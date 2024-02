Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 17 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tante emozioni contrastanti saranno protagoniste nella prossima settimana. È palese che ci sia una certa incertezza nelle relazioni d’amore, ci sono domande che non hanno avuto ancora risposta. Invece, sul fronte lavorativo è in arrivo una bella notizia. Ma ci saranno alti e bassi nel percorso, gli eventi che si susseguono diventano abbastanza complessi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il weekend arriva propizio per chiarire o per forgiare una storia d’amore che negli ultimi tempi si è un po’ appannata. Alcune incertezze dal punto di vista stanno frenando le vostre ambizioni e stanno rallentando qualche investimento. Servirà un po’ di pazienza e di buone intuizioni per venire fuori da questo momento un po’ tormentato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere torna attiva nel segno e vi rende più entusiasti e più attratti dalla persona che avete accanto. A volte avete come la sensazione di non farcela e di non poter portare avanti tutti i compiti e le responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Magari sarebbe anche ora di fare un po’ di attività fisica all’aperto per stancarvi un po’ e non pensare sempre alle cose che vi tediano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Rispetto allo scorso weekend non avrete più Venere in aspetto negativo. Questo vi permetterà di gestire la vostra storia d’amore con più tranquillità, anche perché la freddezza di qualche settimana fa è ormai solo un lontano ricordo. Adesso avrete una maggiore voglia di creare qualcosa di importante e di progettare il vostro futuro con più enfasi e creatività.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le tensioni nate soprattutto alla fine di gennaio ormai si sono dissolte grazie anche all’evoluzione del vostro quadro astrale. Questo non vuol dire che non possano nuovamente presentarsi occasioni per tornare a sconfliggere con il partner. Una parola in più potrebbe nuovamente creare altri dissidi. Quindi meglio cercare di tenere a bada il nervosismo. Qualcuno potrebbe chiedervi di risollevare la situazione critica di un’azienda.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Prima di prendere un’iniziativa dovreste valutare a fondo gli aspetti legali o burocratici che potrebbe comportare. Non è il caso di fare investimenti azzardati in questo momento. Meglio cercare di tenere un basso profilo evitando di fare passi più lunghi della gamba. Chi ha sfruttato bene la giornata di San Valentino adesso potrà godere di una certa armonia nella coppia che potrebbe tramutarsi anche in intensa passione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo fine settimana avrete voglia di spezzare un po’ la routine e di frequentare posti nuovi. La fase di stallo di qualche settimana fa è ormai un lontano ricordo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Adesso ci sarà l’opportunità di firmare un accordo molto interessante che potrebbe aprirvi prospettive importanti. Attenti alle spese eccessive, cercate di moderare le uscite e di gestire bene le entrate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Qualcuno vi deve delle scuse per aver tenuto con voi un atteggiamento troppo scontroso. In questo momento siete un po’ irritati a causa di qualcosa che non sta girando per il verso giusto. Cercate di tenere a freno il vostro impeto per non peggiorare la situazione. A breve sarete chiamati a fare una scelta di lavoro che potrebbe rivelarsi cruciale per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

I pianeti veloci vi renderanno alquanto seducenti e attraenti. Questo è il momento giusto per fare conquiste e per conoscere gente nuova. Grazie a Venere in aspetto positivo, anche le coppie che ultimamente hanno discusso molto, potranno ritrovare una certa intimità e una grande voglia di stare insieme. Nelle situazioni più intricate, sarà meglio optare per un confronto aperto e senza veli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le troppe responsabilità che incombono sulle vostre spalle rappresentano sicuramente un grande problema per voi, anche perchè vi stanno portando a trascurare la famiglia e la vostra forma fisica. Meglio cercare di curare di più le relazioni sociali e familiari in questo weekend, mettendo da parte obblighi e situazione lavorative complesse. Attenzione alle prossime giornate di lunedì e martedì perché potrebbero essere molto faticose.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere nel segno e i pianeti veloci sono dalla vostra parte e vi consentiranno di poter fare quelle cose che non avevate avuto il coraggio di fare prima. In questo momento è importante cercare di rimettersi in gioco e di dimostrare agli altri il vostro vero valore, senza nascondervi. Questo fine settimana sarà davvero interessante per chi sta cercando avventure.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le incomprensioni e i dissidi che sono nati in famiglia nell’ultimo periodo stanno incidendo negativamente sul vostro umore. Forse dovreste ripensare anche al vostro atteggiamento e magari dare una seconda possibilità a chi ha commesso qualche errore nei vostri confronti. Non è questo il momento di chiudersi a riccio. In questo weekend ci sarà un piccolo calo fisico ma recupererete da lunedì.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.