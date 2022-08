Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 17 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è sempre grande vigore in questo cielo, le nostre indicazioni sono ottimistiche. Qualcuno penserà ad una esagerazione, in realtà guardando il cielo del periodo e del mese è difficile non accorgersi che ci sono tante questioni in ballo e battaglie da vincere. In questo momento ci sono meno blocchi e possono essere trovate soluzioni a problemi legali e burocratici.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento è importante evitare dissidi e disguidi d’amore perché è facile perdere la pazienza. Secondo i terapisti quando arrivano estate e vacanze è più facile discutere. Questo accade perché ci sono maggiori aspettative e di conseguenza anche le frustrazioni possono essere maggiore. Chi ha una buona relazione si limiterà a discussioni passeggere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo cielo vi permette di mettervi di nuovo in gioco. Voi avete il dono della comunicazione e spesso ve ne occupate nella vita. Nella maggioranza dei casi basterà semplicemente parlare, socializzare, spiegare per stare immediatamente meglio. Organizzate giornate piene non solo perché siete attivi ma anche per rimandare problemi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Finalmente sono trascorse le ultime 48 ore perché lunedì e martedì abbiamo notato che tanti nati sotto questo segno o non sono stati bene o hanno avuto dei piccoli problemi. Scriveva Freud: “Non siamo mai così privi di difese come quando amiamo”. Molti di voi vogliono ora sentirsi rassicurati in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cielo efficace per parlare, lanciare progetti per il futuro, dobbiamo dire addirittura abbagliante per la luce che porta, e non potrebbe essere diversamente visto che il Sole transita proprio nel vostro segno zodiacale. La giornata di oggi lascia un po’ a desiderare, come se qualcosa non andasse per il verso giusto. La vostra sicurezza incute timore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Mercurio e Luna in ottimo aspetto è certamente una garanzia di rinascita, tanto che queste due giornate di mercoledì e giovedì invitano proprio a esporsi in maniera diretta e a fare dei discorsi che non sono stati mai posti in essere nel passato. Il lavoro è importante per una persona come voi che non si accontenta solo di riuscire in amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Meno male che in queste ore c’è una condizione più tranquilla a livello astrologico perché secondo noi le giornate di lunedì e martedì non sono state molto valide, c’è stato un momento di disagio. Più volte abbiamo espresso la nostra idea, riteniamo che state vivendo un periodo pieno di tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ecco due giornata in cui sale il tasso di nervosismo e di irascibilità. Inoltre non escludiamo che nella prima settimana di questo mese di Agosto ci sia stato un momento faticoso, qualche problema fisico. Lo Scorpione è un segno di solito tranquillo, però ci sono giorni in cui non è facile mantenere la calma. Ogni tanto concedetevi una giornata di relax, è giusto così.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un Oroscopo che conferma le personali capacità ma soprattutto regala una visione del futuro più ottimistica. E’ molto difficile adesso restare senza argomenti oppure progetti per il futuro. Troverete sempre una idea in più rispetto agli altri e questo garantirà di stare andando verso un futuro importante. Se ci sono problemi di coppia con questo cielo così impetuoso che non limita il desiderio qualcuno potrebbe essere anche tentato di tradire.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo due giorni pesanti, quelli di lunedì e martedì, torna uno stato di maggiore serenità. Frequentare le stesse persone è rassicurante. Questo è il problema, voi non vi arrendete e volete nuovi obiettivi. George Eliot ricorda che “l’orgoglio non è una cosa negativa quando ci spinge a nascondere le nostre ferite, senza ferire gli altri”.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Un piccolo momento di tensione c’è, ed è in corso. Consigliamo le coppie che hanno avuto problemi a lasciar andare via i pensieri negativi. La giornata di oggi, assieme a quella di domani, può comportare un piccolo stress che potrebbe essere di tipo fisico. Siate cauti nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ecco due giornate interessanti, bisogna dire che avere la Luna favorevole aiuta a superare qualche problema. Peccato questo cruccio o dubbio che riguarda la situazione economica, è maturato da quando Mercurio è in aspetto di opposizione. Spesso vi siete sentiti in difetto perché avete dato più di quello che avete ricevuto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.