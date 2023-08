Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 2 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’inizio di agosto risulterà un po’ complicato soprattutto per quanto riguarda il lavoro: sarà fondamentale mantenere la calma e la lucidità e non perdetevi d’animo. In arrivo belle sorprese che vi faranno gioire ed emozionare! Siate solo cauti con le finanze, evitando sperperi di denaro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le vostre abilità sociali sono tornate al top, state frequentando tante. Anche la forma fisica e mentale è molto buona, state vivendo un gran bel momento. Fate attenzione alla sfera professionale, sul lavoro non sta filando tutto liscio come vorreste e c’è qualcosa che vi turba o condiziona.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete pronti per affrontare le sfide che vi attendono in questo mese. Ci sono sempre margini di miglioramento, soprattutto in amore, ma dovete prendervi più cura del vostro corpo visto che siete abbastanza stanchi. Cercate di gestire meglio anche le finanze, che non sono infinite.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

É il momento di uscire e stare in mezzo alla gente, coltivare i rapporti con gli altri e dar spazio alla socialità. Concentrarsi sull’amore potrebbe essere una medicina per distrarsi dal lavoro. Le finanze sembrano comunque stabili quindi non allarmatevi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete carichi di energia, sfruttatela al meglio. In amore c’è bisogno di un piccolo intervento perché non si sta trascorrendo abbastanza tempo con il partner. Dal punto di vista professionale serve un qualcosa che possa farvi voltare pagina, avete tutte le carte in regola per superare al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non siete al top della forma, prendetevi cura di voi e riposatevi. C’è bisogno di rispolverare le abilità sociali, per riallacciare i rapporti con gli altri. É un periodo un po’ opaco ma non è affatto tutto da buttare: la fortuna sta iniziando a girare dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete messi a dura prova in questi giorni: qualcuno è frenato da problemi di salute, altri sono ancora di fronte a un bivio. Ricordate comunque che non si può avere tutto dalla vita, a volte bisogna sapersi accontentare soprattutto quando le finanze non sono abbastanza da potersi permettere ciò che si vuole.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle sono dalla vostra parte e vi garantiscono fortuna e creatività. Favoriti coloro che lavorano nel settore artistico, i quali potrebbero avere un’idea geniale e a tratti rivoluzionaria! Occhio anche ai soldi e agli sprechi, meglio centellinare le risorse in vista dei progetti autunnali.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le vostre abilità di comunicazione e di persuasione sono al top in questo periodo. E’ il momento di accelerare e preparare il terreno per una grande ultima parte dell’anno! Le finanze sembrano essere un po’ instabili, tenete d’occhio il conto in banca e valutate bene prima di prendere decisioni importanti dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Qualcuno ha deciso di lanciarsi in una situazione che non garantisce molte certezze. La carriera sembra essere in stallo e la fortuna è decisamente altalenante, ma per i più coraggiosi e intraprendenti è consigliato assecondare l’istinto con un pizzico di follia! In compenso la creatività è a livelli altissimi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State andando incontro ad un periodo di alti e bassi. Cercate di riposare di più, preservare il fisico e lasciar riposare anche la mente. L’amore è come una montagna russa al momento, anche le finanze vanno e vengono… in questa fase di caos e incertezze è fondamentale mantenere la calma e rallentare un pò.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete troppo stanchi, meglio fermarsi un attimo e rigenerarsi, anche perché nel frattempo mentre il corpo si riposa la mente continua a lavorare e a sfruttare la grande creatività di cui disponete. Attenzione alle discussioni, possibili battibecchi con una persona con cui non siete proprio compatibili!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.