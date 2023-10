Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 4 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 ottobre 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

É finalmente tornata quella grande capacità di azione che vi ha sempre contraddistinto e portato lontano. Mettendo insieme le due cose, va bene tornare in pista alla grande e percorrere la strada del riscatto ma non prima di essersi fatti due conti in modo da capire la fattibilità di un progetto. Anche l’amore torna protagonista, se però c’è stato un abbaglio durante l’estate prima o poi direte “basta” e chiuderete un capitolo una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Allarme agitazione in famiglia in questa giornata, siete preoccupati per una persona cara che non sta bene o che sta vivendo un periodo problematico; tuttavia queste restano ore importanti e promettenti per le relazioni sociali e gli incontri quindi non fatevi annientare dai timori né chiudetevi in casa tutta la settimana! Con Giove attiva nel segno avvertirete un po’ di più il peso delle responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete nel mezzo di giornate interessanti e utili per chi vuole rimettersi in gioco: è vero che Saturno porta un rallentamento un po’ in tutto ciò che state facendo, o siete nervosi perché le risposte che cercate non sono ancora arrivate, ma non dovete cedere alla negatività perché è fondamentale superare quest’ostacolo! Anche in amore c’è qualcosa che non quadra. Attenzione poi a Venere che da lunedì prossimo inizierà un transito “polemico”.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Proprio ora che le cose stavano andando meglio vi sentite schiacciati in un angolo. Per i lavoratori dipendenti è possibile un “cambio della guardia”, una variazione di riferimenti che riguarda capi o responsabili che almeno all’inizio rischia di lasciarvi spaesati… oppure siete proprio voi che avete deciso di iniziare qualcosa di nuovo con persone diverse! Con Marte favorevole dal 12 ottobre arriverete alla firma di un accordo!

Oroscopo Paolo Fox Leone

L’atmosfera è ancora tesa per via di qualche contrasto con alcune persone. I problemi infatti riguardano il lavoro: siete arrabbiati con chi non ha dato peso alle vostre parole o chi non ha riconosciuto quanto valete, generando quindi insoddisfazione e insofferenza. In tanti però, intanto, hanno chiuso relazioni o rapporti con persone non più interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete molti agitati che a volte vi fate sopraffare da tutto ciò che dovete fare e vi sentite male: cercate di stare calmi e di gestire una cosa per volta. La priorità deve essere ritrovare il prima possibile l’equilibrio che vi tiene sempre sulla cresta dell’onda!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo è fondamentale curare la forma fisica e allontanare i nervosismi: l’entrata di Marte in questo segno probabilmente ha creato un po’ di scompiglio, ma dovete pensare che si tratta di un momento passeggero e che ovviamente le cose non andranno sempre così! Resistete e tenete botta per non farvi risucchiare in un vortice negativo. Questo è un periodo interessante anche per le coppie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete in una fase di riflessione profonda sulla vostra vita e sulla direzione che volete prendere! É giunto anche il momento di recuperare soldi che avevate perso, anche se c’è il rischio di dover fare i conti con ritardi e imprevisti legati a trattative, compravendite o piccoli acquisti. Dovreste cercare di vivere meglio anche l’amore, ultimamente siete meno coinvolti dalle relazioni sentimentali ma Venere vi darà una mano a sciogliervi e aprire nuovamente il vostro cuore!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State vivendo un periodo di insoddisfazione sul lavoro. In amore e per chi ha una relazione è subentrata un po’ di noia, con il rischio di ritrovarsi in un ottobre ricco di discussioni. Cosa fare? La prima cosa è fermarsi, rallentare i ritmi e cercare di individuare il primo campo sul quale concentrarsi per mettere a posto le cose. Una pausa di riflessione generale sarebbe la scelta migliore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa potrebbe risultare una settimana poco produttiva! Siete reduci da un gran bel periodo e le stelle sono ancora favorevoli, non dovete pensare che le cose andranno male o che si rovinerà tutto ciò che avete portato avanti finora. Avete deciso di adottare un atteggiamento ponderato e cauto che però a qualcuno non piace, soprattutto se dovete dare delle risposte a qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State recuperando dalle tensioni della scorsa settimana, una ripresa lenta ma comunque importante per affrontare la seconda parte dell’anno. Siete ancora agitati e stanchi, fate attenzione a non commettere errori di distrazione o per disordine, date spazio alla creatività che spesso vi ha premiato o letteralmente salvato! In ogni caso non c’è nulla di male nel chiedere un aiuto, un contributo se vi sentite a rilento e non riuscite a gestire tutto. Date anche più spazio all’amore!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi sentite un po’ giù di corda, vorreste recuperare situazioni interrotte ma non sempre è possibile farlo perché quindi non prepararsi a vivere qualcosa di nuovo e guardare al futuro? D’altronde vi siete resi conto che da qualche tempo non è così facile raggiungere i risultati che vi eravate prefissati, il che appunto potrebbe farvi riflettere su un cambio di strategia. Amore in fase di stallo.

