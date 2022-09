Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 21 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata interessante, oggi abbiamo la Luna favorevole assieme a Marte e Giove, un sorriso, una sfida, è arrivato il momento di farvi sentire e anche per quanto riguarda l’amore avete una capacità di relazionarvi agli altri. Queste sono giornate interessanti e importanti, c’è maggiore sicurezza nelle cose che fate, vi proponete traguardi impegnativi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa è la classica giornata in cui potrebbero infastidirvi le chiacchiere, le dicerie, le maldicenze che sentite attorno. Forse perché siete una persona speciale, amata da tanti, suscitate in qualcuno delle strane invidie. Fatevi scivolare le cose addosso, alcuni nati Toro sono talmente amanti della propria privacy da tenersi lontani dalle semplice conoscenze, preferendo poche e selezionate amicizie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una giornata di recupero, abbiamo una Luna favorevole e questo è un indizio di forza. C’è anche una condizione migliore per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Va detto che questo cielo porta a volte dei piccoli ripensamenti d’amore. Venere contro non porta chiarezza nei legami e in particolare le persone che hanno da poco una storia potrebbero improvvisamente pensare di non potersi fidare, un po’ di attenzione ci vuole.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ci sono momenti in cui bisogna tenersi lontani dalle complicazioni, e crediamo che in questo periodo sia opportuno relazionarsi agli altri senza preclusioni. A volte non è facile in amore lasciarsi andare, soprattutto quando si è vissuta una crisi nel passato, e sappiamo che tra Maggio e Luglio ci sono stati parecchi ripensamenti nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Molto importante in questo periodo farvi valere, oggi addirittura la Luna nel segno porta una grande forza, un vigore che non sentivate addosso da tempo. Avere Giove, Luna e Mercurio in aspetto importante non solo rappresenta il desiderio di emergere ma anche quella passione in più che da sempre è vostra guida sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Possiamo dire che questa seconda parte di settimana è interessante, anzi vogliamo mettere subito l’accento sulle giornate di venerdì 23 e sabato 24 perché avremo Luna nel segno, e questo è un indizio di forza. Se possibile cercate di stare un po’ di più accanto alle persone che amate, i recenti impegni personali, le preoccupazioni che riguardano la vita di tutti i giorni potrebbero avervi allontanati dai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Lontani da quella tensione che è stata anche troppo insistente nelle giornate di lunedì e martedì, questo mercoledì rinnova la voglia di mettersi in gioco e di fare cose importanti, poi domenica ci sarà anche la Luna nel segno che aiuta a stare meglio. Marte è intrigante, da venerdì Sole entra in Bilancia, possiamo dire davvero che il peggio è passato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le prossime due giornate lasciano un pochino a desiderare, ci sono momenti in cui ve la prendete un po’ per tutto. E questo senza una ragione ben precisa. Vi alzate al mattino e se vedete che le cose non vanno per il verso giusto anche per colpa di un banale contrattempo, subito pensate tra voi e voi: “Da come è partita questa giornata sicuramente non promette nulla di buono”. Non esagerate!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

un buon cielo quello di mercoledì, interessante anche la giornata di giovedì. Due giorni che nascono con la Luna in aspetto buono. Giove è favorevole, questo alimenta la nascita di belle emozioni, anche se dal punto di vista sentimentale non tutto è chiaro almeno da un paio di settimane. Speriamo davvero che ci sia un riferimento stabile in amore, anche se ultimamente alcuni rapporti sono stati velati dalla gelosia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siamo convinti che molti nati sotto questo segno zodiacale ci daranno ragione, le giornate di lunedì e martedì sono state pesanti, quasi insofferenti. Oggi, mercoledì, va meglio e inoltre andiamo incontro alle stelle di venerdì e sabato che saranno molto più tranquille. Vi state impegnando tanto, siete ambiziosi e se volete risultati dovete mettervi prima o poi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Queste due giornate sono sotto pressione, forse perché vi sentite soggiogati dagli eventi o non vivete in maniera serena alcuni rapporti. Comunque, rispetto all’anno scorso è tutto un altro cielo, almeno a livello astrologico. Siamo convinti che molti abbiano iniziato percorsi di lavoro importanti, diciamo che c’è più spazio per la libertà di azione, e anche una bella speranza riposta nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Necessario un attimo di pazienza in amore, almeno fino al 29 di questo mese, poi Ottobre potrà liberare l’animo di tante tensioni. Non è che improvvisamente in amore tutto cambia o ci sarà un abbandono, in realtà le coppie già provate dovrebbero aver vissuto nell’estate dall’anno scorso una piccola o grande crisi.

