Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 25 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nuove collaborazioni professionali sono già nell’aria. Giove nel segno porta grande voglia di rivalsa, anche se questa giornata è un po’ più stancante, attenzione nei rapporti con il Capricorno. Per il lavoro non mancheranno delle opposizioni alle tue proposte e iniziative. Chi ha chiuso una storia da poco non ha voglia di rimettersi in gioco, ma ci saranno sorprese a breve termine; ritroverai la poesia di un tempo e potrai abbandonarti a un sogno entro la fine del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi va vissuta in maniera serena e tranquilla, non mettere troppa carne al fuoco e non fare troppe cose, altrimenti arriverai a casa molto stanco. Per quanto riguarda l’amore, la Luna sarà più convincente a partire da domenica, Venere da venerdì sarà attiva. Con il partner giusto al tuo fianco puoi tagliare nuovi traguardi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La famiglia non deve condizionarti. In questi giorni ci sono problemi da risolvere in casa, forse devi fare tutto tu, sarebbe poco opportuno fare nascere delle strane competizioni con il partner. Qualcuno ti potrà dare una mano a risolvere problemi di carattere finanziario; attenzione, però, a non fare il passo più lungo della gamba. In amore prudenza: le persone unite da tempo potrebbero trovare qualche motivo di dissidio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se ti piace qualcuno, se hai in mente una persona, questa giornata aiuta a ritrovare un grande slancio. Poi il fine settimana potrebbe essere addirittura un toccasana per capire cosa si desidera davvero da un amore. La Luna in buon aspetto permette di ritrovare il ritmo giusto e il giusto sfogo alle energie compresse.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei sempre agitato. Tu sei sempre diretto nei confronti degli altri, ecco perché detesti chi si presenta con una maschera, e il tuo desiderio in questo periodo è proprio quello di smascherare tutti quelli che non si rivelano per quello che sono. Ma questa indole da giustiziere cosa comporta? Forse qualche soddisfazione personale, ma attenzione a non rovinare i rapporti di lavoro, anche perché con ogni probabilità tra aprile e maggio dovrai mediare, con buona pace del tuo orgoglio ferito.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sembri un po’ più pensieroso in questi giorni, forse solo un po’ preoccupato. Dedica molto tempo a te stesso e ai tuoi pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario fare uno studio di ricerca o di approfondimento.. Non rimandare nulla, anche se capisco che i sentimenti in questo momento siano messi da parte. Questo è un periodo che ti mette un po’ in urto con una persona. Attenzione, soprattutto se hai a che fare con Pesci e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore tornerà a bussare al tuo cuore, ma mi raccomando, intanto cerca di recuperare terreno sul piano pratico. Più che pensare a nuovi incontri, coloro che sono soli ora cercano soprattutto di ristabilire un rapporto con se stessi. Le stelle di questa giornata sono comunque interessanti per fare delle verifiche.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non è escluso che tu possa prenderti una piccola o grande soddisfazione. Per quanto riguarda l’amore, questa sera sarai appassionato e da venerdì ancora di più; ovviamente se hai a che fare con una persona che non ti convince credo proprio che dovrai metterla con le spalle al muro. Favorita l’emotività e la creatività, emozioni in corso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ un momento importante per coloro che si propongono di fare qualcosa di nuovo nell’ambito del lavoro, abbiamo tempo fino alla prima parte di maggio per utilizzare il buon transito di Giove. La situazione sentimentale comporta invece una pausa di riflessione o un momento di tensione fino alla prima metà di febbraio. Non desideri più vivere di compromessi e situazioni che non si definiscono saranno bandite.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa parte di gennaio ha una marcia in più per quanto riguarda l’amore, quindi posso immaginare che tutti quelli che per vari motivi sono rimasti lontani dal partner possano quantomeno recuperare tempo per stare insieme. Con il partner non è il caso di dormire sugli allori, anzi Venere da venerdì potrà riportare in auge anche l’aspetto passionale di una storia; per i cuori solitari resta un periodo interessante per i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un momento ideale per capire quello che desideri, iniziare a fare progetti da sottoporre alle persone che contano entro i primi giorni di maggio. A te piacerebbe rivoluzionare il mondo, sei una persona molto attenta alle amicizie, pronta anche a farsi in quattro per chi ama. Le stelle premiano le nuove relazioni, e questo è un momento in cui alcune verità nascoste affioreranno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Più ci avviciniamo al mese di marzo è meglio andrà, raccomando di essere sempre ottimisti. In arrivo un segnale che potrebbe essere anche di tipo sentimentale. Un nuovo amore? Un nuovo incontro? Tutto è possibile in questo periodo, consiglio di non lasciarsi scappare una bella occasione. Anticipo però che domani ci sarà un calo, ogni tanto devi fare fronte a troppi impegni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.