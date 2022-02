Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 febbraio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarete confrontati ad una situazione in cui non sarete in grado di agire da soli. Siate ragionevoli con il cibo, gli eccessi sono allettanti ma il fegato ha bisogno di un periodo di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il passato torna sotto forma di un incontro, di una corrispondenza, di una chiamata. Dei segni di stanchezza si fanno sentire, potreste permettervi di fare una sosta senza nuocere alle faccende in corso, non esitate a farlo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avrete modo di trarre buone conclusioni dagli eventi passati. I vostri livelli di energia saranno molto alti, in particolare sul fronte muscolare, il che vi permetterà di calmare il vostro nervosismo in modo costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La frustrazione vi farà sentire malinconici, ma non dimenticate che tutto può accadere prima o poi. Se continuate a porvi troppe domande, sarete oberati – avete seriamente bisogno di rallentare e di rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Prenderete una buona decisione riguardante le vostre finanze, quindi date loro la massima attenzione. Avete un irresistibile desiderio di assaporare i piaceri della vita, ma non ne siete realmente in grado perché non riuscite a rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avrete risposte positive alle iniziative prese quattro settimane fa. Vi sentirete capaci ad affrontare gli ostacoli, il morale ci sarà, e sarete efficaci nella pratica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Potrete mantenere il sangue freddo per gli eventuali problemi. Chiunque penserebbe che prendete gusto nelle lotte… Siete in buona forma. Mantenete gli sforzi che avete iniziato nella vostra dieta e tutto andrà meglio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.