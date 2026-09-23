Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 23 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 23 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 23 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo mercoledì invita alla cautela, soprattutto sul lavoro. Meglio non lasciarsi trascinare dall’impulsività davanti a contrattempi o situazioni che non vanno secondo i piani. In amore potrebbe essere arrivato il momento di parlare apertamente con il partner e chiarire ciò che è rimasto in sospeso negli ultimi giorni. Anche il benessere chiede attenzione: concedersi qualche pausa e recuperare il sonno può aiutare a ritrovare energia e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi è una giornata interessante soprattutto sul piano professionale. La costanza dimostrata finora può aiutare a rafforzare progetti già avviati e a raccogliere i primi risultati degli sforzi compiuti. In amore torna maggiore tranquillità e c’è spazio per recuperare intesa e complicità. Chi ha attraversato qualche incomprensione potrà guardare avanti con maggiore fiducia. Per sentirsi meglio, attenzione anche all’alimentazione e a un po’ di movimento all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Creatività e voglia di fare in questa giornata. Sul lavoro possono arrivare occasioni interessanti, soprattutto per chi è disposto a uscire dalla propria zona di comfort e sperimentare nuove strade. Anche l’amore torna a essere più vivace: i single potrebbero fare incontri stimolanti, mentre nelle coppie il dialogo favorisce una maggiore sintonia. Da non trascurare, invece, lo stress mentale. Qualche pausa durante la giornata può aiutare a recuperare concentrazione ed equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il lavoro potrebbe procedere più lentamente del previsto. Ritardi, pratiche burocratiche e imprevisti rischiano di mettere alla prova la vostra pazienza, ma sarà importante non farsi condizionare troppo. In amore cresce il bisogno di sentirsi compresi e rassicurati: il sostegno del partner e delle persone care avrà un peso particolare. Anche il corpo chiede ascolto. Riposare bene e rispettare i propri tempi sarà utile per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Una giornata dinamica e ricca di stimoli. Nel lavoro le ambizioni tornano protagoniste e gli impegni portati avanti con costanza potrebbero tradursi in soddisfazioni concrete. Anche l’amore ritrova slancio: la passione cresce e può regalare emozioni sia alle coppie sia a chi è ancora alla ricerca dell’amore. Le energie non mancano, ma sarà comunque importante evitare di esagerare e concedersi il giusto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Precisione, organizzazione e senso del dovere aiutano ad affrontare con efficacia gli impegni professionali. Gli ostacoli possono essere superati con metodo, favorendo anche il riconoscimento del lavoro svolto. In amore, invece, sarebbe utile lasciare un po’ più di spazio alla spontaneità: cercare di controllare ogni situazione potrebbe impedire di vivere pienamente le emozioni. Sul fronte del benessere, attenzione a schiena, postura e tensioni muscolari, soprattutto per chi passa molte ore seduto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ una giornata utile per fare ordine nel lavoro. Alcune collaborazioni potrebbero essere rivalutate, mentre altre meritano di essere portate avanti con maggiore convinzione. In amore torna il desiderio di equilibrio e vicinanza. Dopo qualche momento di tensione, parlare con sincerità può aiutare le coppie a ritrovare la serenità. Il benessere passa anche dalle attività capaci di rilassare la mente: arte, musica, lettura e interessi personali possono diventare preziosi alleati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi è una giornata favorevole alle trattative e alle iniziative professionali. Intuito e capacità di analisi possono rivelarsi particolarmente utili quando si tratta di prendere decisioni o valutare nuove opportunità. In amore, però, è meglio evitare atteggiamenti troppo possessivi: gelosia e diffidenza rischiano di creare tensioni che potrebbero essere facilmente evitate. La forma fisica appare in ripresa e un po’ di sport può aiutare a liberare la mente e smaltire lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si sente forte il desiderio di cambiare prospettiva e guardare verso nuovi orizzonti. Sul lavoro e nei progetti personali possono emergere idee legate a esperienze diverse dal solito, viaggi o nuove possibilità di crescita. In coppia, condividere sogni e programmi per il futuro può rafforzare il legame e riportare entusiasmo nella relazione. Per stare bene, attenzione invece agli eccessi: un’alimentazione leggera e regolare può aiutare a mantenere buoni livelli di energia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La produttività resta elevata e il lavoro svolto con serietà può essere apprezzato da colleghi e superiori. In amore prevale un clima più stabile, favorevole sia a chi vuole progettare il futuro insieme al partner sia a chi desidera lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni. La salute non presenta particolari criticità, ma serve comunque qualche momento di pausa per recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Idee nuove e intuizioni originali caratterizzano la giornata di oggi. Sul lavoro potrebbe essere il momento giusto per trovare soluzioni diverse dal solito, soprattutto se la routine inizia a diventare pesante. Anche la vita sociale e sentimentale appare movimentata: nuove conoscenze e occasioni di confronto possono portare una ventata di novità. Per il benessere sarà utile dedicare un po’ di tempo alla mente, magari attraverso meditazione, respirazione o semplici momenti di silenzio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È una giornata adatta per riflettere sulla direzione da prendere senza però agire in modo precipitoso. In amore le emozioni sono intense: la sensibilità favorisce tenerezza e vicinanza, ma può anche rendere più facile interpretare male parole o comportamenti. Per stare bene, sarà importante proteggersi dallo stress e preferire, quando possibile, ambienti tranquilli e momenti dedicati al relax.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.