Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 12 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questi giorni saranno caratterizzati da una grande energia e da una grande voglia di fare. Venere nel segno esalta soprattutto i sentimenti e i nuovi accordi di natura “amorosa”. Se c’è una persona che vi piace davvero, questo è il momento giusto per farvi avanti e per fare le vostre avances. La vicinanza di Venere vi porterà anche ad affiancarvi a persone che possono proteggervi. Marte contrario rappresenta l’unica nota stonata di questo momento, perché porterà colpi bassi che vi porteranno a dovervi difendere.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento state facendo molte cose che vi piacciono e che vi permettono di manifestare appieno la vostra personalità e la vostra gioia di vivere. La prima parte di febbraio ha portato minori certezze, mentre nella seconda parte sarete decisamente più risoluti e più concreti. Dopo San Valentino, Mercurio cambierà segno e vi consentirà di risolvere a vostro favore quelle dispute legate ai soldi o di natura legale. Insomma dalla prossima settimana si potrà ottenere un bel riscatto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovi al centro di una grande rivoluzione planetaria che sarà davvero intensa. Le due settimane dopo San Valentino saranno polemiche e porteranno discussioni o diatribe anche con persone che non si sono dimostrate leali nei vostri confronti. Soprattutto dal 14 al 28 dovrete cercare di chiarire quello che non funziona senza più soprassedere. Giove ha iniziato un ottimo transito nel segno ma questo non vi preserverà da livori o da tensioni in famiglia o nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’amore sembra tornare in discussione proprio in questi giorni che porteranno a San Valentino. Questa sarà una giornata particolare, preludio di un San Valentino in cui ci saranno delle questioni da chiarire con il partner. In ambito lavorativo sarete molto più protetti anche da Giove. Qualcuno potrebbe ricevere una bella proposta di lavoro o qualche opportunità in più per fare avanzamenti di carriera. Nei rapporti in crisi servirà un po’ di cautela e di diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ corretto pensare al passato ma, appartenendo ad un segno di fuoco, è normale che voi preferiate guardate al futuro piuttosto che rimembrare o rimuginare su ciò che è stato. Guardando le stelle delle prossime settimane non si può nascondere il fatto che grazie a Giove e Venere dalla vostra parte, rappresenteranno un valido stimolo per fare di più e per crescere personalmente e professionalmente. Fra l’altro Mercurio non sarà più opposto e questo sarà un altro punto a vostro favore. Ben presto potrebbero arrivare anche belle novità in amore per chi sta cercando l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da domani la Luna nel segno vi rende più reattivi e propositivi. Le prossime due settimane vi vedranno decisamente più riflessivi ma anche più saggi. Chi ancora non ha fatto una scelta si troverà in imbarazzo. La seconda parte di febbraio inciderà sulle scelte che farete in primavera per questo motivo sarà importante già da adesso avere chiari in mente i vostri obiettivi. Le opposizioni planetarie, compresa quella di Mercurio, vi inviteranno a riflettere anche su qualche piccola preoccupazione che riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si prospetta un giorno all’insegna dell’equilibrio e della serenità, cosa volere di più? In ambito lavorativo, la vostra creatività vi aiuterà a superare delle difficoltà anche complesse. Sul fronte amoroso le relazioni godranno di una bella armonia, e saranno arricchite da scambi positivi. Se siete single, il vostro fascino insieme a uno spiccato senso dell’umorismo faranno colpo su una persona che vi piace.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vi trovate a vivere un periodo rivoluzionario. La prima parte di febbraio vi ha visti un po’ stressati e sottotono, ma dal 14 in poi potrete sperare in qualcosa di meglio anche a livello astrologico. C’è un’agitazione positiva nell’aria che vi rende più reattivi. L’amore vive una fase neutrale. In questo momento vorreste qualcosa di più soprattutto se avete accanto un partner freddo e distaccato. Chi invece è ancora single, rimarrà in attesa degli eventi e non avrà fretta di concludere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il vostro segno è pronto ad un grande recupero sia dal punto di vista emozionale che personale. Proprio i sentimenti prendono quota già a partire dalla seconda parte di febbraio. Giove opposto ha creato dei blocchi e delle opposizioni che hanno frenato le vostre ambizioni, ma questo non dovrà scoraggiarvi. Le stelle della seconda parte dell’anno saranno decisamente migliori e più propositivi e vi consentiranno di ripartire con un nuovo slancio. Ecco perché avrete davanti a voi delle belle prospettive di crescita che dovranno infondervi ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sarà un giorno che richiederà pazienza ma anche determinazione. Non lasciate che le piccole difficoltà che si presenteranno in ambito lavorativo vi scoraggino, siate perseveranti e sarete premiati. In amore ascoltate attentamente la persona amata e di essere sempre aperti al dialogo. In serata potrebbe sopraggiungere un po’ di stanchezza: non fate le ore piccole. Se siete single potreste fare una conoscenza intrigante.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vi trovate al centro di una situazione astrologica creativa, rafforzata da Giove amico. Nelle ultime due settimane Mercurio ha portato giudizio ma anche belle intuizioni. Serve attenzione nelle questioni legali o burocratiche. E’ vero che non amate i cavilli e non siete a vostro agio tra le scartoffie della burocrazia, anzi le detestate del tutto, ma qualche volta occorre avere a che fare anche con queste cose. Grandi progetti per le persone che si vogliono bene. Ci sono grandi possibilità di iniziare una bella convivenza o di progettare le nozze.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Mercurio entra nel segno proprio nel giorno di San Valentino. Questo evento rappresenta un invito a concentrarsi proprio sui sentimenti e a curare di più la relazione con il vostro partner. A febbraio c’è stata una sorta di pausa di riflessione, forse perché siete concentrati di più sulle questioni pratiche o burocratiche. Mercurio porterà novità soprattutto per coloro che attendono una risposta o una notizia. Entro il 28 febbraio, tanti blocchi potrebbero essere rimossi.

