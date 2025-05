Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Prosegue il transito di Mercurio e Venere in questo segno, ora affiancati anche dalla Luna pronta a sbrogliare qualche matassa; favorita la risoluzione di situazioni burocratiche e legali. Potrebbe servire accettare un compromesso entro la prima settimana di giugno. Fondamentale la capacità di ascoltare gli altri: le coppie che hanno subito una crisi possono recuperare!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Volete affrontare il prossimo futuro in maniera diversa, magari iniziando a tagliare tutte le cose che non volete più attorno. Non fatevi prendere da ansie e paure altrimenti rischiate di fare le solite cose, evitando cambiamenti. Dovete pensare a voi, al vostro ben, visto che è un periodo di grandi responsabilità!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle sono molto intriganti, soprattutto Mercurio e Venere in ottimo aspetto che danno spazio a nuovi progetti. L’unico neo in tutto ciò è la Luna dissonante che potrebbe generare difficoltà nei rapporti con gli altri oppure farvi perdere proprio la pazienza. Se in queste 24 ore qualcosa non va aspettate giovedì e andrà tutto meglio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Amore un po’ in stallo, non c’è quella grande pista che state aspettando: c’è chi è convinto di un amore e magari pensa ad un matrimonio o a un convivenza ma sta avendo mille problemi tra ritardi e imprevisti e chi già a marzo ha vissuto una crisi. Dovete allontanarvi da qualsiasi sofferenza! Questo cielo però vi proietta bene sul lavoro, vi dà coraggio per portare avanti battaglie sociali importanti!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata di grandi forze, l’ennesima di un bel periodo per voi! Amate i rapporti in cui sia giusto, e soprattutto possibile, mettere in gioco la vostra energia, magari avendo accanto persone che vi tengono testa e che non siano troppo passive! Evitate di andare di corsa e non siate troppo impulsivi: avete una grande forza fisica ma dovete aggiungere forza analitica per fare le scelte giuste, quelle dettate principalmente dal raziocinio!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Novità in arrivo! Da sabato 10 maggio il cielo sarà importante e favorevole per i nuovi inizi, grazie al transito di Mercurio, quindi da quella data in poi si avrà ampio spazio per ideare e di generare qualcosa di importante. Ultimamente vi siete sentiti molto limitati, specialmente nel periodo tra gennaio e marzo scorsi, ma ora sapete come ritrovare la strada maestra. Attenzione in amore: quando si è un po’ stressati si rischia di essere eccessivamente critici e prendervela con chi non c’entra nulla con il vostro nervosismo!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna sta per entrare nel vostro segno e porterà una discreta capacità d’azione! Avete una rinnovata consapevolezza, ora serve ritrovare un po’ di sprint! Sul lavoro le cose si mettono bene, un po’ più di fatica la si fa invece in amore a causa di Venere contraria. I single non hanno ancora trovato una persona particolarmente appetibile da frequentare e, in generale, serve maturare un equilibrio migliore e un po’ più di sicurezza, soprattutto se ci si sente fragili dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Da queste 24 ore in poi avete un’aura vincente, potete accelerare e farvi notare vista la grande energia che avete e soprattutto il ritorno della motivazione… tuttavia date spazio anche all’amore, specialmente se tra marzo e aprile avete vissuto alcune discussioni o momenti di tensione: con dialogo e pazienza si può risolvere ogni problema quindi affidatevi a queste “armi”!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Potete contare su una buona Luna e su un cielo di grande dinamismo! Siete attratti dall’idea di un viaggio spirituale, oppure di occuparvi di faccende di questo tipo per arrivare a vivere meglio tramite la saggezza e la conoscenza. La curiosità per il nuovo, soprattutto per cose straniere, sta prendendo sempre più piede: favoriti i contatti e le esperienze con persone di altri Paesi!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Creatività e problem solving sono le vostre parole chiave! In questo periodo state trovando più stimoli in voi stessi che nella realtà, il che vi porta a chiudervi nelle proprie convinzioni al fine di trovare soluzioni e di capire come uscire da un problema. É una grande dote che vi sarà molto utile in una fase in cui il cielo è molto importante per il lavoro, in amore invece ogni tanto ci sono delle piccole tensioni o vi sembra di non essere capiti dalle persone che avete attorno. In ogni caso attenzione alle parole!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cielo di “libertà condizionata”: non abbiate paura di perdere qualcosa, soprattutto chi vive un gran desiderio di emancipazione e non riesce a metterlo in pratica. Questo periodo può essere utile per cercare una persona con cui confidarvi e che vi aiuti a capire come muovervi in un mondo che sta diventando sempre più spietato e individualista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa è la classica giornata in cui si rischia di perdere tempo per nulla, fate più attenzione e siate più concentrati! Non arrabbiatevi per motivi banali e cercate di mantenere la calma. In campo amoroso non sottovalutate ciò che provate e, nelle situazioni in crisi, l’unica cosa che manca è quella passione che va riaccesa soprattutto nelle coppie più datate. In ogni caso questa resta un cielo di affermazioni e che fa da apripista a un ottimo mese di giugno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.