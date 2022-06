Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 22 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per l’Ariete questa parte centrale della settimana è interessante, spicca questa Luna che tocca il segno. E’ una Luna intraprendente e vigorosa, forse che chiede anche di non prendersela se un progetto è in ritardo. In amore non si escludono cotte mozzafiato, improvvisi colpi di fulmine. Sappiate che giovedì si apre una risorsa a livello astrologico con Venere amica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per i nati sotto il segno del Toro sanare le ferite degli inizi della primavera è importante, chi sta con la stessa persona con cui ha discusso o ha condiviso delle preoccupazioni all’inizio della primavera adesso deve ritrovare quell’intimità e serenità che è stata difficile da trovare. Tra venerdì e sabato avrete qualche bella soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per i nati del segno questa giornata con la Luna interessante è favorevole ma sarà domani che Venere inizierà un transito molto importante. Questo è un cielo che può portare vigore, amicizie, incontri ma anche quella netta sensazione di avercela fatta. Non sottovalutate quello che capita da qui alla fine della settimana. Stelle importanti per vivere qualche sensazione migliore e recuperare un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

nati del segno in questa giornata potrebbero essere un pochino pensierosi ma non torneranno le insidie degli inizi di Maggio quando c’è stato un momento di difficoltà e in qualche modo ci sono stati anche momenti difficili per questioni personali o di salute. E’ da circa un mese che sembrate un po’ stanchi o un po’ sopra le righe ma ritrovare un sentimento e la passione adesso è più facile.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Una prova che temevate di non superare è già stata superata, siete amati e avete iniziato un percorso che vi porterà lontano, dopo qualche incertezza si può avere di più. Domenica sarà una giornata molto intrigante per gli incontri e le coppie che vogliono avere un figlio, sposarsi o semplicemente convalidare una unione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento sarà molto importante tenersi lontano dalle provocazioni, questo è un periodo in si è molto concentrati sul lavoro ma questo non significa che in amore ci sia per forza polemica o freddezza. Questa Venere un po’ particolare da domani invita soprattutto coloro che sono soli o si sono separati a non ripensare al passato e andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani inizia questo ottimo transito di Venere che molti stanno aspettando anche perché è da Maggio che si lotta contro i mulini a vento. Magari c’è anche chi si è dovuto fermare e ha avuto la sensazione che tutto fosse perso. Molte cose stanno cambiando in positivo e ci sono delle belle idee da attuare e da vivere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ultimo giorno con Venere contraria e meno male perché nelle ultime quattro settimane i conflitti non sono stati pochi e a volte vi siete sentiti un po’ fuori gioco. E’ un elemento di forza soprattutto perché sarete più comprensivi e avrete la possibilità di rivedere alcune scelte, magari anche alcuni sbagli fatti nel passato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un momento in cui c’è da rimboccarsi le maniche soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è chiaro che ognuno ha il proprio cielo, la propria vita, non è che l’amore sia in secondo piano ma evidentemente dovete farvi valere per le cose che sapete fare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento è utile guardare al futuro con speranza anche se Giove parla di una sorta di agitazione interiore. C’è chi ha paura di non mantenere ciò che possiede e c’è chi invece ha già perso e deve ripartire però la cosa importante è sapere che voi non vi arrendete mai. L’amore tornerà ad essere complice nel corso delle prossime giornate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Che l’Acquario abbia voglia di liberarsi di un peso e di qualche tensione maturata nel passato è sotto gli occhi di tutti. Molte persone che vi conoscono diranno che da qualche tempo siete assolutamente imprevedibili o recalcitranti rispetto ad ordini e comandi. Da domani Venere torna in transito importante, un transito che invita ad esplorare le relazioni e le situazioni nuove.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per i nati sotto il segno dei pesci arriva un momento in cui sarà necessario fare delle verifiche, in amore bisogna capire con chi avete a che fare perché se state con la persona giusta, nelle prossime giornate vorrete di più, forse dovete organizzare un evento o una scelta. Per il lavoro procedete al meglio, ci sono dei progetti per l’autunno anche part-time.

