Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di mercoledì 7 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se devi presentare delle rimostranze, se comunque devi far partire un progetto, direi che questa é una giornata valida mentre poi gioved’, venerdì e sabato potrebbe esserci qualche piccolo fastidio. In ogni modo, il più é fatto, ti trovi sempre in una situazione di grande rimonta, rinascita!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non é detto che in questo periodo tu abbia per forza una crisi d’amore! Certo, al momento chi é solo difficilmente trova l’amore, ma ci sono buone speranze per fine Luglio, mentre chi ha una storia in corso da tempo, si sente preso da altri problemi. Forse ora sei occupato dal lavoro, devi far vedere quanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pieno di vitalità, specie di tipo mentale! Riesci a parlare con grande facilità: quando vuoi sai come attirare l’attenzione. Io conosco persone del tuo segno che riescono veramente ad affascinare chiunque parlando! Ecco, il tema della comunicazione di base, in un periodo in cui Mercurio si trova ancora nel tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non senti più la schiavitù degli ultimi due anni! E’ come se da qualche tempo situazioni che creavano problemi non siano più cosi pressanti, é come se tu ti fossi liberato di un peso! Già dall’anno scorso qualcuno ha detto qualcosa di rivelatore, e adesso che sei libero bisogna cercare di trovare nuovi spunti in questa libertà d’azione!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avrai una giornata più importante delle altre, quella di domenica prossima! In generale, come ho spiegato in altre occasioni, con Venere e Marte favorevoli é difficile che questo periodo ponga limiti, semmai può portare dei vantaggi, può portare piccole o grandi affermazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei ancora un po’ frastornato! Già martedì c’é stato qualche piccolo disagio: non bisogna mettere troppe cose in ballo, anzi direi di rimandare a giovedì qualsiasi tipo di discussione che potrebbe diventare difficile da affrontare. Quello che ti serve in questo periodo é solo un po’ di chiarezza: hai bisogno di dare più spazio alle relazioni, alle persone che si interessano di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Al momento puoi contare su molti pianeti attivi! Ed ecco perché ti senti molto più forte: far ripartire una situazione di lavoro o semplicemente far ripartire un amore, tutto é possibile, anzi tutto é auspicabile, tanto più che domenica avremo anche la Luna favorevole!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non é ancora passata quella fase di agitazione e nervosismo che e’ stata protagonista degli ultimi tempi! Sei un po’ offeso da certi atteggiamenti, forse ti sei reso conto che un amore non é come lo immaginavi. Anche se hai un grande amore, sono talmente tante le tensioni che arrivano dall’esterno che non ti senti completamente a tuo agio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Forse anche 24 ore fa c’é stato qualche ritardo ma fortunatamente questa é l’ultima giornata al rallentatore, perché giovedì, venerdì e soprattutto domenica saranno giornate di recupero. E qui metto in mezzo l’amore: c’é chi s’innamora all’improvviso, c’é chi riceve una telefonata dal passato, c’é chi desidera contattare una persona che non si sentiva da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa é una giornata attiva poi pero’ tra giovedì e sabato potrebbero tornare piccoli o grandi pensieri. Quando resti in silenzio non vuol dire che non stai pensando nulla, anzi é proprio il silenzio che ti aiuta a ragionare! Se nella tua famiglia, nel tuo gruppo di lavoro o tra i tuoi amici c’é troppo caos, é probabile che da questa sera tu voglia ritirarti in disparte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Puoi sfruttare questa giornata per fare ordine nella tua vita. Da una parte sei molto stimolato a fare, e se hai già accettato di cambiamenti non vedi l’ora di capire come andrà a finire! L’unica paura é che tu stia peggio rispetto a come stavi prima, ma questo é impossibile perché già il cambiamento porta novità!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Senti che c’é qualcosa che non va! E allora utilizziamo l’oroscopo anche in maniera attiva, per fare degli esperimenti. Se hai discusso con il tuo amore o magari non hai detto tutto quello che pensavi per mantenere un certo equilibrio, ti rendi conto che forse hai sbagliato! Recupero da domani.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!