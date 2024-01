Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 20 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

È sempre più evidente la vostra voglia di riscatto, avete deciso di non rimanere più a guardare e di non tirarvi di fronte alle sfide più complesse. Il discorso vale sia per il lavoro che per l’amore, dunque fate bei programmi in vista della prossima domenica che prometterà bene per gli incontri. Chi attende una risposta avrà buone chances di essere accontentato a breve.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ultimamente state faticando a recuperare tranquillità interiore, specialmente se attorno avete persone che cercano di controllarvi e di dirvi cosa fare. La priorità ora dovrebbe essere quella di fermarvi e rivedere le finanze, visto che ultimamente avete speso un po’ troppo oppure dovete far fronte a investimenti per i quali non siete ancora pronti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non state vivendo giorni facili: stress, stanchezza, tensione e nervosismo la fanno da padroni in questo periodo, il morale a volte è proprio sotto i piedi e vi sembra di non vedere mai la fine del tunnel… per di più non vi sentite granché spalleggiati dagli altri. Sforzatevi di arrivare a domenica con un umore migliore e cercate maggior concretezza in ambito sentimentale, è tempo di chiarezza per proseguire al meglio i rapporti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State ritrovando più verve e creatività, le stelle finalmente rispondono alla vostra attitudine positiva riservandovi nuove opportunità e aiutandovi a sbloccare una situazione importante. Solo la vita amorosa potrebbe provocarti qualche cruccio, cercate di essere cauti e di non farvi “governare” dall’impulsività, il dialogo e la calma sono le migliori armi in questi casi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere è in aspetto favorevole ma ciò non significa che riuscirete a risolvere automaticamente tutti i vostri problemi, soprattutto in amore dove c’è più di qualche difficoltà da gestire. Il Sole in opposizione potrebbe portare nuovi cali psicofisici e aumentare il nervosismo, dovrete essere bravi ad arginare queste sensazioni e gestire nella miglior maniera possibile il caos che ne deriverà.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State lottando contro chi cerca di mettervi il bastone tra le ruote sul lavoro. Ci sono rivali che vorrebbero sconfiggervi, ma in questi giorni siete forti, potete anche non curarvi di queste tensioni e di queste persone. L’amore dagli inizi di gennaio è stato messo in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Servirebbe senz’altro più cautela in amore, da giorni siete stressati a causa proprio della vostra relazione. Forse vi sentite in dovere di proteggere di più il partner da qualcosa, facendo però qualche sacrificio di troppo e portando il vostro corpo oltre i limiti! A tal proposito non trascurate la forma fisica ed evitate la troppa sedentarietà, aldilà delle questioni di coppia, perché il benessere dipende anche da questo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da questa giornata la Luna non sarà più opposta, ma il Sole diventerà dissonante. Cercate di fare attenzione a qualsiasi cosa, soprattutto se in questi giorni state avvertendo una stanchezza strana, un po’ di malumore o addirittura apatia. Su col morale che tra poche ore Venere sarà favorevole e vi darà una bella spinta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non saranno ore semplici le prossime per voi. Già dal pomeriggio dovrete tenere testa ad una Luna in opposizione che vi renderà nervosi e insofferenti, inoltre rischiate di prendervela con le persone sbagliate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Anche voi fareste bene a tenere la guardia alta, siete protagonisti assoluti della scena e non sarà difficile attirare l’attenzione e le invidie di persone invidiose. Fate attenzione e occhio a non compiere passi falsi e a tenervi lontano dalle polemiche, evitate anche di strafare e di mettere troppa carne al fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potreste notare le prime avvisaglie di una ripresa che vi riporterà al centro dell’attenzione! In amore potrebbero nascere nuove ed emozionanti storie, magari anche trasgressive. Sul lavoro non perderete il focus e farete grandi passi avanti verso i vostri traguardi! Rimanete concentrati e non fatevi distrarre da nulla, sarebbe un peccato non cavalcare questa splendida scia!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete un po’ tristi in questo periodo, avete come un velo di dispiacere o malinconia che vi affligge! Potreste aver avuto un malinteso o esser stati protagonisti di un allontanamento. Chi si è separato di recente, invece, dovrà farsene una ragione circondandosi delle persone che gli vogliono bene e di attività che lo rendono sereno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.