizzati da questo cielo, soprattutto dalla Luna che potrebbe aiutarvi a prendervi belle soddisfazioni! Cogliete al volo un’occasione, sia d’amore che lavorativa, o almeno rinforzate una vecchia storia. Giove vi aiuta nelle questioni legali o nelle nuove imprese, va bene porsi delle domande e studiare ogni passo ma siate concreti e costruttivi perché non potete perdere questa chance: un cielo così propizio non arriva tutti i giorni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.