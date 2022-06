Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 15 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Mercoledì buona giornata per gli Ariete, oggi e domani potreste sentire un po’ di stanchezza. Non state fermi un attimo e adesso avete tanta voglia di dire come la pensate, ma incidenti diplomatici possono essere all’ordine del giorno. E’ giusto dire come la pensate ma attenti a non urtare persone troppo suscettibili, l’amore sta riprendendo quota anzi in generale gli Ariete che cercano consensi avranno tra fine Giugno e Luglio un grande Oroscopo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi una bella Luna è favorevole, aiuta anche domani a recuperare terreno, poi questa Venere ci dice che c’è tanta voglia di amare. Attenzione quando Venere è nel segno non solo porta una maggiore concentrazione in amore ma può portare anche il desiderio di mettere in chiaro delle questioni in sospeso, quindi se negli ultimi due mesi il partner vi è sembrato un po’ vago o immaturo adesso rivedete tutta la situazione in un’ottica più ottimista. Dovete cercare di comprendere il momento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Gemelli finalmente questa Luna non è più contraria e la parte centrale di questa settimana ci sembra molto interessante. Tra l’altro non possiamo dire che sono giornate utili per farvi venire in mente delle buone idee, basti pensare che Mercurio, pianeta che rappresenta il vostro segno, si trova proprio nel vostro segno, in questo momento i sentimenti possono ripartire, anzi dalla fine del mese possono diventare importanti, bisogna capire da dove si parte, se una storia è già in piedi e positiva diventerà ancora più bella.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

nati Cancro sono in recupero, non possiamo dire che questo sia un cielo senza problemi, crediamo che molti ci daranno ragione, certo è che tutto quel che state facendo porta un pochino di fatica. Vorreste avere una maggiore centralità e importanza sul lavoro, anche se state facendo o avete fatto qualcosa di bello passa o è passato quasi inosservato, questo può essere un problema. Attenzione ai piccoli o grandi attacchi, questo non è un periodo in cui è utile aprire vertenza, cause oppure dovete difendervi da un’accusa. Arrivare ad accordi sarebbe positivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non abbiamo un Oroscopo di blocco ma questo è un Oroscopo di grandi e nuovi partenze, ecco perché vi trovate al centro di una situazione planetaria importante. Tanto più che dalla prossima settimana anche l’amore può tornare protagonista, speriamo che voi abbiate già un grande amore. Probabilmente se siete single avete dedicato meno tempo a questo argomento e se così si può recuperare, non dimenticate anche che da domenica parte una condizione buona, se il vostro cuore è solo adesso è facile fare colpo perché siete più attraenti e Giove vi regala una sorta di fascino in più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ecco un sospiro di sollievo perché lunedì e martedì sono state due giornate un po’ sotto pressione. Speriamo che la maggioranza dei nati Vergine abbia già avviato dei lavori di successo, che funzionano, questo non è un momento per far partire progetti azzardati, capiamo che voi non state mai fermi con la mente e avete bisogno di impegnarvi, però lasceremmo passare almeno l’estate prima di investire. Giornata migliore e in amore state riprendendo quota.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avere dei ripensamenti è normale. Il segno zodiacale della Bilancia spesso si contorna di abili consiglieri oppure prima di fare una cosa chiede molti pareri, salvo poi restare della propria idea, tra oggi e domani sarete combattuti, facile che questo Giove dal 10 Maggio nervoso nei vostri confronti vi abbia anche costretto a portare avanti scelte di vita che agli inizi dell’anno non prevedevate di fare. Indichiamo le giornate di venerdì e sabato perché saranno molto interessanti anche per risvegliare un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente arriva una domenica molto interessante. Stelle valide se non siete ancora ripartiti dopo qualche discussione o noia. Ci sono nati Scorpione che dopo un flop amoroso hanno deciso di prendere una lunga pausa di riflessione. Già da domenica si riparte, per quelli che stanno in coppia ultimamente ci sono stati troppi problemi da affrontare, adesso va meglio ma attenzione perché siete stati anche vittima di polemiche non dovete prendervela, dovete ammettere a voi stessi che a volte la vostra ironia è un po’ troppo dissacrante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Pronti alla nuova partenza che questo periodo impone? Ancora c’è da mettere a punto dei dettagli perché avere Mercurio e Sole in opposizione significa che non tutto è pianificato, tanti nati Sagittario hanno già in mente una novità di lavoro. Luglio sarà un mese in cui non si potranno portare avanti troppe emozioni, e spesso chi sta per convivere cederà un po’ di libertà ma dall’altra acquisterà un po’ di sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Queste stelle aumentano la voglia di creare e di fare, oggi ancora di più visto che la Luna si trova attiva, avere stelle importanti significa anche uscire fuori da qualche dilemma. Questa è una Primavera che da Maggio vede Giove contro, questo può indicare qualche disputa di lavoro o magari semplicemente il fatto che vi sareste aspettati qualcosa di più, alcuni sono amareggiati perché devono ripartire da zero, importante è avere la capacità e la volontà di farlo. Sentimenti sempre piuttosto tranquilli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

nati Acquario hanno una grande creatività che adesso può essere espressa grazie a Mercurio e Sole favorevoli, l’Acquario però fa progetti un pochino tra le nuvole, e dovrebbe per stare bene avere accanto una persona che questi progetti folli più o meno li asseconda, o quanto meno non li bocci in partenza! Ora volete sentirvi più liberi! Non saranno pochi quelli che vorranno partire al più presto e staccare la spina, in realtà stare in un altro luogo non aiuta a superare problemi ma può sviluppare una buona creatività.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci recuperano molto rispetto tra lunedì e martedì- Basti pensare che la Luna non è più contraria ma ci sono molte preoccupazioni per le questioni di lavoro, preoccupazioni che possono riguardare più l’organizzazione del proprio futuro che tutto il resto, avere stelle importanti aiuta anche a rimettersi in gioco. Da domenica si riapre un discorso di chiarimenti e confronti che proprio voi vorrete spingere.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.