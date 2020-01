Paolo Fox, Oroscopo 11 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Sabato 11 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e in diretta a i Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti trovo molto perplesso. I rapporti sentimentali basati su fiducia e sincerità non verranno messi in discussione in questo periodo. Però occhio, perché se c’è stata una crisi alla fine del 2019 avrai molto da chiarire.

Anche in questi frangenti, comunque, cerca di evitare le polemiche inutili e, soprattutto, non prendere decisioni affrettate. Ricordati di essere un segno che ama andare di corsa, perciò cerca di mediare questa tua caratteristica. C’è da dire, però, che il peggio è ormai alle spalle.

Oroscopo Toro

Sono giorni in cui faccio fatica a riconoscerti, perché noto in te una grande voglia di esplorazione, di viaggio. Non è da te, in quanto sei un segno notoriamente conservatore. Di solito, certe pazzie le fai prima dei trent’anni, poi tendi a mettere la testa a posto e diventare consuetudinario.

Stai attento alle persone che ti circondano: scopri chi ti sta raccontando un sacco di bugie e mettilo subito alla porta!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

So che non è una novità per te, però in questi giorni è molto forte la tua necessità di comunicare, soprattutto di persona. Perciò, se abiti in un piccolo paesino stai soffrendo molto. Dunque, meno male che esitono nuove forme di approccio con gli altri, per esempio i social, così puoi ‘sfogarti’ liberamente.

C’è una relazione del passato finita in maniera poco chiara: approfittane per mettere le cose a posto. Concentrati sulla sfera, dei sentimenti, insomma, anche per distrarti dalle difficoltà che stai riscontrando sul lavoro. Se sei impegnato da lungo tempo con una persona, devo farti i complimenti, perché hai resistito alla bufera appena trascorsa. Non era facile!

Oroscopo Cancro

L’inizio dell’anno non è stato dei più facili, ma ora le cose stanno, seppur lentamente, migliorando. Sul lavoro le cose non vanno per il verso giusto, sicuramente perché non ti piace il tuo impiego, oppure perché i tuoi superiori non gratificano i tuoi sforzi come vorresti.

Senti il desiderio di cambiare, però non stai ricevendo i giusti consigli su come farlo, soprattutto da persone di cui, in genere, ti fidi. In amore, non buttarti a capofitto in una nuova relazione: pondera bene tutti i passi da compiere, senza fretta.

Oroscopo Leone

La tua relazione, di breve o lunga durata che sia, sta vivendo un momento chiave: devi decidere cosa fare col tuo partner. La soluzione verrà da sé. Nel caso in cui la situazione sia serena, ti basterà non perderti in inutili litigi.

Se, invece, già da qualche tempo ci sono tensioni, ci saranno grandi discussioni. In ogni caso, oggi ti sentirai sentimentalmente molto distante da chi ami.

Oroscopo Vergine

In questi giorni, sta salendo in te la voglia di metter su famiglia. Ti consiglio di seguire questo proposito, soprattutto se sei innamorato di un Toro, Cancro, Capricorno o Scorpione. Attenzione, però, come ti ho già detto precedentemente, hai un oroscopo favorevole, ma questo non basta.

Devi darti da fare! Ciò vale in amore, ma anche sul lavoro. Vuoi cambiare mestiere? Cerca di capire ciò per cui sei davvero portato e metti a frutto le tue capacità…

Oroscopo Bilancia

Non è stata la migliore settimana della tua vita, diciamocelo chiaramente. Nei giorni appena passati, ha perso spesso la pazienza e la tua mente è stata occupata da cattivi pensieri. Hai avuto problemi di salute?

Cerca di passare momenti di assoluto relax. Le tue relazioni amorose sono molto salde, ma nelle ultime ore hai dovuto affrontare qualche fastidiosa interferenza dall’esterno. C’è qualcuno che ti sta infastidendo più del dovuto: con i giusti termini e toni, fallo uscire fuori dalla porta…

Oroscopo Scorpione

L’estate del 2019 ti ha lasciato in dote soltanto problemi, sotto tutti i punti di vista. Stai cercando di rimettere le cose al loro posto, ma non è affatto semplice. Nell’ultima settimana, in particolare, hai raggiunto il culmine della sopportazione.

Ti consiglio caldamente di tenere a bada i nervi, perché nei prossimi giorni rischi di esagerare con gli sfoghi di rabbia. E’ dalla fine del 2019 che qualcuno di voi accusa guai fisici. Dovrete pazientare ancora un po’ prima di risolverli.

Oroscopo Sagittario

Negli ultimi due giorni hai provato dentro di te una gran voglia di sperimentare nuovi amori. Occhio alle prossime ore, perché potrebbero presentarsi possibilità sentimentali importanti, provenienti anche da vecchie fiamme che sembravano dimenticate.

Vedremo se saranno relazioni durature, oppure, come sei abituato, si riveleranno fuochi destinati a spegnersi facilmente. La routine della vita di coppia, del resto, non fa proprio per te.

Oroscopo Capricorno

Mercurio, Giove e Saturno sono entrati nel tuo segno. Ciò vuol dire che avrai una gran voglia di fare e, se sarai nella possibilità di dar seguito ai tuoi propositi, arriverà anche un bel premio. Purtroppo, però, per qualcuno di voi non sarà possibile muoversi verso nuovi orizzonti.

Questo perché non ti senti circondato dalle persone giuste per spiccare definitivamente il volo. Se ti senti solo o se dovessi fallire non farne una tragedia: vedilo come un ulteriore mattone per forgiare il carattere!

Oroscopo Acquario

Sono giornate all’insegna della polemica. E’ un periodo in cui fai fatica a sopportare tutti, nessuno escluso. Ogni evento che ti accadrà basterà a far traboccare il tuo vaso, che sembra essere arrivato al suo culmine.

Fai attenzione a non assecondare troppo questa tua vena, perché ciascuna situazione va affrontata in maniera diversa. In amore, ad esempio, non sempre il litigio porta ai risultati sperati. Cerca di far ricorso a tutta la tua saggezza…

Oroscopo Pesci

Sono ore importanti per la tua sfera sentimentale. Da qualche giorno, molti di voi tengono un amore nascosto nel cassetto e, però, ora non vedono l’ora di rivelarlo pubblicamente. L’arrivo di Venere nel tuo segno preannuncia sorprese positive pronte a bussare alla tua porta.

Per i single, poi, la fine del mese porterà con sé un’occasione importante per allacciare una relazione potenzialmente importante. In ambito lavorativo, infine, sta per arrivare un’offerta a lunga scadenza: non la scartare senza prima averla valutata attentamente!

